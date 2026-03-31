Două puteri nucleare vor să pună capăt războiului din Iran. Au prezentat un plan în cinci puncte

China şi Pakistanul s-au plasat în rolul de mediatori pentru a împiedica escaladarea conflictului actual din Orientul Mijlociu.

Cele două ţări au susţinut o iniţiativă comună pentru a ''reinstaura pacea şi stabilitatea în Golf şi în regiunea Orientului Mijlociu'', la finalul unei vizite a ministrului pakistanez de externe Ishaq Dar la Beijing.

Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi şi ministrul de externe pakistanez Ishaq Dar ''vor consolida comunicarea strategică şi coordonarea referitoare la situaţia din Iran precum şi la alte chestiuni internaţionale şi regionale de interes comun'', a afirmat Beijingul.

Wang Yi a sprijinit eforturile de mediere ale Pakistanului, considerându-le ''conforme cu interesele comune ale tuturor părţilor''.

Cele două guverne au afirmat că dialogul şi diplomaţia sunt ''singura opţiune viabilă pentru a soluţiona conflictele''.

Planul include, de asemenea, o oprire a atacurilor contra civililor şi ţintelor non-militare, precum infrastructurile energetice şi uzinele de desalinizare.

De asemenea, China şi Pakistanul cer restabilirea rapidă a unei ''circulaţii sigure a navelor civile şi comerciale'' prin strâmtoarea Ormuz.

China este un partener esenţial al Iranului, dar nu a anunţat un sprijin militar pentru Teheran, cerând în mod repetat o încetare a focului. Islamabadul este, la rândul său, un partener foarte apropiat al Chinei în regiune, Beijingul lansând un apel la ''calm şi reţinere'' în conflictul în desfăşurare între Pakistan şi Afganistan.