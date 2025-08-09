Incendii devastatoare în Grecia și Turcia. Zeci de sate au fost evacuate, iar traficul maritim a fost suspendat

Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unui bătrân.

Incendii sunt și pe frumoasa insulă Kefalonia. În Turcia, o vâlvătaie puternică a izbucnit în pădurile de la periferiile orașului Canakkale.

Autoritățile au decis ieri să oprească temporar traficul prin strâmtoarea Dardanele, pentru ca avioanele de intervenție să poată lua apă.

Incendiul a izbucnit în regiunea Keratea, la 30 de km de Atena. Localnicii au urmărit neputincioși cum flăcările cuprind, în câteva minute, curțile, apoi casele.

O femeie și mama ei, de 86 de ani, au încercat până în ultimul moment să țină flăcările la distanță cu un furtun cu apă și o găleată.

Femeie: „O pală puternică de vânt a adus focul spre noi și acesta este rezultatul. Am crescut aici. Este casa mea. M-am mutat recent de la Atena ca să-mi petrec restul zilelor aici, la țară. Dar vom răzbi cumva”.

În cele din urmă, cele două femei au fost evacuate. La fel s-a întâmplat cu mai multe familii din regiune. Un localnic în vârstă nu a apucat să fugă și a fost găsit fără suflare în locuință.

Vântul – cu o viteză de peste 80 km/h – a favorizat extinderea incendiilor printre arbuști uscați și livezi de măslini. În zonele greu accesibile, cei 190 de pompieri mobilizați s-au bazat pe avioanele și elicopterele care au împrăștiat apă cât le-au permis lumina și rafalele de vânt violente.

Pompierii luptă cu un incendiu periculos și în Kefalonia, o insulă turistică populară, situată în vestul Greciei.

Incendii puternice și în Turcia

Și Turcia are parte de o vară de foc. Un incendiu se extinde la marginea orașului Canakkale, în nord-vestul țării. Potrivit presei turce, flăcările au ajuns în curtea unui ansamblu rezidențial, dar au fost stinse înainte să ajungă la clădire.

Locatarii, dar și rezidenții unui cămin de bătrâni, au fost evacuați. Aeroportul din Canakkale a fost închis. La fel și strâmtoarea Dardanele – care leagă Marea Egee de Marea Marmara. Autoritățile au explicat că decizia e provizorie, pentru a permite alimentarea avioanelor și elicopterelor mobilizate în lupta cu focul.

În acest timp, spaniolii au de suportat un val de caniculă care s-a prelungit până miercuri. Avertizările de arșiță vizează capitala Madrid – unde maximele nu scad sub 39 de grade – și aproape tot sudul Spaniei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













