Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Momente de panică în Turcia. Un cutremur de 6,1 pe scara Richter a zguduit o provincie din nord-vestul țării. Cel puțin o persoană a murit și 29 au fost rănite. Seismul a fost resimțit și în Istanbul.

Spaima a pus stăpânire pe locuitorii provinciei Balikesir când pământul a început să se miște sub picioare.

Produs cu puțin înainte de ora locală 8 seara, seismul de 6,1 a avut epicentrul la circa 200 de kilometri departare de Istanbul. În ciuda distanței, miscarea telurică a fost resimțită și acolo, dar și în alte mari orașe ale Turciei, precum Izmir sau Bursa. Cutremurul a fost urmat de peste 200 de replici, cea mai mare cu o magnitudine de 4.6 pe scara Richter.

Cel puțin 16 clădiri, printre care și o moschee, aflate în zona epicentrului, s-au prăbușit.

Martor: „L-am simțit foarte puternic. Toți copiii au fost foarte speriați. Nu am mai simțit niciodată un cutremur ca acesta în Balikesir."

O persoană a murit în urma cutremurului

Prioritatea echipelor de salvare a fost să sape în ruinele clădirilor prăbușite. Un bărbat de 81 de ani, rămas blocat sub dărâmături, a fost scos în viaţă dintre grămezile de moloz. Dar, din pricina rănilor suferite, a murit câteva ore mai târziu. Operaţiunile de salvare au continuat pe tot parcursul nopţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-08-2025 12:02



Aflată la intersecția a trei plăci tectonice, Turcia este una dintre cele mai active zone seismice din lume. În februarie 2023, un seism de 7,8 pe scara Richter a ucis peste 50.000 de oameni în sud-estul țării și alți 5.000 în Siria vecină.