Festivalul „Anonimul” 2025 aduce la Sfântu Gheorghe proiecții în aer liber și competiții de film românesc și internațional

Miruna Berescu, directoarea festivalului: „Noi facem același lucru pe care l-am învățat de foarte mulți ani. Avem o structură pe care am stabilit-o, știm ce avem de făcut și să repetăm în fiecare an și doar cu ce umplem să fie diferit. (...) Sunt trei competiții, într-adevăr, cea de lung metraj, unde este și un film românesc, cea de scurt metraj românesc și cea de scurt metraj internațional”.

Miruna Berescu, directoarea festivalului: „Ne-am dat seama că totuși festivalul nostru este așa, „la capătul lumii”. Acolo unde publicul noi îl considerăm, între ghilimele cu din sensul cel mai bun, ca captiv, pentru că așa este, trebuie să se pare excelent să fie așa, într-o atmosferă de vacanță până la urmă, și să ai parte de asemenea filme. Da, pentru că există sigur și sala de cinema cu proiecții în aer liber, în interiorul sării de cinema sunt 120 de locuri, dar de fapt, festivalul, cum să spun, puterea lui și vibe-ul lui cel mai bun este noaptea, pentru că proiecțiile noastre sunt în aer liber”.

Interviul integral în video-ul de mai sus.

