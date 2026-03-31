Două puteri nucleare vor să pună capăt războiului din Iran. Au prezentat un plan în cinci puncte

China şi Pakistanul au cerut marţi încetarea imediată a războiului din Orientul Mijlociu, cu un plan în cinci puncte ce include o încetare a focului şi o consolidare a cooperării lor privind situaţia din Iran, informează AFP.

Cele două ţări au susţinut o iniţiativă comună pentru a ''reinstaura pacea şi stabilitatea în Golf şi în regiunea Orientului Mijlociu'', la finalul unei vizite a ministrului pakistanez de externe Ishaq Dar la Beijing.

China şi Pakistanul s-au plasat în rolul de mediatori pentru a împiedica escaladarea conflictului actual din Orientul Mijlociu.

Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi şi ministrul de externe pakistanez Ishaq Dar ''vor consolida comunicarea strategică şi coordonarea referitoare la situaţia din Iran precum şi la alte chestiuni internaţionale şi regionale de interes comun'', a afirmat Beijingul.

Wang Yi a sprijinit eforturile de mediere ale Pakistanului, considerându-le ''conforme cu interesele comune ale tuturor părţilor''.

Cele două guverne au afirmat că dialogul şi diplomaţia sunt ''singura opţiune viabilă pentru a soluţiona conflictele''.

Planul include, de asemenea, o oprire a atacurilor contra civililor şi ţintelor non-militare, precum infrastructurile energetice şi uzinele de desalinizare.

De asemenea, China şi Pakistanul cer restabilirea rapidă a unei ''circulaţii sigure a navelor civile şi comerciale'' prin strâmtoarea Ormuz.

China este un partener esenţial al Iranului, dar nu a anunţat un sprijin militar pentru Teheran, cerând în mod repetat o încetare a focului. Islamabadul este, la rândul său, un partener foarte apropiat al Chinei în regiune, Beijingul lansând un apel la ''calm şi reţinere'' în conflictul în desfăşurare între Pakistan şi Afganistan.

A venit anunțul mult așteptat în cazul Iranului: "Mă voi ocupa personal!"
Miniștrii de Externe ai UE au comemorat masacrul de la Bucha. Șefa diplomației europene, veste deloc bună pentru ucraineni
Miniștrii europeni de Externe care au mers la Bucha, la comemorarea masacrului comis acolo de ruși, în 2022, nu au avut vești bune pentru ucraineni. 

ONU critică legea Israelului privind moartea ca pedeapsă. Este o încălcare a dreptului internațional și „o crimă de război"
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a îndemnat marți Israelul să abroge legea care prevede moartea prin spânzurare ca pedeapsă „din oficiu" pentru palestinienii condamnați în instanțe militare pentru atacuri letale.

Reuniune de urgență informală a miniștrilor Energiei din UE. Primele sfaturi pentru a evita o nouă criză energetică
Videoconferință de urgență a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. 

Premierul Bolojan, noi detalii despre „mecanismul" privind prețurile la combustibili: „La final contează ceea ce plătești"
Premierul Ilie Bolojan a oferit noi detalii despre măsurile pentru limitarea impactului crizei prețurilor la combustibili, declanșată de războiul din Iran, cu accent pe reducerea accizei la motorină și sprijin direct pentru transportatori și agricultori.

Omenirea pleacă din nou spre Lună, după o jumătate de secol. Radiografia misiunii Artemis 2, care va fi lansată miercuri
„Numărătoarea inversă tocmai a fost inițiată". Anunțul a fost făcut de directoarea programului de lansări spațiale din cadrul NASA, înaintea lansării prevăzute pentru miercuri a misiunii Artemis 2.

Guvernul anunță plata salariilor până de Paște pentru unele companii strategice. Măsura vizează mii de salariați
Guvernul a adoptat, marţi, o hotărâre în baza căreia salariile angajaţilor de la Liberty Galaţi, Liberty Tubular Products Galaţi, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia vor putea fi plătite până de Paşte.

