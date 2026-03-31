Care este cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion. Mitul cu „marțea prețurilor mici” a fost demontat

Indiferent dacă vorbim de călătorii de afaceri sau de plăcere, turiștii caută mereu metode simple prin care să economisească bani, mai ales când vine vorba de bilete de avion.

Georgiana Ioniță

Mult timp, marțea a fost considerată „ziua prețurilor mici”. Noile date arată însă că lucrurile nu mai stau chiar așa.

Un raport recent publicat de Travel + Leisure, bazat pe date furnizate de Expedia, schimbă complet această percepție și vine cu o concluzie surprinzătoare: cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion nu este marți, ci vineri. Iată care arfi explicația.

Care este cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion la cele mai mici tarife

Potrivit analizei prezentate de Travel + Leisure, vinerea este ziua în care turiștii pot găsi cele mai bune prețuri la biletele de avion. Iar motivul ar fi: comportamentul călătorilor de business.

La finalul săptămânii, cererea pentru zboruri scade, deoarece majoritatea deplasărilor corporate și business au loc la începutul săptămânii. Această scădere a cererii determină companiile aeriene să ajusteze prețurile, făcând biletele mai accesibile pentru turiști, in zilele in care sunt mai puține bilete vândute.

Vacanță de Paște în România 2026. Cele mai frumoase destinații pentru o vacanță în aprilie

Totuși, ziua rezervării nu este singurul factor important. La fel de relevantă este și ziua în care alegi să călătorești.

Datele arată că:

  • Zborurile de marți sunt, în medie, cu 14% mai ieftine
  • Zborurile de vineri pot fi cu până la 8% mai ieftine
  • Duminica rămâne, în general, cea mai scumpă zi pentru a zbura

Această diferență apare din același motiv: cererea. Cu cât mai puțini oameni aleg să zboare într-o anumită zi, cu atât prețurile scad.

În plus, alegerea unor zile mai puțin populare nu aduce doar economii, ci și mai puțină aglomerație în aeroporturi, așa că avantajele sunt multiple.

Marțea prețurilor mici la bilete de avion – mit sau realitate

Mult timp, regula neoficială era că marțea găsești cele mai bune oferte la bilete de avion. Călătorii experimentați țineau mereu cont de această regulă nescrisă, așa că cele mai mari vânzări de bilete avea loc în această zi.

Această teorie provenea dintr-o perioadă în care companiile aeriene își actualizau tarifele la începutul săptămânii, iar concurența ajusta rapid prețurile. Însă, în prezent, modul în care sunt stabilite prețurile este mult mai complex și dinamic. Tarifele se modifică constant, în timp real, în funcție de cerere, sezon, evenimente și comportamentul utilizatorilor. Cu alte cuvinte, algoritmul dictează prețul.

Raportul prezentat de Travel + Leisure arată clar că nu mai există o „zi magică” universală, iar marțea nu mai oferă avantajul pe care îl avea în trecut.

În schimb, dacă vrei să găsești bilete mai ieftine, contează mai mult cât de flexibil ești, când alegi să călătorești și dacă urmărești din timp evoluția prețurilor. astfel că, nu mai contează doar când rezervi, ci și cum și cât de inteligent o faci.

Regula celor 90 de zile pentru a rezerva bilete de avion la prețuri avantajoase

Nu contează doar ziua în care rezervi, ci și cu cât timp înainte de plecare îți cumperi biletele. Nu există o regulă universală, dar, de obicei, găsești prețuri mai bune dacă rezervi cu 60–90 de zile înainte de plecare.

În perioadele aglomerate, precum sărbătorile sau vacanțele de vară, e recomandat să îți iei biletele chiar și mai devreme.

Datele analizate arată că:

  • Septembrie și octombrie sunt, în general, cele mai bune luni pentru a rezerva bilete pentru perioada sărbătorilor
  • Biletele pentru Crăciun ar trebui cumpărate cu aproximativ 70 de zile înainte
  • Pentru alte perioade aglomerate (vacanțe sau mini-vacanțe), e bine să rezervi cu cel puțin 60 de zile înainte

În același timp, există și zile specifice din an în care cererea este foarte scăzută, iar acestea pot aduce prețuri semnificativ mai mici. Companiile aeriene scad prețurile special pentru a umple locurile din avion.

Printre ele se numără:

  • 25 februarie
  • 4 martie
  • 18 noiembrie

La polul opus, există și zile extrem de aglomerate, când prețurile cresc considerabil:

  • 22 mai
  • 3 iulie
  • 29 august

Alegerea inteligentă a perioadei poate face diferența dintre un bilet scump și unul accesibil.

Sfaturi utile pentru turiști

Chiar dacă prețurile la biletele de avion sunt în creștere — cu aproximativ 7,1% mai mari față de anul trecut, potrivit unui raport NerdWallet, există numeroase strategii prin care poți reduce costurile unei călătorii.

1. Fii flexibil cu datele de călătorie

Una dintre cele mai eficiente metode de a economisi este să nu te limitezi la o singură dată de plecare. Diferențele de preț între două zile apropiate pot fi semnificative. Uneori, plecarea cu o zi mai devreme sau mai târziu poate reduce costul biletului cu zeci sau chiar sute de euro.

2. Fii flexibil cu destinația

Dacă nu ai o destinație fixă, poți găsi oferte excelente lăsând prețul să decidă pentru tine. Platformele de rezervări oferă opțiuni precum „oriunde”, care îți arată cele mai ieftine destinații disponibile cu plecare din orașul tău.

3. Activează alertele de preț

Majoritatea site-urilor de rezervări permit setarea unor alerte care te notifică atunci când prețurile scad. Aceasta este una dintre cele mai eficiente metode de a prinde o ofertă bună fără să verifici constant tarifele.

4. Evită perioadele de vârf

Zilele din jurul sărbătorilor sau vacanțelor școlare sunt cele mai scumpe. Dacă ai flexibilitate, încearcă să călătorești chiar în ziua sărbătorii sau în afara perioadelor aglomerate.

5. Ia în calcul zborurile cu escală

Deși pot fi mai puțin confortabile, zborurile cu escală sunt adesea mai ieftine decât cele directe. În plus, îți oferă ocazia de a descoperi încă o destinație.

6. Folosește instrumente inteligente de căutare

Funcții precum căutarea pe întreaga lună sau comparatoarele de prețuri te pot ajuta să identifici cele mai bune momente pentru rezervare.

7. Combină rezervările

Pachetele care includ zbor și cazare pot aduce economii importante. În unele cazuri, aceste combinații pot reduce costurile totale cu sute de dolari.

Chiar dacă "marțea prețurilor mici" ramane o simplă legendă, in prezent, oricine poate beneficia de costuri mai mici pentru călătorie, dacă alege să planifice din timp zborul și să țină cont de sfaturile specialiștilor, flexibilitatea fiind noua regulă a biletelor ieftine

GALERIE FOTO Erling Haaland, noul posesor al unei ”bijuterii” pe patru roți! A cheltuit o avere pe o mașină unică
