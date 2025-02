Istanbul - obiective turistice și tot ce trebuie să știi înainte de a ajunge aici

Este unul dintre cele mai mari orașe din lume, unde poți vedea un oraș modern din vest combinat cu un oraș tradițional din est, fiind un adevărat melanj al multor civilizații și oameni diferiți. Istanbul a fost, de asemenea, desemnat de Uniunea Europeană Capitală Europeană a Culturii în 2010. Iată tot ce trebuie să știi despre Istanbul dacă plănuiești o vacanță aici.

Cum ajungi în Istanbul

Este foarte ușor să ajungi la Istanbul cu avionul. Există două aeroporturi internaționale în Istanbul: Aeroportul Nou Istanbul (IST) pe partea europeană a orașului și Aeroportul Sabiha Gökçen (SAW) pe partea asiatică.

Construcția noului aeroport internațional a fost finalizată și a început să funcționeze la sfârșitul anului 2018, fiind cel mai mare aeroport din întreaga Europă.

Între timp, Aeroportul Ataturk a fost închis pentru traficul civil de pasageri după deschiderea noului aeroport.

Aeroportul Nou Istanbul

Construcția celui de-al treilea aeroport a început în 2015 cu scopul de a construi un aeroport mare pentru a face față traficului aerian în creștere, pe măsură ce Istanbul devenea un hub important pentru călători și companii aeriene internaționale.

Prima fază a proiectului a avut o primă deschidere pe 29 octombrie 2018, iar traficul aerian civil a fost complet reorientat de la Aeroportul Ataturk la acest aeroport în martie 2019.

Când toate fazele vor fi finalizate până în 2027, aeroportul va avea 6 piste și o capacitate de 200 de milioane de pasageri pe an. Proiectul este gestionat de un consorțiu numit IGA, care va deține drepturile de administrare ale aeroportului timp de 25 de ani și apoi îl va preda statului turc fără costuri.

Aeroportul este situat la 35 de kilometri nord de centrul orașului (Piața Taksim), în districtul Arnavutkoy, pe malul Mării Negre.

În interiorul terminalelor aeroportului există un hotel cu 451 de camere pentru cazare pe timp de noapte și pe oră, mai multe restaurante internaționale și locale, cafenele și baruri, o zonă imensă Duty Free, lounge-uri CIP - VIP și altele, un parc de staționare mare, mai multe chioșcuri, săli de conferințe, depozit de bagaje, frizerie, serviciu de fotografie, lustruitori de pantofi, chioșcuri de ziare, magazin alimentar, florărie, servicii medicale, farmacie, rent-a-car, agenții de turism, birouri pentru bilete de avion, birouri bancare și ATM-uri etc. Există multe taxiuri și un serviciu de autobuz de navetă către centrul orașului. Linia de metrou ușor (metro) către oraș a fost finalizată în ianuarie 2023. Codul aeroportului internațional este IST.

Aeroportul Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen a fost prima femeie pilot din Turcia și prima femeie pilot de luptă din lume în perioada anilor '30, aeroportul fiind numit după ea. A fost, de asemenea, una dintre fiicele vitrege ale lui Ataturk și a trăit între 1913-2001.

Odată cu creșterea constantă a sosirilor și a traficului aerian, a apărut necesitatea unui nou aeroport pentru Istanbul. Din motive logistice și cerințelor publicului, s-a ales partea asiatică a orașului pentru acest proiect. Construcția a început în 1998 și s-a finalizat în septembrie 2000, având două piste. Astăzi, aeroportul este operat de o companie privată străină, Malaysia Airports, sub reglementările DHMI (Autoritatea Aeroporturilor de Stat).

Aeroportul se află pe partea Anatoliană a Istanbulului, în cartierul Kurtkoy din districtul Pendik, la o distanță de 12 kilometri față de Pendik, 40 de kilometri față de Kadikoy și 50 de kilometri față de Piața Taksim. De asemenea, este la doar 10 minute de circuitul de Formula 1 Istanbul Park.

Cu noul terminal internațional construit în octombrie 2009, aeroportul are acum o capacitate de 35 de milioane de pasageri pe an. În interiorul terminalelor există lounge-uri CIP și VIP, magazine Duty Free, baruri și cafenele, pub-uri și restaurante, un hotel, oficiu poștal, bancă, serviciu medical de urgență, rent-a-car, parcări etc. Există multe taxiuri și un serviciu de autobuz de navetă către oraș. Există, de asemenea, o linie de metrou care leagă aeroportul de districtul Kadikoy, cu mai multe stații pe traseu.

Codul aeroportului internațional este SAW. Unele dintre companiile aeriene internaționale și locale aterizează pe Aeroportul Sabiha Gökçen.

Aeroportul Ataturk (nu mai este funcțional)

Avea o capacitate de 20 de milioane de pasageri pe an. Codul aeroportului internațional era IST, dar acest cod a fost transferat către noul aeroport. În prezent, doar avioanele de marfă și aeronavele de stat aterizează pe Aeroportul Ataturk. Tot traficul aerian civil a fost mutat la noul Aeroport Istanbul în martie 2019.

Transport de la Aeroportul Istanbul până în centrul orașului

De la Aeroportul Istanbul (IST) până în centrul orașului

Două companii de autobuze se ocupă de transportul de la și către Aeroportul Internațional Istanbul: autobuzele Havaist și autobuzele publice IETT. Cu toate acestea, autobuzele IETT deservesc, în mare parte, zone mai puțin populare ale orașului.

Poți lua întotdeauna autobuzele ieftine IETT H-1 sau H-6, dar va trebui să folosești alte linii de autobuz și metrou pentru a ajunge la destinația finală. De asemenea, este posibil să fie necesar să mergi pe jos o distanță considerabilă.

Pe de altă parte, autobuzele Havaist iSt-1 te vor lăsa la stația de autobuz Aksaray Metro în aproximativ 90 de minute (în funcție de aglomerația din trafic). De acolo, va trebui să ajungi la stația de tramvai (Yusufpaşa) și să urci în tramvaiul liniei T1 Kabataş–Bağcılar pentru Sultanahmet (centrul istoric al Istanbul). Călătoria cu tramvaiul ar trebui să dureze aproximativ 9 minute.

Autobuzele Havaist circulă non-stop, la intervale de 25-30 de minute, iar biletul costă 5,42€, în timp ce tariful pentru tramvai este de 0,53€. Astfel, vei plăti un total de 5,96€ pentru călătoria de la Aeroportul Istanbul până în centrul orașului.

Stația de autobuz este situată la nivelul -2 al aeroportului. În acea zonă, poți achiziționa și un Istanbulkart, valabil pentru toate mijloacele de transport în comun, inclusiv pentru toaletele publice. Mai mult, poți plăti și cu cardul de credit prin aplicația Havaist sau poți rezerva biletele din timp și să descarci un cod QR. Plata în numerar se poate face doar la punctele de plată desemnate din aeroport.

Linia de metrou M11 a Aeroportului Istanbul leagă acum Aeroportul Istanbul de oraș, oferind o opțiune rapidă și accesibilă pentru sistemul de transport terestru al aeroportului. Dacă alegi să călătorești cu metroul de la Aeroportul Istanbul până în centrul orașului, va trebui să te îndrepți spre stația de metrou IST, situată chiar lângă Ieşirea 11, pe partea din față a parcării.

După ce urci în trenul Liniei M11, vei coborî la stația Gayrettepe și vei face transferul pe Linia M2 către stația Vezneciler, aflată la o plimbare de 15-20 de minute de Piața Sultanahmet. În general, călătoria cu metroul de la Aeroportul Istanbul până la Sultanahmet va dura aproximativ 40 de minute, plus un timp estimativ de așteptare. Totuși, ține cont de faptul că metroul din Istanbul circulă doar între 06:15 și 00:15.

De la Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen (SAW) în centrul orașului

Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen este situat pe partea asiatică a Istanbulului, în Pendik, la 48 km de centrul orașului. Linia M4 leagă stația de metrou SAW Istanbul de cartierul Kadıköy, pe partea asiatică a Istanbulului. Există un tren la fiecare 5-6 minute: călătoria include 23 de opriri (inclusiv stația de plecare). Pentru a ajunge la Kadıköy, călătoria durează aproximativ 52 de minute.

Puteți face transferuri către alte mijloace de transport în comun (de exemplu, linia de tren Marmaray de la stația Ayrılık Çeşmesi și către feriboturi, autobuze și tramvaie de la stația Kadıköy) pentru a ajunge în alte zone ale Istanbulului. Destinații precum Taksim și Sultanahmet pot dura până la 1 oră și 45 de minute până la 2 ore pentru a ajunge.

Folosind metroul de la Aeroportul SAW, poți evita complet traficul notoriu din Istanbul, care este deosebit de aglomerat în timpul orelor de vârf (de la 07:00 la 10:00 și de la 17:00 la 19:00 în zilele lucrătoare). Și, deși aceasta nu este cea mai rapidă metodă de a ajunge în centrul Istanbulului, este cu siguranță cea mai ieftină, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru călătorii cu buget redus. Poți descărca o hartă a sistemelor de cale ferată din Istanbul aici.

Istanbul - scurt istoric

Istanbul este împărțit în două de strâmtoarea Bosfor, cu o jumătate în Asia și cealaltă în Europa. Istoria lungă și activitatea economică constantă din oraș se datorează locației sale la intersecția a două civilizații: civilizațiile mediteraneene ale Romei și Greciei și imperiile estice provenite din Asia.

Până în anul 330, Istanbul era cunoscut sub numele de Bizanț, iar apoi, până în 1453, Constantinopol. Numele actual de Istanbul a fost adoptat abia pe 28 martie 1930.

Istanbul a fost capitala Imperiului Roman de Est și, mai târziu, a Imperiului Otoman. Pe 29 octombrie 1923, a fost proclamată Republica Turcia, iar capitala noului stat a fost mutată la Ankara.

Marea majoritate a populației orașului este musulmană, cu minorități de creștini și evrei. Din punct de vedere religios, Istanbul este și sediul Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, capul Bisericii Ortodoxe.

În 1985, orașul a fost declarat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Origini: Bizanț a fost fondat pe malul european în anul 667 î.Hr. de coloniști greci din Megara, care s-au stabilit într-un golf adânc și bine protejat cunoscut sub numele de Cornul de Aur.

În secolul V î.Hr., orașul a fost ocupat și distrus de persani, fiind reconstruit de spartanul Pausanias în 479 î.Hr. În 409 î.Hr., a căzut în mâinile atenienilor. Patru ani mai târziu, a fost cucerit din nou de spartani, până la recucerirea ateniană în 390 î.Hr.

Bizanțul a făcut parte din Imperiul Macedonean al lui Alexandru cel Mare, până în anul 279 î.Hr., când celții au impus un tribut, rămânând relativ independent.

Imperiul Roman: În 191 î.Hr., a fost recunoscut ca oraș liber, deși în 100 î.Hr. a fost luat ca posesiune a Republicii.

În 197 î.Hr., împăratul Septimius Severus a jefuit orașul și i-a distrus zidurile, dar ulterior a decis să le reconstruiască după imaginea altor colonii estice, dublând astfel suprafața zidită.

Imperiul Bizantin: Constantin cel Mare a început să construiască un nou Roma în 324 și, în 330, orașul a fost consacrat ca Constantinopol, devenind capitala Imperiului Roman de Est, cunoscut sub numele de Imperiul Bizantin.

Pentru locuitorii săi, a fost întotdeauna o capitală romană. Construit pe șapte coline, așa cum era Roma, era împărțit în paisprezece regiuni, zece dintre ele fiind în interiorul zidurilor. Prima catedrală Hagia Sophia, construită de Constantin II lângă Marele Palat și consacrată în anul 360, a fost grav avariată în 532, ceea ce l-a determinat pe Iustinian să construiască o nouă catedrală.

Datorită poziției sale strategice între Europa și Asia, Constantinopol controla ruta dintre aceste două continente și trecerea dintre Marea Mediterană și Marea Neagră. Aceasta a însemnat că, timp de secole, orașul a fost principalul centru urban medieval din Europa, în timp ce partea vestică a Imperiului Roman era cuprinsă într-o profundă criză politică, economică și demografică.

Orașul a crescut, de la 30.000 de locuitori în timpul lui Septimius Severus la 400.000 în timpul domniei lui Iustinian.

În secolele IX și X, odată cu Schisma Est-Vest din Biserica Catolică, Constantinopol a început o nouă perioadă de renaștere, iar orașul a continuat să fie un important centru cultural și comercial în Mediterana.

Constantin XI, ultimul împărat, a murit apărând orașul, iar Constantinopol a rămas numele orașului până la căderea Imperiului Roman în 1453 și în Europa până în secolul XX, când numele a devenit cunoscut sub numele de Istanbul.

Imperiul Otoman: După mulți ani de conflicte cu turcii, care cuceriseră deja restul Imperiului Bizantin, Constantinopol a căzut în mâinile lui Mehmed Cuceritorul pe 29 mai 1453, iar Hagia Sophia a fost transformată într-o moschee. Această dată a marcat sfârșitul Evului Mediu, conform introducingistanbul.

În această perioadă, orașul a suferit o transformare culturală profundă, trecând de la un oraș imperial bizantin la unul otoman, și de la creștinismul ortodox la religia islamică. Deși unele biserici au fost transformate în moschei, multe au fost conservate și au fost construite noi moschei la periferia orașului pentru a comemora domnia sultanilor.

Republica Turcia: Pe 29 octombrie 1923, Mustafa Kemal Atatürk a înființat Republica Turcia, iar capitala a fost mutată la Ankara.

În 1930, Istanbul a adoptat oficial numele său actual. Iar în anii 1950 și 1960 a avut loc o mare schimbare structurală. Mulți descendenți greci, aparținând marii comunități grecești, au plecat în Grecia după atacurile asupra comunităților armene, grecești și evreiești din 1955.

În anii 1960, la costul unor clădiri istorice, Istanbul a construit o rețea modernă de transport public.

În 1963, a fost semnat Acordul de la Ankara, primul pas în procesul lor de integrare în Uniunea Europeană.

În anii 1970, Istanbul a cunoscut o creștere demografică majoră datorită emigrației din Anatolia și ofertei de muncă din numeroasele fabrici construite la periferia orașului. Acest lucru a dus la o explozie imobiliară, iar multe dintre orașele din împrejurimi au fost absorbite în orașul propriu-zis. Astăzi, Istanbul este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa și, în fiecare an, este vizitat de mai mult de un milion de persoane.

Gastronomie - mâncăruri tradiționale

Bucătăria turcească este foarte diversificată și renumită în întreaga lume. Istanbul este un adevărat amestec de culturi, iar toate aceste influențe au un impact plăcut asupra scenei culinare. Așadar, uită de lanțurile internaționale de fast food în timp ce ești aici și experimentează mâncarea autentic turcească. Iată cu ce să începi:

Mic dejun turcesc

Obiceiurile de mic dejun ale turcilor sunt puțin diferite de cele ale europenilor. În primul rând, ceaiul înlocuiește cafeaua. De asemenea, roșiile și/sau castraveții feliați sunt un must pentru un mic dejun turcesc. Restul elementelor sunt similare. Cel mai comun tip de pâine este pâinea albă. Totuși, în încercarea de a mânca mai sănătos, diferite tipuri de pâine din cereale, cum ar fi pâinea de secară, sunt disponibile frecvent în zilele noastre.

Brânza albă (asemănătoare cu feta), brânza veche (kaşar peyniri), măsline negre și/sau verzi (zeytin), unt, smântână groasă (kaymak), miere, gem, o omletă sau ouă fierte (yumurta) sunt elemente comune ale mesei.

Ingredientele surpriză sunt sucuklu yumurta și börek. Aceste două feluri sunt cele mai comune mâncăruri servite pentru a răsfăța oaspeții. Sucuk este un cârnat uscat din carne de vită măcinată cu usturoi și o varietate de condimente precum ardei iute, chimen și sumac. Gătit într-o tigaie, de obicei cu ouă, devine o explozie de grăsime, dar extrem de gustoasă. Börek este făcut din foi subțiri de aluat, umplute cu brânză, carne tocată și/sau legume, înfășurate și coapte sau gătite.

Încearcă un mic dejun turcesc pe țărmul Bosforului, în zonele precum Bebek, Rumelihisarı. Nu ai cum să greșești în această zonă.

Menemen

Menemen este o omletă turcească delicioasă. Ceapă și ardei prăjiți sunt fierte temeinic cu roșii și, în final, amestecate cu ouă, ierburi, pătrunjel, piper și ardei iute măcinat. Un fel simplu, ieftin și ușor de preparat, dar cu un gust divin. Turcii comandă acest preparat în special pentru mic dejun.

Felul își ia numele de la districtul Menemen din regiunea Egee a Turciei. Roșia, ingredientul principal, a fost cultivată pentru prima dată în Menemen la începutul anilor 1920. Fiind un fel comun, este natural ca acesta să aibă mai multe derivări cu ingrediente suplimentare, cum ar fi brânză, carne tocată, ciuperci, sucuk, cârnați, chiar și pui sau vinete.

Locuri unde poți comanda acest preparat delicios sunt Lades Muhallebi (Beyoğlu), Sütiş (Beyoğlu), Bebek Kahve (Bebek), Mehtap Cafe (Emirgan) și Kale Çay Bahçesi (Rumelihisarı).

Meze

Meze se referă la aperitive reci, mai degrabă decât la un fel principal. Restaurantele specializate în meze se numesc meyhane. Un meyhane este un restaurant tradițional care servește băuturi alcoolice împreună cu meze și preparate tradiționale. Majoritatea mezelor sunt servite ca aperitive în restaurante.

De obicei, chelnerul va veni la masa ta și va prezenta toate mezelurile disponibile pe o farfurie mare, din care vei alege.

Fiecare membru al grupului va selecta unul sau mai multe. Mezele sunt apoi puse în mijlocul mesei și sunt împărțite. Pâinea prăjită completează diversele feluri. Cele mai îndrăgite meze sunt:

• Pastă de roșii picante (Ezme)

• Vinete la grătar cu iaurt (Patlıcan Ezmesi)

• Salată de vinete la grătar (Patlıcan Salatası)

• Vinete prăjite cu sos de roșii (Şakşuka)

• Dips de iaurt cu mentă (Haydari)

• Fasole Pinto (Barbunya)

• Anghinare (Zeytinyağlı Enginar)

Unele dintre cele mai bune locuri unde poți mânca meze sunt Cumhuriyet Meyhanesi (Beyoğlu), Refik Meyhanesi (Asmalımescit), Kör Agop Meyhanesi (Kumkapı), Giritli Restoran (Ahırkapı) și Münferit (Beyoğlu).

Kuyu Kebabı / Tandır

Kuyu kebabı sau preparatul Tandır este o specialitate din orașul Kastamonu, situat în regiunea de vest a Mării Negre. Kebab-ul își ia numele de la stilul de gătit, unde „kuyu” înseamnă „fântână”. Ideea este de a găti încet întregul miel (fără organele interne), agățat într-o fântână sau într-un loc special construit, deasupra unui foc de cărbune. Kuyu kebabı necesită ramuri de brad pentru a-i conferi gustul caracteristic.

Poți comanda preparatul autentic în cartierul Fatih, la Siirt Şeref Büryan Kebap Salonu.

Iskender Kebap

İskender Kebap este, de fapt, carne de döner. Döner este un preparat din bucăți de carne bătute, condimentate cu grăsime, ierburi locale și condimente, înfipte pe un băţ și gătite vertical pe rotisor. Felii subțiri de carne de döner sunt servite pe bucăți de pide, un tip de pâine asemănătoare cu pita. Pidele sunt unse cu unt și sos de roșii.

Se adaugă iaurt pe lângă farfurie și, dacă dorești, poți cere extra sos de roșii și unt pentru a-l face și mai savuros.

Adana Kebap

Acest kebap este un must pentru iubitorii de carne. Își ia numele din orașul Adana, situat în sud-estul țării. Adana kebap are „Denominația de Origine Controlată” din 2009. Un kebap Adana original poate fi preparat doar de locații care sunt inspectate și aprobate de Camera de Comerț Adana.

Ingrediente sunt puține, însă procesul de preparare și gătire este specific. Ingredientele esențiale sunt carnea de miel și grăsimea de coadă. Tradițional, carnea trebuie să provină de la un miel de mai puțin de un an. Animalul trebuie crescut în mediul său natural și hrănit cu flora locală. După o curățare detaliată și un proces de odihnire, carnea este frământată cu ardei iute roșu și verde uscat și ardei roșii proaspeți, montată pe frigărui, gătită pe grătar de cărbune și servită pe lavaș (o pâine subțire asemănătoare lipiei) cu ceapă prăjită, roșii și ardei verde pe lângă.

Poți comanda Adana kebap la Adana Sofrası Ciğer ve Kebap Salonu (Beşiktaş), Adana Yüzevler (Etiler), Kebapçı Enver Usta (Beyoğlu-Tünel) și Zübeyir Ocakbaşı (Beyoğlu). Adanalı Yusuf Usta este numele locației și al proprietarului restaurantului modest, dar incredibil de de succes.

Lüfer

Dacă întrebi un localnic ce să mănânci în oraș, cu siguranță va pune pe locul 5 peștele. Combinația de rakı și pește lângă Bosfor este ca un ritual de weekend. În loc de rakı (băutura puternică cu aromă de anason), poți alege orice altă băutură preferi.

Lüfer provine din familia Pomatomidae. Este un pește destul de mare, foarte gustos și ușor de curățat și mâncat. Lüferul mai tânăr se numește sarıkanat și este și mai savuros, dacă este disponibil.

Mantı

Adesea numit ravioli turcesc, mantı este un fel de mâncare fierbinte servit cu iaurt rece și usturoi. Poți să-ți imaginezi mantı ca niște găluște formate din aluat și umplutura lor. În stilul clasic anatolian (Kayseri), aluatul este făcut din apă, făină și sare. Unii adaugă ouă pentru a intensifica gustul. Cu cât aluatul este mai subțire și bucățile mai mici, cu atât bucătarul este mai priceput. Umplutura conține carne tocată de vită sau miel, ceapă, sare și piper.

În zilele noastre, poți comanda mantı cu somon, spanac sau chiar pui. Fie că este fiert în apă, copt cu unt sau fiert în sos de roșii, este servit cu iaurt, usturoi și sos de roșii gătit cu unt. Adăugarea unor condimente este foarte comună.

Unele dintre locurile plăcute pentru a comanda mantı sunt Casita Mantı Nişantaşı (Şişli), Fıccın (Beyoğlu), Emek Mantı (Yeniköy), Bodrum Mantı (Arnavutköy) și Aşkana (Ulus).

Künefe

Künefe este o prăjitură tradițională arabă cu brânză. Brânza nesărată dintre cele două straturi de kadayıf este esența. Kadayıf sunt fire subțiri de aluat, un amestec simplu de apă și făină. Este servit cald, pentru că este proaspăt copt și înmuiat în sirop.

Această prăjitură turcească are o culoare chihlimbar și este presărată cu fistic măcinat deasupra. Brânza se topește în interior și se întinde când e servită.

Baklava

Baklava este cel mai bun exemplu al pasiunii turcești pentru deserturi. Ingredientele (aluat de foitaj, nuci și sirop) sunt simple, dar necesită cu siguranță măiestrie.

Nucile sunt puse între straturile de aluat de foitaj. Apoi, teancul de aluat este uns cu unt, copt și în final înmuiat în sirop. Trebuie să alegi un loc bun pentru a mânca baklava, deoarece trebuie să fie proaspătă și făcută cu măiestrie. Există câteva locuri de succes pentru a mânca baklava, cum ar fi Güllüoğlu sau Köşkeroğlu.

Obiective turistice în Istanbul

Un festin cultural pentru simțuri, Istanbul este o destinație care încântă iubitorii de călătorii. Europa și Asia se întâlnesc în acest oraș cu o istorie bogată, situat la marginea Mării Negre și a Mării Marmara. Cele mai importante locuri de vizitat în Istanbul pentru a trăi experiența acestui oraș fascinant includ arhitectura modernă și antică, monumente și repere istorice, precum și locații culturale deosebite, unice pe Pământ.

Hagia Sophia - preț bilet: 25 €

Poate cel mai cunoscut monument din Istanbul, Hagia Sophia are o istorie lungă ca reper religios. Însemnând „Sfânta Înțelepciune”, a fost inițial construită ca o biserică creștină în secolul al VI-lea. A fost folosită și ca moschee, iar acum este un muzeu.

Lasă-te uimit de mozaicurile intricate de pe interior în timp ce explorezi această capodoperă a arhitecturii istorice și sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Simte atmosfera mistică a acestei structuri masive în timp ce înveți despre trecutul elaborat al unuia dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din lume.

Domul emblematic al clădirii poate fi văzut din orice colț al orașului și este cel mai bine admirat în timp ce te bucuri de priveliștea orașului Istanbul de pe un acoperiș, la apus. Hagia Sophia nu trebuie ratată și este unul dintre cele mai incredibile locuri de vizitat din Istanbul.

Palatul Dolmabahce - preț bilet: 40 €

Situat pe malul faimosului Strâmtoare Bosfor, Palatul Dolmabahce este o structură impunătoare construită în secolul XIX de către sultanul Imperiului. Compus din 16 clădiri separate, acest palat luxos este plin de artă, sculpturi și artefacte istorice precum seturi de ceai și cristale boeme.

Plimbă-te prin cel mai mare palat din Turcia și admiră trăsăturile și designul său autentic otoman. Explorează interiorul bine păstrat al palatului, în timp ce te bucuri de marmura regală, covoarele Hereke și impresionanta colecție de picturi în ulei.

Intră în trecut, vizitând Sala Principală și explorând camerele secrete, scara de cristal, Camera Roșie și Sala Ceremoniilor. La exterior, vei putea vedea Poarta Imperială, grădinile frumoase, fântânile Swan și Harem și faimosul Turn al Ceasului, care se înalță la peste 30 de metri.

Marele Bazar - intrare gratuită

Pierde-te într-una dintre cele mai notabile piețe ale lumii, Marele Bazar din Instanbul. Pregătește-te pentru o supraîncărcare senzorială în cel mai plăcut mod posibil, explorând aleile labirintice pline de tarabe colorate care vând artizanat local, textile și produse. Atmosfera orientală combinată cu peisajele, sunetele și mirosurile pieței reprezintă o experiență unică în viață.

În timp ce explorezi ofertele celor peste 4.000 de vânzători, vei găsi suveniruri turcești incredibile, precum condimente, bijuterii, antichități, ceramică, lămpi, prosoape și covoare.

Exersează-ți abilitățile de negociere cu vânzătorii pentru a obține un preț mai bun. Este încurajat – și face parte din distracție – aici, în Marele Bazar. Ia o pauză de shopping cu o ceașcă autentică de cafea turcească sau ceai în restaurantele și standurile de mâncare din Marele Bazar.

Moscheea Albastră - intrare gratuită

Unul dintre cele mai populare locuri din Turcia, Moscheea Albastră (cunoscută și sub numele de Moscheea Sultanahmet) este un loc important de vizitat în Istanbul. Acest edificiu istoric a fost construit în secolul al XVII-lea și combină elemente arhitecturale islamice și bizantine.

Vei fi impresionat atât de exteriorul uimitor, cât și de interiorul său detaliat. Pereții sunt decorați cu mai mult de 20.000 de plăci ceramice făcute manual. Peste 200 de feronerie din sticlă colorată aduc o lumină cinematografică, sporind farmecul și atmosfera mistică din interiorul Moscheei Albastre. Petrece ceva timp în piața din curte, un loc minunat pentru a urmări oamenii.

Piața Sultanahmet - intrare gratuită

Această fostă hipodrom și piață publică din Sultanahmet a fost un loc de întâlnire de-a lungul istoriei, datând din perioada bizantină. Descoperă istoria acestui loc celebru de întâlnire în timp ce treci pe lângă ruinele monumentale care mai există și astăzi.

Vei putea aproape să îți imaginezi evenimentele animate care aveau loc în piață, gândindu-te la cursele populare de care și cai care au fost celebre în acele vremuri. Printre atracțiile importante se numără Coloana Serpentină, Obeliscul Zidit și cele șapte Statuete ale lui Porphyrius, create pentru a onora un faimos conducător de care din secolul al VI-lea. La capătul opus, Fântâna Germană din secolul al XVI-lea merită și ea o vizită.

Bazarul de Condimente

Explorează latura culinară a culturii turcești cu o vizită la Bazarul de Condimente, sau Bazarul Egiptean, una dintre cele mai bune piețe din Istanbul. Aflat lângă Noua Moschee, acest bazar oferă o privire asupra coloratelor și exoticelor condimente folosite în multe dintre preparatele uimitoare care pot fi găsite în Turcia.

Atmosfera te va atrage în timp ce îți delectezi ochii cu o gamă largă de culori vibrante, inhalezi mirosurile bogate de condimente și chiar gusti din unele dintre aromele tradiționale. Vezi dacă poți să identifici arome precum șofran, sumac și Nar Ekşisi, un sirop de rodie utilizat frecvent în bucătăria turcească. Cumpără nuci, fructe uscate și suveniruri dacă vrei să aduci acasă ceva special.

Orașul Vechi

Fă o călătorie în timp explorând Peninsula Istorică sau Orașul Vechi al Istanbulului. Acest Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO găzduiește numeroase repere și locuri istorice semnificative situate în cea mai veche parte a orașului.

Moscheele, băile, palatele otomane și bisericile bizantine sunt doar câteva dintre punctele de interes fantastice pe care le vei întâlni în această secțiune culturală a orașului. Admiră designurile arhitecturale ale imperiilor care au condus cândva, într-un oraș în care viața modernă înflorește într-un cadru de istorie vie.

Plimbă-te pe vechile ziduri ale Constantinopolului care datează din perioada romană. Trece pe lângă moscheea otomană Mihrimah și Biserica Sfântul Mântuitor. Podul Galata este un loc popular pentru fotografii, mai ales la apus.

Palatul Topkapi - preț bilet intrare pentru vizitatori străini - 54,40 €

Situat în partea veche a Istanbulului, Palatul Topkapi este un important reper istoric care adăpostește un muzeu cultural semnificativ. Palatul a fost martorul domniei a aproximativ 30 de sultani de-a lungul mai multor secole. Acest lucru este reflectat în amestecul de designuri cu elemente decorative din stilurile european, islamic și otoman.

Vizitează o impresionantă colecție de exponate care includ artefacte, cărți și manuscrise din Imperiul Otoman. Bucură-te de curtea exterioară vastă și grădinile frumoase de pe domeniul palatului și admiră priveliștile spectaculoase asupra Mării Marmara, Cornului de Aur și Bosforului. Găsești AICI bilete și mai multe informații.

Informații și sfaturi utile pentru turiști

Bani: Moneda locală este Lira turcească (TRY). Este bine să ai câțiva bani cash pentru achiziții mici, dar cardurile sunt acceptate aproape peste tot. 10 lire turcești sunt echivalentul a 1,33 de lei.

Limbă: Limba principală este turca, dar engleza se vorbește în zonele turistice. Este util să înveți câteva cuvinte în turcă, cum ar fi „Merhaba” (bună) sau „Teşekkür ederim” (mulțumesc).

Vreme: Verile pot fi foarte calde, mai ales pe coastă, așa că ia-ți haine lejere și cremă de protecție solară. Iernile pot fi răcoroase, așa că verifică prognoza meteo înainte de a călători.

Siguranță: Turcia este în general sigură pentru turiști, dar întotdeauna fii atent la bunurile tale în locurile aglomerate.

Cultură: Oamenii din Turcia sunt foarte prietenoși. Când vizitezi moschei, îmbracă-te modest și îndepărtează-ți încălțămintea înainte de a intra.

Transport: În orașe precum Istanbul, transportul public (autobuze, tramvaie, metrou) este accesibil și ușor de folosit. Taxiurile sunt peste tot, dar asigură-te că folosesc aparatul de taxat.

Negociere: În piețele precum Grand Bazaar, negocierea face parte din distracție, așa că nu fi timid.

Mâncare: Mâncarea turcească este delicioasă. Încearcă kebaburile, baklava, rahat turcesc și mâncarea de stradă cum ar fi simit (covrigi turcești).

