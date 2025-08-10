Sfântu Gheorghe - ghid complet pentru o vacanță liniștită în Delta Dunării

Sfântu Gheorghe este unul dintre cele mai pitorești sate din Delta Dunării, locul unde Dunărea întâlnește Marea Neagră. Este destinația ideală pentru cei care caută relaxare departe de agitația urbană.

Sfântu Gheorghe este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Tulcea, Dobrogea.

Această veche așezare de pescari a fost atestată în documentele istorice din secolul al XVI-lea. Este un loc spectaculos unde poți vedea nuferi, stufărișuri și o mulțime de specii de păsări. În plus, aici ai ocazia să mănânci cele mai delicioase preparate din pește proaspăt pescuit. Dacă îți place natura, o vacanță la Sfântu Gheorghe este perfectă pentru a te deconecta de toată agitația și stresul acumulate.

Shutterstock

Cum ajungi la Sfântu Gheorghe

Ca să ajungi la Sfântu Gheorghe trebuie să ajungi întâi în Tulcea. Dacă vii din București, poți merge cu trenul sau cu mașina personală pe Autostrada Soarelui până în dreptul kilometrului 105, apoi te îndrepți către Slobozia către Constanța pe E60. Treci Dunărea pe la Podul de la Giurgeni - Vadu Oii, iar după ce traversezi Hârșova, la ieșire din localitate părăsești drumul care duce spre Constanța și urmezi indicatorul spre Tulcea pe DN22A.

Dacă vii dintre Constanța, ieși din oraș spre Ovidiu și după ce treci canalul Midia - Năvodari, urmezi indicatorul spre Tulcea.

De la Tulcea la Sfântu Gheorghe ajungi rapid, dar singura cale prin care poți ajunge este pe apă. Ai două variante: navele de pasageri ale Navrom Tulcea sau transferul cu bărcile rapid tur-retur.

Când îți rezervi cazare, poți vorbi și pentru transfer, în cazul în care există contra-cost și poate fi aranjat. Este cea mai ușoară metodă.

Ce poți face în Sfântu Gheorghe

Dacă este prima oară la Sfântu Gheorghe, peisajele de aici te vor impresiona. Este locul în care timpul parcă se oprește special ca tu să te bucuri de natură. Satul tradițional Sfântu Gheorghe îți o oferă o experiență memorabilă. Iată ce poți face într-o vacanță aici:

Shutterstock

Plaje sălbatice

Plaja săblatică de la Sfântu Gheorghe este considerată una dintre cele mai frumoase plaje de acest gen din țară. În plus, te poți bucura de caii care se plimbă pe aici și poți chiar să te cazezi în zona de camping, în casele de oaspeți sau în pensiuni. Altă variantă este să te cazezi la localnici: în felul ăsta vei profita și de mese proaspete delicioase.

Această plajă sălbatică este cu adevărat specială. Nisipul este fin și întregul peisaj se aseamănă cu plaja de la Corbu sau plaja Tuzla. Dacă ai noroc, poți vedea chiar și delfini sărind din apă. Apusul aici este o adevărată experiență care merită imortalizată.

Excursii cu barca pe canale și lacuri

Sunt o mulțime de oportunități de excursii cu barca pe canale și lacuri, așa că asigură-te că faci măcar una pentru a vedea împrejurimile. Principalele atracții sunt canelele până la Sulina, Pădurea Letea, Gura Portiței sau Caraorman. Există o mulțime de trasee prin care poți vedea canalele și lacurile

Festivalul Anonimul

Festivalul Anonimul din Sfântu Gheorghe este unul dintre evenimentele principale de aici. Fondatorul este cel care a făcut și Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul. Evenimentul are loc în perioada 11-17 august.

Unul dintre punctele principale este amenajarea unui cinematograf în aer liber în locul în care oamenii se bazează la cort. În fiecare an, festivalul atrage o mulțime de turiști și invitați de marcă a cinematografiei din toată lumea.

The Bohemias - Music & Travel festival a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție și a ținut 4 zile și 4 nopți. Festivalul este despre artă, muzică, dans, natură și relaxare.

Tot anul acesta a avut loc în luna mai prima ediție a Festivalului Scrumbiei, dedicat gusturilor locale și tradițiilor.

Între 3 și 4 octombrie va avea loc Festivalul Storceacului și al Tradițiilor Culinare.

Cazare

Există o mulțime de locuri perfecte în care să te cazezi când ajungi în Sfântu Gheorghe, de la pensiunile Delta din apropiere până la hoteluri de lux sau hoteluri de buget ori apartamente de închiriat sau chiar case de vacanță.

Poți căuta pe site-urile de profil cazări în funcție de bugetul tău de călătorie și de facilități sau apropierea de anumite obiective turistice. Dacă vrei o vacanță mai autentică, poți să alegi să stai cu cortul în camping. Cel mai cunoscut spațiu de camping este Green Dolphin, care oferă și cazare în căsuțe.

Totodată, Green Village Resort este cel mai popular loc de cazare în Deltă, care oferă și alte facilități precum închirierea bicicletelor, excursii cu barca, închiriere caice sau meciuri de fotbal și volei pe nisip.

Shutterstock

Gastronomie locală. Ce să încerci în Deltă

Borș de pește

Preparat cu apă din Dunăre, acest borș savuros este un amestec de ceapă, morcovi, țelină, varză, cartofi, pătrunjel și mărar. Ingredientele sunt fierte lent, iar spre final, borșul este asezonat cu suc de roșii, oțet și zer de brânză proaspătă, oferindu-i o notă ușor acrișoară.

În supa fierbinte se adaugă bucăți de somn și șalău, care se gătesc în 10–15 minute, rezultând o carne fragedă și suculentă.

Borșul de pește este fără îndoială una dintre cele mai apreciate preparate culinare din Delta Dunării.

Storceag

Storceagul este o altă ciorbă de pește renumită, foarte apreciată de localnici. Rețeta este ceva mai complexă decât cea a borșului de pește, cu influențe românești și ucrainene.

Numele „storceag” vine de la peștele storceag (sturion), ingredientul principal. Se pot folosi și alte tipuri de sturioni precum nisetru, morun, păstrugă sau cegă.

Prepararea seamănă cu cea a borșului de pește până la un anumit punct. În plus față de ingredientele de bază, se adaugă smântână amestecată cu ou și mărar.

Plachie de crap

Acest preparat delicios provine tot din Dobrogea. De obicei se gătește cu crap, dar se pot folosi și somn sau caras.

Peștele este tăiat în bucăți egale și prăjit. Apoi se adaugă peste un amestec de legume călite, condimente, vin alb sec și se servește cu mămăligă.

Rapane prăjite

Rapana este un melc de mare care trăiește pe fundul nisipos sau pietros, aproape de țărm.

A fost adus în Marea Neagră în urmă cu aproape un secol, pe carenele navelor venite din Asia. Considerate delicatese, rapanele pot fi preparate în diverse moduri. Rețeta include și usturoi, lămâie, pătrunjel și vin alb.

Dincolo de clasice: rețete speciale din Delta Dunării

Mai jos sunt alte preparate culinare din Delta Dunării pe care le vei întâlni frecvent:

• Rac umplut

• Chiftele de pește

• Știucă umplută

• Tocană de pește sărat (cu biban, crap, știucă sau somn)

• Malasolcă cu știucă sărată și uscată, servită cu cartofi fierți și mujdei

• Crap pe varză

• Pește prăjit cu mămăligă și mujdei

• Salată de icre de crap sau știucă cu ceapă

• Ardei umpluți cu pește

• Tocană din măruntaie de știucă

• Plăcintă cu brânză dulce și stafide

• Plăcintă cu brânză sărată

• Varenichi

• Nalangâte (un fel de clătite preparate frecvent în gospodăriile lipovene)

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













