Artemis 2 urmează să transporte pentru prima dată după mai bine de o jumătate de secol un echipaj de astronauți în jurul Lunii.

„Totul ne arată că ne aflăm în prezent într-o poziție excelentă” pentru a efectua lansarea a declarat Charlie Blackwell-Thompson.

Deși o amânare a lansării ar putea surveni în continuare din cauza condițiilor meteorologice sau a unei probleme tehnice - obstacole care apar adesea în domeniul spațial - racheta este 'pregătită', la fel și echipajul, a dat asigurări, la rândul său, Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, în timpul unei conferințe de presă organizate la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida.

După mai bine de jumătate de secol, omenirea pleacă din nou spre Lună. Miercuri noapte, NASA dă startul misiunii Artemis 2, prima aventură cu echipaj uman în spațiul îndepărtat din ultimii 50 de ani.

Timp de zece zile, patru astronauți vor testa limitele capsulei Orion, într-un zbor istoric, ce pregătește terenul pentru o prezență umană permanentă pe suprafața lunară.

Rampa de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida. Acesta este locul spre care se îndreaptă toți ochii planetei în această săptămână. Fixată deja pe lansator, racheta SLS, adică Space Launch System, își așteaptă echipajul pentru a porni în marea călătorie către Lună.

Este una dintre cele mai mari și mai puternice rachete construite vreodată. Ansamblul are 98 de metri înălțime, adică este mai mare decât Palatul Parlamentului, care are doar 84 de metri, sau decât Statuia Libertății, cu tot cu soclu, care are 93 de metri.

În ziua lansării, echipele tehnice vor umple rezervoarele SLS cu peste 2,6 milioane de litri de oxigen lichid și hidrogen lichid. Racheta de 2.721 de tone va produce o forță de propulsie de peste 3.900 de tone pentru a accelera spre spațiu. 75% din această putere provine de la cele două boostere laterale, înalte cât o clădire cu 17 etaje, fiecare producând o forță de 1.633 de tone. Împreună cu cele patru motoare RS-25, Space Launch System va propulsa din nou omenirea spre spațiul îndepărtat.

După aproximativ două minute, combustibilul solid este consumat, iar cele două boostere se desprind și vor cădea în ocean. Treapta centrală și motoarele RS-25 continuă să propulseze Orion și echipajul spre spațiu. După trei minute, scuturile protectoare ale modulului de serviciu Orion sunt ejectate, expunând panourile solare. 6 secunde mai târziu, sistemul de abandonare a lansării este separat de capsula Orion.

Echipajul a ajuns în siguranță pe orbita Pământului, deși ar putea încă întrerupe misiunea folosind motoarele modulului de serviciu. La aproximativ opt minute după lansare, motoarele treptei centrale se opresc, iar treapta superioară, cea de propulsie criogenică temporară, și capsula Orion se separă de restul rachetei. Cele două zboară acum liber.

Cele patru panouri solare ale navetei Orion se deschid, alimentând nava și încărcând bateriile pentru momentele în care nu va fi expusă direct luminii solare. Vreme de aproape 24 de ore, cât timp sunt încă aproape de Pământ, astronauții vor face o verificare a tuturor sistemelor, dar se vor obișnui și cu noua lor casă pentru următoarele zile. Într-un final, dacă totul merge bine, modulul de serviciu efectuează manevra de injecție translunară, propulsând Orion în afara orbitei terestre pentru o călătorie de aproximativ 4 zile spre Lună.

Traiectoria în formă de 8 a echipajului se va extinde la peste 370.000 de kilometri de Pământ. În timpul călătoriei, astronauții continuă să evalueze sistemele și să exerseze procedurile de urgență, cum ar fi testarea adăpostului împotriva radiațiilor. Echipajul Artemis II va călători la aproximativ 7.400 de kilometri dincolo de Lună, devenind primii oameni care vor vedea fața ascunsă a Lunii în ultimii peste 50 de ani. În această perioadă, este anticipată o scurtă întrerupere a comunicațiilor cu centrul de control. Pe măsură ce echipajul revine de pe fața ascunsă, Orion este atrasă spre casă de gravitația Pământului pe o traiectorie de întoarcere liberă, asigurând o călătorie eficientă din punct de vedere al consumului.

Întoarcerea acasă este un test de foc. Orion lovește atmosfera cu 40.000 km/h. Scutul termic îndură 2.700 de grade Celsius, adică jumătate din temperatura Soarelui, în timp ce astronauții resimt o presiune de patru ori mai mare decât greutatea lor.

Pentru a încetini coborârea, Orion activează mai multe secvențe precise de parașute, până ajunge la o viteză de sub 32 km/h. După ce a parcurs peste 1,1 milioane de kilometri, Orion amerizează în Oceanul Pacific, la aproximativ 90 de kilometri de coasta Californiei, la doar 16 minute după intrarea în atmosferă.

Dar cine sunt cei patru exploratori care vor scrie acest nou capitol? La manșa misiunii se află comandantul Reid Wiseman, un veteran al spațiului care va coordona fiecare manevră critică. Alături de el, în scaunul pilotului, îl regăsim pe Victor Glover, cel care va deveni primul astronaut de culoare trimis într-o misiune lunară.

Echipajul este completat de doi specialiști de elită: Christina Koch, deținătoarea recordului pentru cea mai lungă misiune spațială feminină, și Jeremy Hansen, reprezentantul Canadei și primul cetățean non-american care părăsește orbita terestră. Patru ambasadori ai omenirii, o singură navă și un drum de un milion de kilometri. Ei vor privi Luna de aproape pentru noi toți, deschizând calea pentru generația ce va păși, în curând, pe solul lunar. Ei sunt cei care vor face ca Artemis II să nu fie doar un zbor de test, ci promisiunea că, de data aceasta, ne întoarcem în spațiu pentru a rămâne.