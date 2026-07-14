SPF 30 vs SPF 50 – care este diferența. Cât durează protecția solară și ce să alegi

Stiri Sanatate
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Shutterstock

Protecția solară este esențială. În topul întrebărilor frecvente se află una aparent banală, dar foarte importantă: care este diferența reală dintre SPF 30 și SPF 50?  

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Ce este, de fapt, SPF?

SPF (Sun Protection Factor) este un indicator al capacității unei creme de a bloca razele UVB, responsabile de arsurile solare și de deteriorarea superficială a pielii. Cu alte cuvinte, SPF-ul nu măsoară protecția împotriva bronzului, ci împotriva radiațiilor UVB.

  • SPF 30 permite pătrunderea a aproximativ 3,3% din razele UVB (1/30).
  • SPF 50 lasă să treacă doar 2% (1/50).

Așadar, diferența reală între SPF 30 și SPF 50 este de doar 1,3% în ceea ce privește razele blocate – dar acel 1% în plus poate însemna mult, mai ales pentru pielea sensibilă sau predispusă la afecțiuni dermatologice, conform nhs.uk.

SPF 50 – când este recomandat

Deși diferența poate părea neglijabilă, există situații în care dermatologii recomandă SPF 50 fără compromisuri:

  • Piele foarte deschisă sau sensibilă la soare
  • Copii mici
  • Persoane cu afecțiuni dermatologice (acnee, eczeme, cuperoză)
  • Persoane cu risc crescut de cancer de piele
  • Zonele intens expuse: față, nas, umeri, ceafă, decolteu

Este important de știut că un SPF mai mare nu înseamnă că poți sta mai mult la soare. Protecția scade în timp, indiferent de SPF, iar reaplicarea la intervale regulate este esențială.

SPF 30 – e suficient?

Da, pentru majoritatea persoanelor cu un ten normal și expunere moderată la soare, SPF 30 oferă protecție adecvată, mai ales dacă este aplicat corect și reaplicat conform recomandărilor. Blochează până la 97% din razele UVB și este o alegere bună pentru utilizarea zilnică, în special în oraș.

SPF 30 este o alegere bună pentru utilizarea zilnică și oferă protecție eficientă pentru majoritatea tipurilor de piele. SPF 50 adaugă un strat suplimentar de siguranță pentru cei cu piele sensibilă, copii sau în condiții extreme de soare. Dar niciun SPF nu te protejează complet, dacă nu aplici corect și nu reaplici des.

Ce influențează eficiența protecției solare

Potrivit dermatologilor, eficiența protecției solare nu ține doar de SPF, ci și de:

  • Cantitatea aplicată: Majoritatea oamenilor aplică doar 25-50% din cantitatea necesară. Ai nevoie de 30–40 ml pentru corp (aprox. un păhărel mic) și de o linguriță pentru față (sau regula celor două degete).
  • Uniformitatea aplicării: Zonele omise (urechi, ceafă, glezne) rămân vulnerabile.
  • Transpirația și frecarea: Crema se topește pe frunte, gât sau spate și este ștearsă de haine sau prosop.
  • Tipul de piele: Pielea grasă sau seboreică reduce aderența produsului.

Așadar, chiar dacă folosești SPF 50, dacă aplici prea puțin sau nu uniform, nivelul real de protecție scade semnificativ.

Cât de des trebuie reaplicată crema solară

Un mit periculos este ideea că o singură aplicare dimineața este suficientă. Adevărul, susținut de dermatologi, este că crema trebuie reaplicată la fiecare 2 ore, chiar dacă nu intri în apă.

Reaplicarea e necesară mai ales:

  • După transpirație abundentă
  • După ștergere cu prosopul
  • Dacă stai la umbră, dar ești în continuare expus la UV difuz
  • Dacă ai piele sensibilă sau urmezi tratamente fotosensibilizante (ex. antibiotice, anticoncepționale)

Chiar și cremele etichetate „water resistant” oferă protecție în apă pentru maximum 40–80 minute, dar nu sunt rezistente la frecare sau la transpirație intensă.

Cum aplici corect crema solară

Aplicarea corectă a cremei de protecție solară este esențială pentru a beneficia de protecția promisă de produs. Începe prin a o aplica cu aproximativ 15–20 de minute înainte de expunerea la soare, pentru a-i permite să se absoarbă în piele și să formeze o barieră eficientă împotriva razelor UV.

Este foarte important să folosești cantitatea potrivită: pentru corp, ai nevoie de aproximativ un păhărel mic (30–40 ml), iar pentru față, de o linguriță sau cât două linii de cremă întinse pe degetul arătător și mijlociu. Multe persoane aplică prea puțin, ceea ce reduce considerabil eficiența protecției.

Asigură-te că acoperi toate zonele expuse, inclusiv cele adesea neglijate, precum urechile, ceafa, tălpile, gleznele și spatele genunchilor. Soarele ajunge și acolo, chiar dacă uneori nu pare.

Alege întotdeauna un produs potrivit tipului tău de piele. Dacă ai piele sensibilă sau aplici pe copii, optează pentru creme minerale, pe bază de oxid de zinc sau dioxid de titan. Pentru față, este indicat să folosești formule non-comedogenice, care nu încarcă porii și nu favorizează apariția imperfecțiunilor.

Pentru a menține protecția pe tot parcursul zilei, reaplică la fiecare 2 ore. Dacă transpiri intens, intri în apă sau te ștergi cu prosopul, reaplicarea trebuie făcută chiar mai devreme.

Iar dacă porți machiaj, nu e nevoie să renunți la protecție: există spray-uri sau pudre cu SPF care pot fi aplicate peste fondul de ten, fără să îți afecteze machiajul, oferind în același timp un strat suplimentar de protecție împotriva radiațiilor solare.

Alegerea unei creme de protecție solară nu înseamnă doar să te uiți la factorul de protecție înscris pe ambalaj. Este esențial să știi cum funcționează SPF-ul (Sun Protection Factor) și cât timp oferă cu adevărat protecție împotriva razelor ultraviolete. Diferența dintre SPF 30 și SPF 50 este subtilă, dar în anumite contexte poate fi importantă.

Diferența reală între SPF 30 și SPF 50

SPF indică de câte ori este încetinită apariția arsurilor solare în comparație cu pielea neprotejată. Dacă, de exemplu, pielea ta începe să se înroșească după 10 minute de expunere fără protecție, atunci:

  • SPF 30 extinde timpul teoretic de protecție la 300 de minute (10 x 30),
  • SPF 50 la 500 de minute (10 x 50),
  • iar SPF 15, la 150 de minute.

Totuși, aceste durate sunt doar orientative și nu reflectă condițiile reale. În viața de zi cu zi, transpirația, frecarea cu hainele sau prosopul, dar și cantitatea aplicată reduc semnificativ eficiența cremei.

Contrar așteptărilor, un SPF de 50 nu înseamnă o protecție de două ori mai mare decât SPF 30. Iată cifrele reale:

  • SPF 30 filtrează aproximativ 97% din razele UVB,
  • SPF 50 blochează până la 98%.

Așadar, diferența este de doar 1%, însă acel procent poate fi crucial în cazul persoanelor cu piele foarte sensibilă, cu afecțiuni dermatologice sau cu risc crescut de cancer de piele, conform reginamaria.ro.

Pentru o protecție eficientă, cantitatea contează. Un adult de talie medie are nevoie de:

  • aproximativ 30 ml (două linguri) pentru întregul corp,
  • o linguriță pentru față.

Aplicarea unei cantități prea mici reduce considerabil eficiența SPF-ului, chiar și în cazul unei creme cu factor ridicat.

Deși teoretic SPF 30 ar putea proteja până la 5 ore, dermatologii recomandă reaplicarea la fiecare 2 ore sau mai devreme dacă transpiri, intri în apă sau te ștergi cu prosopul.

Copiii, cei mai vulnerabili la radiațiile UV

Copiii au nevoie de o protecție solară riguroasă de fiecare dată când ies afară, nu doar la plajă sau la piscină. Deși o expunere scurtă (10–15 minute) este suficientă pentru sinteza vitaminei D, pielea lor este mult mai sensibilă la radiațiile UV.

De la vârsta de șase luni, se recomandă folosirea cremelor cu SPF ridicat, preferabil cu filtre minerale, blânde cu pielea delicată. Chiar și în zilele înnorate, radiațiile UV pătrund prin nori, de aceea protecția rămâne esențială.

Etichete: bronz, crema de plaja, protectie solara, SPF,

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