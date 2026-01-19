Presă: România trebuie să dea 1 miliard de dolari pentru un loc permanent în Consiliul Păcii, unde a fost invitată de Trump

19-01-2026 | 15:20
Ţările candidate la un loc permanent în ”Consiliul Păcii” propus de către preşedintele american Donald Trump este necesar să achite un bilet de intrare în valoare de un miliard de dolari, scriu presa americană şi cotidianul online Times of Israel.

Cristian Anton

Această instanţă a fost concepută iniţial să supervizeze reconstrucţia Fâşia Gaza, însă în proiectul statutului instanţei nu apare în mod explicit teritoriul palestinian şi i se atribuie un obiectiv mai larg, al contribuirii soluţionării conflictelor armate în lume.

”Consiliul Păcii este o organizaţie internaţională care vizează să promoveze stabilitatea, să restabilească guvernarea fiabilă şi legitimă şi să garanteze o pace durabilă în regiunile atinse sau ameninţate de conflicte”, se arată în textul integral al acestei Charte, publicat de Times of Israel.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

"Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

În preambulul proiectului Chartei ONU este criticată în mod implicit şi se arată că ”Consiliul Păcii” urmează să aibă ”curajul de a înlătura abordări şi instituţii care au eşuat prea adesea”.

”Consiliul” va funcţiona ca un ”organism internaţional de consolidare a păcii mai agil şi mai eficient”, se arată în text.

Suma cerută în schimbul unui loc permanent a fost dezvăluită de către agenţia de presă Bloomberg.

Ţările care nu o plătesc nu vor putea să facă parte din ”Consiliu” mai mult de trei ani.

Donald Trump e singurul decident din ”Consiliul Păcii”

”Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani începând de la intrarea în vigoare a prezentei Charte şi poate fi prelungit de către preşedintele (Trump). Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care plătesc peste un miliard de dolari în numerar Consiliului Păcii în cursul primului an de după intrarea în vigoare a Chartei”, se arată în proiect.

Numai statele ”invitate să participe de către preşedintele” american vor putea să facă parte din ”Consiliu”. Donald Trump, care va prezida instanţa, a început să trimită invitaţii.

Kremlinul a anunţat luni că preşedintele rus Vladimir Putin a ”primit o invitaţie” prin ”canale diplomatice”.

Alţi lideri străini, inclusiv preşedintele argentinian Javier Milei sau premierul ungar Viktor Orban, apropiaţi lui Trump, au anunţat că au fost invitaţi.

Statele membre vor putea să voteze deciziile ”Consiliului”, însă Donald Trump va singurul care va avea autoritatea să le aprobe, se arată în proiectul Chartei.

