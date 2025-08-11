Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

11-08-2025 | 12:03
cutremur turcia
Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Sabrina Saghin

Momente de panică în Turcia. Un cutremur de 6,1 pe scara Richter a zguduit o provincie din nord-vestul țării. Cel puțin o persoană a murit și 29 au fost rănite. Seismul a fost resimțit și în Istanbul.

Spaima a pus stăpânire pe locuitorii provinciei Balikesir când pământul a început să se miște sub picioare.

Produs cu puțin înainte de ora locală 8 seara, seismul de 6,1 a avut epicentrul la circa 200 de kilometri departare de Istanbul. În ciuda distanței, miscarea telurică a fost resimțită și acolo, dar și în alte mari orașe ale Turciei, precum Izmir sau Bursa. Cutremurul a fost urmat de peste 200 de replici, cea mai mare cu o magnitudine de 4.6 pe scara Richter.

Cel puțin 16 clădiri, printre care și o moschee, aflate în zona epicentrului, s-au prăbușit.

Martor: „L-am simțit foarte puternic. Toți copiii au fost foarte speriați. Nu am mai simțit niciodată un cutremur ca acesta în Balikesir."

O persoană a murit în urma cutremurului

Prioritatea echipelor de salvare a fost să sape în ruinele clădirilor prăbușite. Un bărbat de 81 de ani, rămas blocat sub dărâmături, a fost scos în viaţă dintre grămezile de moloz. Dar, din pricina rănilor suferite, a murit câteva ore mai târziu. Operaţiunile de salvare au continuat pe tot parcursul nopţii.

Aflată la intersecția a trei plăci tectonice, Turcia este una dintre cele mai active zone seismice din lume. În februarie 2023, un seism de 7,8 pe scara Richter a ucis peste 50.000 de oameni în sud-estul țării și alți 5.000 în Siria vecină.

Dată publicare: 11-08-2025 12:02

