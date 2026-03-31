Vibrația zilei este 1 și vom putea lua lucrurile de la început, astfel încât să ne și reușească.

Horoscop 1 aprilie 2026 – BERBEC

Vi se propune o colaborare și, dacă este pe gustul vostru și aveți timp, v-ar prinde bine o nouă experiență, pentru a vă diversifica paleta profesională. Par să vină bani și din alte surse, nu doar de la serviciu, astfel încât să aveți pentru escapadele din weekend.

Horoscop 1 aprilie 2026 – TAUR

Se insistă să vă implicați într-un proiect care v-ar aduce aprecierea celor din jur și veți păstra legătura pentru colaborări viitoare. Este posibil să se aștepte un răspuns de la voi, pentru a face un pas spre împăcare cu cineva care nu consideră că v-a greșit.

Horoscop 1 aprilie 2026 – GEMENI

Este un eveniment la care veți fi invitați; poate contribuiți cu ceva și este posibil să primiți și o recompensă, dacă este vorba despre o gală. Vă puteți asocia cu niște oameni pentru a lucra în particular la ceva relaxant, poate chiar un hobby.

Horoscop 1 aprilie 2026 – RAC

Este posibil să aveți parte de o surpriză și să plecați într-un city break, deoarece partenerul știe ce vă ajută să vă destindeți după o perioadă stresantă. Vă puteți regăsi pe o listă de promovare și aveți șanse mari să obțineți o funcție dorită.

Horoscop 1 aprilie 2026 – LEU

Vă întâlniți cu parteneri de afaceri pentru a discuta un proiect care v-ar putea aduce beneficii, cu condiția să nu fiți implicați deja în alte proiecte. Primiți un răspuns din partea unei comisii, care vă oferă undă verde pentru un job sau pentru anumite achiziții.

Horoscop 1 aprilie 2026 – FECIOARĂ

Apare o reușită în colaborarea cu șefii; aveți un cuvânt de spus și vă exprimați punctul de vedere pentru ca lucrurile să evolueze în direcția dorită. Veți încasa niște bani și este posibil să-i folosiți în weekend pentru o ieșire sau o vizită.

Horoscop 1 aprilie 2026 – BALANȚĂ

Apar noutăți care vă țin în priză și descoperiți noi direcții de explorat în zona profesională sau de afaceri. Veți avea de unde alege, dar veți lua un timp de gândire. Recuperați niște bani și poate îi folosiți pentru a petrece timp de calitate cu partenerul.

Horoscop 1 aprilie 2026 – SCORPION

Veți încerca să găsiți un limbaj comun cu superiorii, pentru a reduce tensiunile și a veni cu idei constructive. Este posibil să întâlniți pe cineva nou în cercul de prieteni, o persoană care vă atrage prin delicatețe și eleganță.

Horoscop 1 aprilie 2026 – SĂGETĂTOR

Revine în viața voastră cineva care vă poate face fericiți și este posibil să vă gândiți și la o locuință mai spațioasă, mai ales dacă aveți în plan o căsătorie. Vi se oferă o recompensă și pot veni bani din mai multe direcții, ceea ce vă permite să faceți diverse cheltuieli pentru cei dragi.

Horoscop 1 aprilie 2026 – CAPRICORN

Aveți de recuperat niște bani, dar se pare că îi veți cheltui rapid, deoarece aveți multe de cumpărat pentru casă. Se adună mult de lucru la serviciu și veți încerca să finalizați totul până la sfârșitul săptămânii, pentru a vă bucura de weekend.

Horoscop 1 aprilie 2026 – VĂRSĂTOR

Este posibil să primiți o ofertă de job din străinătate și veți analiza cu atenție dacă sunteți pregătiți pentru acest pas și dacă familia este de acord. Veți face demersurile necesare pentru a vă asigura resursele financiare pentru o eventuală plecare sau o scurtă vacanță.

Horoscop 1 aprilie 2026 – PEȘTI

Se reface grupul cu care aveți activități în particular și veți avea o stare de spirit mai bună, după o perioadă solicitantă. Este posibil să acceptați o invitație la cafea din partea cuiva care își dorește să vă cunoască mai bine.