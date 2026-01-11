Horoscop 12 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu

Horoscop cu Neti Sandu
11-01-2026 | 21:33
neti sandu
Horoscop 12 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să ne facem planuri cu bătaie lungă, ca să avem timp să lucrăm la detalii și să ne asigurăm succesul.    

Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și perfecționarea comunicării ne-ar prinde bine. O zi cu rezolvări.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Poate vă întâlniți cu niște oameni de afaceri ca să dați drumul unui proiect care v-ar asigura banii pe o bună perioadă de timp. E, practic, o nouă provocare. Dacă ați reușit să fiți mai cumpătați cu mâncarea, o să fie bine; dacă nu, apare disconfortul.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Ați tot amânat, se pare, niște treburi și acum e bine să scăpați de ele, ca să faceți loc pentru cele noi. Vi se mai dau niște bani și o să vă refaceți proviziile, mai ales dacă o să aveți și musafiri la finalul de săptămână.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – PEȘTI

E cineva care vă scoate la o cafea, că o să vă facă o propunere de business și se pare că sunteți pregătiți, pentru că perioada grea a trecut. Sunt plăți de făcut, dar sunt și bani de luat și poate puneți la cale o excursie în weekend.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – BERBEC

E o răscolire la contul bancar, că or fi diverse rate și facturi de achitat la început de an și vreți să vă ajungă banii, să porniți pe plus, pe plin. E cineva care insistă să-i faceți o vizită și poate la sfârșit de săptămână reușiți.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – TAUR

Cineva își face curaj să vă scoată la plimbare și, dacă ați descoperit puncte comune și nu aveți partener de viață, o să ieșiți de îndată ce vă faceți timp. Poate aveți proiecte pentru școală, vine sesiunea, or fi examene și o să vă descurcați frumos.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – GEMENI

E de luat în calcul un proiect nou la serviciu și o să puteți pune în valoare niște calități; pe parcursul anului o să fie un proces în derulare al activității. Ar avea de unde să vină mai mulți bani, dar trebuie să vă puneți flerul, în afaceri, în funcțiune.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – RAC

E rost de mai bine pe toate fronturile, dar nu dintr-odată, ci treptat, că mai aveți de parcurs niște pași, nu puteți sări etapele. Poate ar trebui să faceți un consult medical, să verificați dacă și-a revenit organismul, că vreți să fiți în formă maximă.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – LEU

Sunt chestiuni legate de casă de care trebuie să vă ocupați; or fi niște reparații și o să acordați timp și bani ca să iasă totul cum trebuie. Se poate să luați o decizie de comun acord cu partenerul de cuplu și să vă lansați, poate, într-o afacere, într-un proiect.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Partenerul de cuplu vrea să luați niște decizii de comun acord în privința locuinței: poate o renovați sau găsiți o agenție imobiliară care să vă arate niște case. O să reluați niște întâlniri amicale, după o pauză în care ați făcut și o selecție printre prieteni.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Vin de undeva niște bani, pot fi chiar cei de salariu, și o să aveți cu ce să vă mișcați după orele de program și în weekend. Poate faceți o rezervare pentru weekend să vă duceți într-o stațiune de agrement, că o fi vreun party pe-acolo.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – SCORPION

O reuniune de grup, fie ca să faceți treabă, fie ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri, și o să fie o comunicare bună. Se poate să aveți treburi legate de școală de care să vă achitați onorabil, ca să faceți progrese pe linia de învățământ.

Horoscop 12 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să recuperați bani din urmă și o să stați bine la capitolul finanțe, încât să vă permiteți o escapadă turistică. E un entuziasm, că o să vă lansați pe piață cu niște proiecte care vă pot aduce un plus de prestigiu, mai spre primăvară.

