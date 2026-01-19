Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

Întinzându-se pe două continente și acoperind aproape întreaga lungime a emisferei vestice, Autostrada Pan-Americană este una dintre cele mai lungi șosele construite vreodată.

Legând 14 țări la o scară pe care puține rețele de transport o pot egala, aceasta este recunoscută de Guinness World Records drept cea mai lungă șosea circulabilă din lume, sxrie Daily Express.

Dar, în ciuda numelui său, Autostrada Pan-Americană nu este o bandă unică, neîntreruptă de asfalt. În schimb, este o colecție vastă de șosele naționale unite de-a lungul decadelor. Ea pornește din Prudhoe Bay, Alaska, SUA, și ajunge până la Ushuaia, Argentina, adesea considerat cel mai sudic oraș din lume. Această rută colosală acoperă aproximativ 30.000 kilometri. În funcție de modul în care este definită, autostrada trece prin 14 țări (uneori 15, dacă Canada este inclusă ca parte a rețelei nordice): Statele Unite, Mexic, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Columbia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina.

Ea traversează deșerturi, păduri tropicale, lanțuri muntoase, orașe și zone izolate

În ciuda lungimii sale, Autostrada Pan-Americană are o singură pauză celebră: Darién Gap, un tronson de aproximativ 100 de mile de junglă între Panama și Columbia. Aceasta este singura ruptură a întregii rute și, din motive de mediu și siguranță, aici nu a fost construită niciodată o șosea. Cu păduri tropicale dense, mlaștini, munți și infrastructură limitată, zona a fost afectată de rute de contrabandă și grupuri armate. Călătorii care încearcă să parcurgă întreaga Autostradă Pan-Americană trebuie să își transporte vehiculul cu barca sau avionul între America Centrală și America de Sud.

Teoretic, parcurgerea Autostrăzii Pan-Americane fără opriri îndelungate ar putea dura două până la trei luni. Totuși, majoritatea celor care încearcă această călătorie durează mult mai mult.

Mulți călători parcurg traseul în șase luni până la un an, iar alții își întind călătoria pe unul sau doi ani. Astăzi, ruta a fost parcursă integral de motocicliști, bicicliști și chiar alergători.

Ideea unei singure șosele care să lege cele două Americi a fost propusă pentru prima dată în 1923, în cadrul celei de-a cincea Conferințe Internaționale a Statelor Americane. Totuși, fiecare țară și-a construit și modernizat propriile tronsoane în perioade diferite, adesea la standarde foarte diferite.

Construcția majoră a avut loc între anii 1930 și 1970, deși părți ale autostrăzii existau mult înainte, iar multe segmente continuă să fie modernizate și astăzi. Aceasta înseamnă că nu există o dată unică de finalizare a Autostrăzii Pan-Americane.

Marile porțiuni ale autostrăzii, în special în America de Nord, sunt complet asfaltate și seamănă cu autostrăzile moderne. În alte zone, condițiile pot varia dramatic, iar unele tronsoane din America Centrală și de Sud sunt prost întreținute sau chiar impracticabile în sezonul ploios.

În Anzi, șoseaua urcă la altitudini de peste 4.000 de metri, ceea ce face ca altitudinea și condițiile meteorologice să fie provocări suplimentare pentru șoferi.

