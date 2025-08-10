Cutremur puternic duminică seară. Unde a lovit și ce magnitudine a avut

10-08-2025 | 20:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.

AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.

AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiinţe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 şi o adâncime de 10 km, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, cutremur,

Dată publicare: 10-08-2025 20:30

Teritoriul Rusiei, zguduit de un nou cutremur puternic la aproape 12 zile după cel de 8,8. Ce magnitudine a avut acum seismul
Stiri actuale
Teritoriul Rusiei, zguduit de un nou cutremur puternic la aproape 12 zile după cel de 8,8. Ce magnitudine a avut acum seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE.

Vulcanul Kraşeninnikov a erupt după 450 de ani de linişte. E urmarea mega-cutremurului din Kamceatka. S-a format dom de lavă
Stiri externe
Vulcanul Kraşeninnikov a erupt după 450 de ani de linişte. E urmarea mega-cutremurului din Kamceatka. S-a format dom de lavă

Vulcanul Kraşeninnikov din peninsula Kamceatka din Rusia a erupt pentru prima dată în peste 450 de ani, la câteva zile după ce un cutremur puternic a lovit regiunea din Extremul Orient al Rusiei, conform anunţului autorităţilor ruse.

Cutremur, sâmbătă, în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur, sâmbătă, în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,7, s-a produs sâmbătă, la ora 11:42, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

