Care este cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion. Mitul cu „marțea prețurilor mici” a fost demontat

Mult timp, marțea a fost considerată „ziua prețurilor mici”. Noile date arată însă că lucrurile nu mai stau chiar așa.

Un raport recent publicat de Travel + Leisure, bazat pe date furnizate de Expedia, schimbă complet această percepție și vine cu o concluzie surprinzătoare: cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion nu este marți, ci vineri. Iată care arfi explicația.

Care este cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion la cele mai mici tarife

Potrivit analizei prezentate de Travel + Leisure, vinerea este ziua în care turiștii pot găsi cele mai bune prețuri la biletele de avion. Iar motivul ar fi: comportamentul călătorilor de business.

La finalul săptămânii, cererea pentru zboruri scade, deoarece majoritatea deplasărilor corporate și business au loc la începutul săptămânii. Această scădere a cererii determină companiile aeriene să ajusteze prețurile, făcând biletele mai accesibile pentru turiști, in zilele in care sunt mai puține bilete vândute.

Totuși, ziua rezervării nu este singurul factor important. La fel de relevantă este și ziua în care alegi să călătorești.

Datele arată că:

Zborurile de marți sunt, în medie, cu 14% mai ieftine

Zborurile de vineri pot fi cu până la 8% mai ieftine

Duminica rămâne, în general, cea mai scumpă zi pentru a zbura

Această diferență apare din același motiv: cererea. Cu cât mai puțini oameni aleg să zboare într-o anumită zi, cu atât prețurile scad.

În plus, alegerea unor zile mai puțin populare nu aduce doar economii, ci și mai puțină aglomerație în aeroporturi, așa că avantajele sunt multiple.

Marțea prețurilor mici la bilete de avion – mit sau realitate

Mult timp, regula neoficială era că marțea găsești cele mai bune oferte la bilete de avion. Călătorii experimentați țineau mereu cont de această regulă nescrisă, așa că cele mai mari vânzări de bilete avea loc în această zi.

Această teorie provenea dintr-o perioadă în care companiile aeriene își actualizau tarifele la începutul săptămânii, iar concurența ajusta rapid prețurile. Însă, în prezent, modul în care sunt stabilite prețurile este mult mai complex și dinamic. Tarifele se modifică constant, în timp real, în funcție de cerere, sezon, evenimente și comportamentul utilizatorilor. Cu alte cuvinte, algoritmul dictează prețul.

Raportul prezentat de Travel + Leisure arată clar că nu mai există o „zi magică” universală, iar marțea nu mai oferă avantajul pe care îl avea în trecut.

În schimb, dacă vrei să găsești bilete mai ieftine, contează mai mult cât de flexibil ești, când alegi să călătorești și dacă urmărești din timp evoluția prețurilor. astfel că, nu mai contează doar când rezervi, ci și cum și cât de inteligent o faci.

Regula celor 90 de zile pentru a rezerva bilete de avion la prețuri avantajoase

Nu contează doar ziua în care rezervi, ci și cu cât timp înainte de plecare îți cumperi biletele. Nu există o regulă universală, dar, de obicei, găsești prețuri mai bune dacă rezervi cu 60–90 de zile înainte de plecare.

În perioadele aglomerate, precum sărbătorile sau vacanțele de vară, e recomandat să îți iei biletele chiar și mai devreme.

Datele analizate arată că:

Septembrie și octombrie sunt, în general, cele mai bune luni pentru a rezerva bilete pentru perioada sărbătorilor

Biletele pentru Crăciun ar trebui cumpărate cu aproximativ 70 de zile înainte

Pentru alte perioade aglomerate (vacanțe sau mini-vacanțe), e bine să rezervi cu cel puțin 60 de zile înainte

În același timp, există și zile specifice din an în care cererea este foarte scăzută, iar acestea pot aduce prețuri semnificativ mai mici. Companiile aeriene scad prețurile special pentru a umple locurile din avion.

Printre ele se numără:

25 februarie

4 martie

18 noiembrie

La polul opus, există și zile extrem de aglomerate, când prețurile cresc considerabil:

22 mai

3 iulie

29 august

Alegerea inteligentă a perioadei poate face diferența dintre un bilet scump și unul accesibil.