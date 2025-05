Tulcea, mai mult decât o simplă poartă spre Delta Dunării. Destinație ideală pentru vacanța de Rusalii

Dacă ai privi orașul cu ochii unui călător curios? Îți garantăm că perspectiva ta asupra acestui colt de țară se va schimba radical.

O invitație la descoperire autentică

Vei descoperi că Tulcea are multe povești de spus. Are gusturi. Are oameni. Are locuri. Are momente care merită trăite. Are propriile sale comori care vor să fie scoase la lumină. Orașul oferă astăzi curioșilor o combinație rară de natură, cultură și gastronomie. Dacă locuiești în București, sau poate la Iași sau Brașov, Tulcea poate fi o escapadă ideală de weekend (prelungit) – sau chiar o destinație de vacanță în toată regula, mai ales în plin sezon.

Festivalul „Scrumbii de Rusalii” – gusturi, muzică și tradiții pe malul Dunării

Între 6 și 8 iunie 2025, în vacanța de Rusalii, Satul Pescăresc Tradițional din Tulcea găzduiește o sărbătoare autentică a Deltei: Festivalul „Scrumbii de Rusalii”. Trei zile în care scrumbia – la grătar, afumată sau marinată – e regina farfuriilor, alături de borșuri de pește, plăcinte dobrogene, baclavale, dulcețuri și vinuri locale.

Pe scena festivalului urcă Nightlosers, Trupa Zagăn, Taraful de la Mârșa, Raul Kusak, Tiptil și alți artiști care transformă fiecare seară într-un spectacol viu, plin de improvizații și cu multă voie bună. În paralel, se organizează ateliere gastronomice pentru toate vârstele, sesiuni de educație senzorială cu somelierul Marian Timofti, activități creative pentru copii și demonstrații de turism lent în mijlocul Deltei.

Mai mult decât un simplu festival gastronomic, „Scrumbii de Rusalii” devine o experiență completă de conectare cu spiritul tulcean – prin gust, muzică și, desigur, ospitalitate locală.

Descoperă orașul și împrejurimile

După ce ai gustat din bunătățile locale, orașul te invită să-l descoperi pas cu pas. Tulcea e așezată, ca Roma, pe șapte coline – ceea ce înseamnă că la tot pasul ai panorame spectaculoase. Un urcuș ușor până la Monumentul Independenței te răsplătește cu o vedere amplă asupra Dunării și a întregului oraș. Aici merită să ajungi musai la apus! O să ne mulțumești apoi pentru pont.

Coborând spre faleză, Tulcea își arată o altă față, mai prietenoasă, mai vie, mai dinamică. Seara, localnicii și turiștii se plimbă relaxați, opresc la terase, admiră Dunărea și privesc bărcile și vapoarele. În apropierea falezei, ce poartă azi numele Marelui Ivan Patzaichin, muzeele orașului te invită să afli și mai multe farmecul acestui tărâm special. Un loc de neratat, în special de familiile cu copii, este Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”, care adăpostește cel mai mare complexe de acvarii din toată țara.

Ei bine, dacă ai ajuns în punctul în care simți că ai văzut tot ce are orașul mai bun de oferit, nu te opri aici. Continuă-ți călătoria! În mai puțin de o oră poți ajunge cu mașina la Cetatea Enisala, o fortăreață medievală cu o priveliște ce te va lăsa fără cuvinte. Sau poate la Mănăstirea Cocoș, ascunsă în liniștea pădurilor?! Pasionații de drumeții pot lua în calcul inclus o drumeție pe bătrânele creste ale Munților Măcin. Un traseu cu adevărat spectaculos este cel de pe Culmea Pricopanului.

Ce face o destinație memorabilă?

Oamenii. Tradițiile. Și mai ales emoția pe care o iei cu tine. Tulcea este acel loc în care poți învăța despre conviețuirea pașnică a comunităților etnice – români și aromâni, ruși-lipoveni și ucraineni, turci și tătari. Fie în tururi ghidate prin orașul vechi, fie participând la ateliere de gastronomie sau vizitând festivalurile locale, vei simți această diversitate ca pe o parte vie din identitatea orașului.

În 2025, Delta Dunării – cu Municipiul Tulcea ca principală poartă de acces – a fost desemnată câștigătoarea competiției „Destinația Anului”, confirmând ceea ce localnicii știu de multă vreme: această zonă are un farmec aparte, autentic, care merită celebrat și împărtășit.

Așadar, de ce să alegi Tulcea ca destinație de vacanță? Pentru că e la îndemână! Pentru că e diferită! Pentru că are Dunărea, Delta, Marea Neagră. Pentru că are povești, locuri, gusturi. Pentru că e un tărâm fermecat în care nu te simți un simplu turist, ci un oaspete respectat. Dă-ți timp, oferă-ți răgaz și descoperă Tulcea în tihnă. Avem toată convingerea că te va face să vrei să te întorci. Iar și iar și iar.

