Sudul Europei, în alertă din cauza incendiilor. Flăcările au înghițit case în doar câteva minute, în Grecia și Turcia

Arșița și incendiile de vegetație nu cruță nici măcar o zi sudul Europei. Grecia și Turcia s-au confruntat, în ultimele ore, cu noi focuri devastatoare, alimentate de rafale de vânt extrem de violente.

La sud-vest de Atena, flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unui vârstnic. În Turcia, o vâlvătaie puternică a izbucnit în pădurile de la periferia orașului Cianakkale.

Incendiul a izbucnit în regiunea Keratea, la 30 de km sud-vest de Atena. Localnicii au urmărit neputincioși cum flăcările înghit în câteva minute curți, case și terenuri agricole.

O femeie și mama ei octogenară au încercat până în ultimul moment să țină flăcările la distanță cu un furtun cu apă și o găleată.

Femeie: „O pală puternică de vânt a adus focul spre noi și acesta este rezultatul. Am crescut aici. Este casa mea. M-am mutat recent de la Atena ca să-mi petrec restul zilelor aici, la țară. Dar vom răzbi cumva.”

În cele din urmă, femeile au fost evacuate, alături de zeci de localnici. Un bărbat în vârstă n-a mai apucat să fugă și a fost găsit fără suflare în locuință.

Intervenții dificile din cauza vântului

Vântul – care sufla cu peste 80 de km pe oră – a favorizat extinderea incendiilor printre arbuștii uscați și livezile de măslini. În zonele greu accesibile, cei 190 de pompieri mobilizați s-au bizuit pe avioanele și elicopterele care au împrăștiat apă cât le-au permis lumina și rafalele.

Un alt focar a izbucnit la sud de Palaia Fokaia, un oraș de coastă din estul Atticii, unde pompierii români detașați în Grecia i-au ajutat pe colegii lor eleni să aducă vâlvătaia sub control.

Compatrioții noștri au intervenit în condiții de vizibilitate redusă, pe teren accidentat, încurcați de același vânt dezlănțuit.

Și Turcia rămâne la cheremul focului. Vineri, flăcări și perdele enorme de fum au înconjurat orașul Cianakkale, din nord-vestul țării. Locatarii unui ansamblu rezidențial de la periferia orașului, dar și locatarii unui cămin de bătrâni, au fost evacuați.

Aeroportul din Cianakkale a fost închis. La fel și strâmtoarea Dardanele – care leagă Marea Egee de Marea Marmara. Autoritățile au făcut asta ca să poată să alimenteze mai ușor avioanele și elicopterele mobilizate în lupta cu focul.

Val de căldură extremă în Europa

În acest timp, crește dramatic riscul unor noi incendii de vegetație și în alte zone ale Europei. Mare parte din Spania este sub avertizare de arșiță, cu cel puțin 39 de grade Celsius la umbră.

Mai grav, în sudul Portugaliei sunt prognozate și 43 de grade, iar în centrul Italiei, în Toscana, și în sudul Franței, soarele arzător îi va tortura pe localnici și pe turiști.

