Jurilovca, satul pescăresc cu deschidere spre Gura Portiței și Delta Dunării. Ghid de călătorie pentru turiști

Satul Jurilovca este o adevărată comoară pentru cei care iubesc Delta Dunării. Satul pescăresc cu deschidere spre Gura Portiței are nevoie de un ghid de călătorie amănunțit înainte de a fi vizitat.

Este un loc care atrage turiști din toată lumea, fie pentru o aventură pe Dunăre, fie pentru relaxare. Iată ce poți face aici, cum ajungi și ce trebuie neapărat să mănânci dacă ajungi în Jurilovca.

Shutterstock

Scurt istoric al satului lipovenesc

Satul Jurilovca a fost întemeiat la începutul secolului al XIX-lea de lipoveni care au fugit din Rusia țaristă. Aceștia au adus cu ei atât credințele religioase, cât și tradițiile pescărești bine înrădăcinate, care au devenit baza economică a localității, Jurilovca fiind cea mai mare comunitate pescărească din Delta Dunării. Pe lângă pescuit, care este ocupația principală aici, satul păstrează un patrimoniu cultural unic și obiceiuri transmise din generație în generație.

Rușii-lipoveni sunt descendenții staroverilor, credincioșii Ritului Vechi care au părăsit Rusia țaristă între secolele XVII și XIX ca urmare a reformelor religioase inițiate de Patriarhul Nikon și Alexei Romanov. Aceștia au refuzat schimbările și au fost persecutați, ceea ce i-a determinat să emigreze în diferite părți ale lumii. În România au sosit încă de la începutul secolului XVII, stabilindu-se inițial în Moldova de Nord și mai târziu în Dobrogea.

Farmecul comunității de astăzi este legat de tradițiile lipovene bine păstrate și de poziția privilegiată a localității pe malul complexului lagunar Razim-Sinoe.

Specificul comunității este strâns legat atât de poziționarea localității pe malul complexului lagunar Razim-Sinoe, cât și de tradițiile lipovenești păstrate de-a lungul generațiilor. Sărbătorile religioase sunt celebrate conform calendarului iulian, decalat cu 14 zile față de cel gregorian (de exemplu, Anul Nou este sărbătorit pe 14 ianuarie). Cea mai importantă sărbătoare religioasă este Acoperământul Maicii Domnului – „Pokrov” – celebrată pe 14 octombrie, care coincide cu Ziua Peștelui, o sărbătoare care se întinde pe durata a trei zile. Portul tradițional lipovenesc, purtat obligatoriu în biserică, este un alt element definitoriu al identității comunității.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, existau aproximativ 470 de familii lipovene și câteva familii evreiești. În acea perioadă, Jurilovca era deja recunoscută ca un centru pescăresc, exportând icre negre și pește afumat.

Locuințele rușilor-lipoveni au caracteristici specifice: fațade vopsite în nuanțe de alb și albastru și acoperișuri din stuf. Baia tradițională lipovenească este o construcție separată de casă.

Shutterstock

Ce poți vizita în zonă

Comuna Jurilovca se află în județul Tulcea și este un loc plin de farmec, unde istoria, natura și tradițiile vechi se împletesc frumos și oferă o experiență cu totul aparte.

Jurilovca se află pe malul Lagunei Razelm-Sinoe, așa că oferă o mulțime de zone superbe de explorat. De la accesul către litoral în Satul de Vacanță Gura Portiței și plajele sălbatice, până la diverse obiective turistice pe care nu le poți rata în zonă.

Mini-portul Jurilovca

Cei care ajung în comună vor vedea că mini-portul este principalul obiectiv turistic de aici. De aici pornesc cursele spre Gura Portiței și poți vedea mai multe ambarcațiuni gata de plecare. După ce mergi prin localitate și ajungi în centrul localității, chiar în fața Primăriei se află indicatorul la dreapta, spre mini-port. Treci pe lângă biserica ortodoxă de rit vechi și după ce cobori panta ajungi în mini-port. Aici vei găsi o parcare și un loc de promenadă superb, dotat cu bănci și leagăn. Tot aici se află și recepția satului de vacanță pe care trebuie neapărat să îl vizitezi.

Noul port

Dacă te afli aici, vizitează și noul port din Jurilovca. În 2023 a fost inaugurat noul port, de unde poți admira lagunele și iazurile din apropiere. Vino pe seară, când luminile fac ca atmosfera să fie și mai frumoasă.

Gura Portiței

Gura Portiței este un sat de vacanță situat pe o fâșie îngustă de uscat între laguna Razim-Sinoe și Marea Neagră. Accesul la Gura Portiței se face din Jurilovca, cu ambarcațiunile de agrement ale Complexului turistic Gura Portiței sau cu ambarcațiuni autorizate operate de localnici. Zona este apreciată pentru activități de recreere, pescuit și plajă.

Cetatea Orgame / Argamum

Cetatea Orgame / Argamum se află la aproximativ 7 km est de satul Jurilovca, în zona numită Capul Doloșman. Cercetările arheologice făcute între 1926–1932 și reluate din 1965 până în prezent au scos la iveală ruine importante și au ajutat la înțelegerea istoriei cetății, care a existat peste 1.200 de ani.

Este prima localitate de pe teritoriul actual al României menționată în surse antice. A fost fondată la mijlocul secolului al VII-lea î.Hr. de greci veniți din Asia Mică, cu cel puțin o generație înaintea cetății Histria, într-o zonă locuită încă din epoca bronzului și prima epocă a fierului. Această cetate romano-bizantină ocupa aproximativ 2,6 hectare, avea formă triunghiulară, opt turnuri, șase bastioane și două porți principale.

Complexul lagunar Razelm-Sino

Este format din 5 lacuri principale: Razelm (Razim), Sinoe, Zmeica, Golovita şi Babadag şi alte câteva secundare – Istria, Nuntaşi, Ceamurlia, Leahova Mare, Leahova Mica, Cosnei, Agighiol, Topraisar. Cea mai mare parte a complexului este zona depresionară, ocupată inițial de apele mării și care apoi a fost compartimentată prin formarea de cordoane și grunduri. Câteva părți ale complexului precum Insula Popina sau Grindul Lupilor sunt zone de protecție ecologică, integrală, strict protejate.

Insula Bisericuţa

Insula face parte din teritoriul localității Jurilovca și se află la aproximativ 2,4 km sud-est de Capul Doloșman, în partea de sud a lacului Razim. Insula este inclusă în Rezervaţia ornitologică Periteasca-Insula Bisericuţa-Gura Porţite, de care o separă un canal.

Cetatea Histria

Este cea mai veche așezare istorică din România și se află în Constanța. Cetatea datează din anul 657 î.Hr., aproximativ. A fost întemeiată de grecii din Milet și a fost distrusă în secolul VII. Cetatea a fost atacată de multe ori și a fost reconstruită de fiecare dată până când deschiderea la mare s-a transformat în deschidere către Lacul Sinoe. Cetatea a fost redescoperită în 1868 de către un arheolog francez.

Pro TV

Rezervația Naturală Pădurea Babadag

Aici vei găsi una dintre cele mai vechi păduri din România. Tot aici se găsesc diferite specii de păsări printre care uliul cu picioare scurte, buha mare, ciocănitoarea de stejar, acvila țipătoare mică, șoimi călători sau alte păsări specifice zonei.

Rezervația Grindul Lupilor

Acestă fâșie de nisip îngustă se află între lacurile Razim și Sinoe. Este o zonă sălbatică unde poți vedea șacalul auriu și porci mistreți. Totodată, poți vedea diverse specii de păsări de baltă sau mamifere. Poți trece pe aici dacă alegi să mergi la Gura Portiței, însă ai grijă pentru că poți întâlni șerpi.

Cum ajungi la Jurilovca și Gura Portiței

Jurilovca este ușor accesibilă, datorită drumului județean DJ 222, care traversează localitatea și leagă zona de principalele artere rutiere din Dobrogea.

Dacă vii din Constanța, urmează drumul E87 până în comuna Baia. De acolo, un indicator rutier te va ghida spre Jurilovca, iar în câteva minute vei ajunge la destinație.

Dacă pornești din Tulcea, poți alege un traseu care trece prin satele Sarichioi și Enisala, extrem de frumoase amândouă, până la Jurilovca.

Gura Portiței se află la aproximativ 50 km de Tulcea și este o destinație perfectă dacă iubești Delta Dunării. Deși este mai greu accesibilă pentru turiștii care vizitează pentru prima dată zona, merită efortul. Se poate ajunge la Gura Portiței fie pe apă, cu ambarcațiunile din Jurilovca (private sau ale complexului turistic Gura Portiței), fie pe uscat, pe trasee mai puțin convenționale, dar posibile cu vehicule potrivite.

Shutterstock

Tradiții și gastronomie locală. Evenimente și sărbători lipovenești

Dacă e prima oară când vii aici, felul în care gătesc lipovenii te va cuceri definitiv, mai ales dacă iubești tot ce are legătură cu peștele.

În Jurilovca găsești mult pește proaspăt și fructe de mare, toate gătite într-o mulțime de feluri. Cel mai cunoscut preparat este borșul de pește și malasolca, un preparat cu pește uscat și sărat, tradițional lipovenesc.

Nu rata gustările sărate sau deserturi. Cele mai populare sunt blinî, clătite cu urdă sau brânză, kașnik sau pșovnik, o budincă de orez sau varniki, colțunași cu brânză serviți cu unt și smântână.

Shutterstock

Evenimente în Tulcea:

· 15-16 august 2025 – Zilele orașului Sulina

· 7 august 2025 – Festivalul International „Pestisorul de Aur” editia a XXXI-a – municipiul Tulcea

· 11-17 august 2025 – Festivalul Anonimul – comuna Sfântu Gheorghe

· 14-17 august 2025 – Tulcea Fest – Faleza Ivan Patzaichin municipiul Tulcea

· 23 august 2025 – Festivalul Enisala – Unitate la Cetate (cetatea Enisala)

· 23-24 august 2025 – „Festivalul diversității Mahmudia – Delta Dunării 2025”, Ediția a VII-a – comuna Mahmudia

· 29-31 August 2025 – Festivalul „Ivan Patzaichin” – RowmaniaFEST – orasul Tulcea

· 31 august – 2 septembrie 2025 – Caravana Delta lui Ivan – (orașul Tulcea – localitatea Mila 23)

· 6 septembrie 2025 – Festivalul „Tradiții și rețete dobrogene” – localitatea Baia

· 12-13 septembrie 2025 – Sărbătoarea Borșului de Pește din Delta Dunării, ediția a VI-a – Localitatea Crișan

· 13-14 septembrie 2025 – Bloom Fest 2025 – Tulcea

· 3-4 octombrie 2025: Festivalul Storceacului și al Tradițiilor Culinare – comuna Sfântu Gheorghe

· 14 noiembrie 2025 – Festivități de Ziua Dobrogei – Municipiul Tulcea

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













