Kuşadası – ghid complet pentru o vacanță de vis în perla Turciei. Totul despre transport, mâncare și atracții turistice

Kuşadası, una dintre cele mai populare destinații de pe coasta Mării Egee, atrage prin plajele întinse, portul animat și apropierea de vestigii antice, fiind considerată o adevărată perlă a Turciei.

Kuşadası este una dintre cele mai iubite stațiuni de pe coasta turcească a Mării Egee, cunoscută pentru plajele sale largi, apusurile spectaculoase și apropierea de situri istorice celebre.

Kusadasi, care înseamnă „insula păsărilor” în limba turcă, este situat într-un golf superb din regiunea Egeeană a Turciei și este cunoscut pentru apa sa turcoaz strălucitoare a Mării Egee, plajele largi cu nisip, soarele puternic și marina mare, cu o capacitate de 600 de ambarcațiuni. Alături de stațiune se află un oraș antic renumit – Efes – care atrage anual milioane de vizitatori prin tururi organizate. Orașul se află la doar 80 de kilometri de Aeroportul Adnan Menderes din Izmir. De-a lungul coastei se află numeroase sate de vacanță și hoteluri. De asemenea, există multe hosteluri, discoteci, baruri, cafenele, pub-uri și evenimente destinate turiștilor.

De ce să alegi Kuşadası ca destinație de vacanță

Multe lucruri fac din Kusadasi, Turcia, un loc unic. Principalul său rol este de port important pentru navele de croazieră, aducând mii de turiști către situl istoric din apropiere – Efes, una dintre cele mai vizitate atracții din Turcia.

La acestea se adaugă două parcuri acvatice – cele mai mari și mai bune din Turcia –, plaje frumoase și priveliști spectaculoase, toate contribuind la popularitatea stațiunii, care atrage o mulțime de turiști.

Cele mai importante locuri de vizitat în Kuşadası includ Efes, Castelul Güvercinada, Casa Maicii Domnului, Kadıkalesi, regiunea Davutlar, promontoriul Yılancı, satul Kirazlı și satul Şirince. Zona portului este foarte aglomerată, mai ales pentru că sunt mulți turiști străini care vizitează orașul cu vase de croazieră, Kuşadası fiind una dintre cele mai importante stațiuni de coastă din Turcia.

Când vizitezi Kuşadası, nu pleca acasă fără să încerci preparatele tradiționale din regiunea Aydın. În mod special, trebuie gustate: plăcinta cu lapte bătut, colțunașii cu carne fierți în supă, desertul cu orez și șofran, budinca de smochine și desertul pelvize.

Top atracții turistice în Kuşadası

Efes

Explorează monumentele bine conservate ale celei mai faimoase ruine din Turcia și unul dintre cele mai mari orașe antice din epoca clasică. Pentru majoritatea vizitatorilor din Kușadası, o excursie la Efes este principalul motiv pentru care se îndepărtează de plajă.

Situat la doar 18 kilometri nord-est de oraș, situl inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO este o excursie populară de o jumătate de zi. Datorită transportului regulat cu microbuze între Kușadası și orașul Selçuk (lângă orașul antic), ruinele pot fi vizitate ușor pe cont propriu, fără un tur organizat.

Istoria orașului începe din secolul al X-lea î.Hr., dar construcțiile grandioase vizibile astăzi datează din perioada greco-romană. Nu rata Biblioteca lui Celsus și Marele Teatru, două dintre cele mai fotografiate monumente din Turcia.

Insula Porumbeilor (Güvercin Ada)

La doar câțiva pași de portul din Kușadası, un drum pietonal de 350 metri duce la mica Insulă a Porumbeilor, unde se află ruinele unei cetăți bizantine din secolul al XIII-lea.

Fortul a fost folosit ca ascunzătoare de pirați în epoca otomană, iar zidurile care înconjoară parțial insula datează de la începutul secolului al XIX-lea.

Este un loc preferat pentru o plimbare pe malul mării. În interiorul cetății, o alee șerpuiește printre arbori endemici și plante precum pinul turcesc și floarea protejată Kuşadası tülüşah. Panouri explicative oferă informații despre flora și fauna locală. După plimbare, cafeneaua de pe insulă este un loc bun pentru a admira portul.

Clădirea Kervansaray din orașul vechi

Majoritatea atracțiilor turistice din Kușadası se află în zona portului, în cartierul kaleiçi (centrul vechi).

Clădirea Kervansaray este un caravanserai ( un han de pe marginea drumului) bine conservat, construit de Öküz Mehmet Pașa în 1618. Fațada sa cu creneluri a fost restaurată în anii 1960, și pentru o perioadă a funcționat ca hotel. Acum poate fi vizitată liber, conform planetware.

La capătul străzii Barbaros Caddesi se află poarta sudică, o rămășiță a zidurilor otomane ale orașului. Ulițele înguste urcă spre deal și sunt flancate de case otomane cu grinzi de lemn, din secolul al XIX-lea.

Zona bazarului, plină de suveniruri turcești, începe chiar din fața debarcaderului.

Priene

Înconjurate de munți, ruinele orașului elenistic Priene, la circa 40 km sud de Kușadası, sunt o excursie populară și adesea combinate cu vizita la Milet.

Priene a fost un port adânc activ între 300 î.Hr. și 45 î.Hr. Declinul a venit după colmatarea râului Meandru, iar în secolul al II-lea d.Hr., orașul a fost abandonat. Atracția principală este Templul Atenei, cu design ionic clasic, iar teatrul de 6.500 de locuri este foarte bine păstrat.

Milet

Ca și Priene, Milet a fost un port important în perioada elenistică, dar fiindcă portul nu s-a colmatat, orașul a fost locuit până în epoca selgiucidă, în secolul al XIV-lea. Ruinele reflectă diverse perioade istorice. Nu rata teatrul imens cu 15.000 de locuri, construit în epoca greacă și reconstruit de romani.

Deasupra teatrului se află ziduri bizantine, iar spre est – ruinele Templului lui Apollo. La sud se găsesc Băile Faustinei, bine conservate, un caravanserai selgiucid și alte ruine greco-romane. Pe sit se află și un muzeu dedicat istoriei orașelor Milet și Priene. Milet se află la aproximativ 62 km sud de Kușadası.

Didyma

Centrul religios elenistic Didyma, aflat la 77 km sud de Kușadası, în orașul Didim, adăpostea faimosul oracol și al treilea cel mai mare templu al lumii antice. Doar Templul Herei din Samos și cel al Artemisei din Efes erau mai mari decât Templul lui Apollo din Didyma.

Astăzi, coloanele uriașe (cândva 122 la număr) încă stau în picioare și reprezintă unul dintre cele mai bine conservate exemple de templu grecesc din Turcia. Oracolul din Didyma era al doilea ca importanță în lumea clasică, după cel din Delphi. A decăzut în timpul domniei lui Constantin cel Mare și a răspândirii creștinismului.

Coasta Peninsulei Dilek

Plină de peisaje montane spectaculoase și vedere la o coastă sălbatică, Peninsula Dilek găzduiește Parcul Național Büyük Menderes, aflat la 26 km de Kușadası – o atracție de top pentru iubitorii de natură. Este ideal de explorat cu mașina. Există numeroase plaje pentru înot și plajă, cele mai bune fiind Aydınlık și Karasu.

Activități recomandate în Kuşadas

Tur cu barca în Kușadası

Excursiile cu barca sunt o activitate principală în Kușadası în lunile de vară, fiind disponibile mai multe opțiuni.

Bărcile pleacă din debarcaderul care duce la Insula Porumbeilor. Există excursii de o zi spre Peninsula Dilek, cu opriri pentru înot în golfuri ascunse, dar și croaziere scurte la apus. Ambele variante oferă o perspectivă scenică asupra coastei Mării Egee.

Dacă alegi o excursie publică și nu un tur privat, verifică ofertele – unele bărci oferă petreceri, care nu sunt potrivite pentru toți vizitatorii.

Explorarea pe mare a zonei Kuşadası cu barca este o activitate preferată de mulți. Poți prinde răsăritul și te poți bucura de o plimbare liniștită cu câteva opriri pentru înot. Sau poți urmări apusul spectaculos și naviga seara.

Bucură-te de soare la plaja Doamnelor (Kadınlar Denizi)

Kușadası este înconjurat de plaje, multe aparținând stațiunilor de pe coastă. Plaja Doamnelor, situată la doi kilometri de oraș, este cea mai populară plajă publică din zonă și se aglomerează vara. Sunt disponibile numeroase sporturi nautice, multe cafenele și se pot închiria șezlonguri și umbrele.

În timpul săptămânii este ceva mai liber, dar în iulie și august plaja este plină aproape constant. În extrasezon, însă, o poți avea aproape doar pentru tine.

O altă zonă ușor accesibilă este Plaja Güvercinada (Ada Plajı Güvercinada), un loc stâncos cu o zonă pitorească în jurul debarcaderului.

Cei care explorează puțin mai departe de oraș vor descoperi Plaja Lungă (Uzun Plajı), o porțiune frumoasă de litoral nisipos. Alte plaje importante din zonă sunt Plaja Davutlar și Plaja Iubirii (Sevgi Plajı). Aceasta din urmă este cunoscută pentru zonele sale excelente de picnic, ideale pentru o zi petrecută la malul mării și o masă în aer liber.

Viață de noapte

Bar Street (numită de localnici Kuşadası Barlar Sokağı) este centrul vieții de noapte din Kuşadası. Multe localuri oferă programe de karaoke foarte populare.

Miracle Beach Club de la Ladies Beach este un club de plajă la modă pe timpul zilei, care se transformă într-un club de dans pe timpul nopții.

Pentru o seară relaxată, Gio Rooftop, situat pe acoperișul hotelului DoubleTree by Hilton din centrul Kuşadası, oferă panorame spectaculoase, muzică, mâncare și atmosferă plăcută. De asemenea, Piano AkustikHann’e este un bar în stil retro, cunoscut pentru muzica acustică live și atmosfera intimă.

Când este cel mai bine să vizitezi Kuşadası

Situat pe coasta de vest a Turciei, Kușadası are vedere spre Marea Egee și beneficiază de un climat mediteranean, cu ierni blânde și veri fierbinți și uscate. Kușadası are peste 300 de zile însorite pe an, ceea ce înseamnă că te poți aștepta la cer senin și o vreme plăcută în timpul vizitei.

Cea mai bună perioadă pentru a merge în Kușadası este între mai și octombrie, când temperaturile sunt ridicate și fiecare zi are cel puțin zece ore de soare. Temperaturile continuă să crească spre vară, atingând un vârf în iulie, când se ajunge la 33°C. Vânturile nordice adie dinspre sud sub forma unei brize marine răcoritoare binevenită vara, dar iarna poate face ca temperaturile să pară mai scăzute, așa că ia cu tine o jachetă dacă vizitezi zona în sezonul rece.

Sezonul rece începe la sfârșitul lunii noiembrie și durează până la mijlocul lunii martie. Temperaturile sunt în jur de 14°C, cu minime de aproximativ 6°C. Dacă nu ești obișnuit cu căldura și vrei să vizitezi obiective turistice, aceasta este cea mai bună perioadă pentru a merge în Kușadası datorită climatului mai răcoros.

Sfaturi utile pentru turiști

Apă de la robinet: Nu este recomandat să bei apă de la robinet în Kușadası. Deși este sigură pentru spălat pe dinți, este indicat să consumi apă îmbuteliată, care este ieftină și disponibilă peste tot.

Mâncare: Standardele de igienă alimentară în restaurante sunt în general ridicate. Este întotdeauna recomandat să mănânci în restaurante populare și aglomerate.

Moneda locală în Kușadası este Lira Turcească (TL). Deși cardurile de credit sunt acceptate pe scară largă, este bine să ai și numerar pentru cumpărături mici sau în locuri unde nu se acceptă cardul.

Transport local

Transportul public în Kușadası este foarte eficient și include microbuze de tip dolmuş și autobuze regulate. Orașul este accesibil și din aeroporturile din İzmir și Bodrum, iar zilnic există feriboturi către insula grecească Samos, pentru excursii de o zi.

Kușadası are o infrastructură de transport bună, iar majoritatea zonelor din oraș pot fi accesate cu microbuze (dolmuş). Totuși, nu există un site oficial pentru aceste linii, așa că va trebui să întrebi localnicii sau personalul de la hotel ce linie să iei. De asemenea, multe trasee implică drumuri în pantă și cu multe curbe, iar uneori este necesar să schimbi mai multe linii pentru a ajunge la destinație.

Închirierea unei mașini sau utilizarea taxiurilor este o opțiune mai bună, mai ales dacă vrei să călătorești în afara orașului Kușadası; totuși, aceasta va fi mai costisitoare decât transportul public. În taxiurile din Kușadası nu se poate plăti cu card, așa că este important să ai mereu numerar în lire turcești.

Dacă vrei să faci excursii în locuri din apropiere, cum ar fi Efes, Selçuk sau İzmir, există microbuze și servicii de transfer care pleacă din mai multe puncte ale orașului.

Ce să iei în bagaj

Articole utile pe care să le aduci cu tine:

• Încălțăminte confortabilă (vei merge mult pe jos)

• Cremă de protecție solară (poate fi foarte cald)

• Pălărie și ochelari de soare (pentru protecție suplimentară împotriva soarelui)

• Cremă pentru arsuri solare

• Îmbrăcăminte confortabilă din materiale ușoare și naturale

• Bani cash

• O geantă/rucsac pentru excursiile de o zi

Securitate și reguli locale

Dacă trebuie să călătorești într-un alt oraș, trebuie să știi că drumurile dintre marile orașe sunt în stare foarte bună, însă este mai sigur să iei un autobuz decât un taxi, deoarece șoferii de taxi conduc adesea imprudent, conform travelsafe.

Infracțiunile minore, cum ar fi furturile din buzunare și jafurile, sunt mai frecvente în Istanbul și Ankara, dar au loc și în alte orașe, așa că este recomandat să fii atent la lucrurile personale în timp ce te bucuri de plajele din Kușadası.

Cele mai multe cazuri de jaf au loc în timpul sezonului estival în zonele turistice de coastă, iar Kușadası nu face excepție. Asigură-te că obiectele de valoare și banii sunt păstrați în siguranță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













