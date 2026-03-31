Banii erau ascunși în două cutii de pantofi, iar procurorii banuiesc ca au fost obtinuți din fapte de corupție.

Fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, în vremea când acesta era ministru al Transporturilor, Cristian Anton este suspectat că le-ar fi vândut unor șoferi subiectele de examen pentru atestatul profesionist. Anton a refuzat să comenteze acuzațiile.

După luni de verificari, în care au apelat la investigatori sub acoperire și colaboratori, procurorii DNA Cluj susțin că la nivelul Autorității Rutiere Române (ARR) condusă de Cristian Anton s-ar fi constituit o grupare infracțională care s-ar fi îmbogățit în ultimul an pe seama șoferilor care își doreau atestate de profesioniști.

În fruntea listei de suspecți bănuiți că ar fi primit șpăgi de sute sau chiar mii de euro se află însuși directorul general al ARR despre care procurorii Anticorupție cred că ar fi primit în cel puțin patru rânduri șpăgi de la șoferi care își doreau atestatul profesionist în schimbul subiectului de examen.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, procurorii Anticorupție ar fi descoperit într-una dintre locuințele lui Cristian Anton aproximativ 350.000 de euro, bani pe care va trebui să îi justifice. Cam 77.000 de lei și restul în monedă europeană. Cu toții vor intra, cel puțin deocamdată, în custodia DNA.

Potrivit cele mai recente declarații de avere, Cristian Anton avea în Sasca montană, județul Caraș-Severin, un teren intravilan de peste 1.200 de metri pătrați precum și o casă de vacanță, în aceeași zonă. Mai avea o casă de locuit la Ghiroda, în Timiș, și un apartament în București.

Într-un cont deschis în 2021, șeful ARR menționa că ar avea 27.500 de lei. Anton are și două datorii scadente în 2031 și 2033. Este vorba despre un împrumut bancar de 35.000 de euro și unul de la o persoană fizică de 100.000 de euro. Peste 130.000 de lei a câștigat în 2024 din leafa de director al Autorității Rutiere, și aproape 180.000 de lei din activități de examinare teoretică.

Membru marcant în PSD Timiș, Cristian Anton a ocupat diferite funcții la nivel local, iar din 2012 a ajuns la Autoritatea Rutieră Română, inițial ca director al oficiului juridic, apoi ca director general. Cu o pauză de doi ani când, din 2021, a fost numit în funcția de director de cabinet la ministrul Transporturilor pe atunci Sorin Grindeanu.

„Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte, îmi doresc pentru el personal să fie nevinovat, dar vă repet, dacă cineva greșește nu contează dacă a fost șef de cabinet sau ministru. Cine nu respectă legea să plătească”, a reacționat Sorin Grindeanu pe Facebook.

În aceeași perioadă când ocupa funcția de director de cabinet al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, numele lui Cristian Anton a apărut și într-o interceptare făcută de procurorii Anticorupție în cel mai mare scandal de corupție care viza aeroportul internațional Otopeni. Unul dintre suspecții din dosarul spăgilor pentru duty free-uri, s-ar fi lăudat că șeful de cabinet al ministrului Grindeanu, Cristian Anton, ar fi "fratele lui". În acel dosar însă, Cristian Anton nu a avut calitatea de suspect.