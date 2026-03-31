Partida va avea loc de la ora 21.45, la Bratislava şi va fi transmisă de Antena 1.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi prezent la Bratislava, după ce a leşinat în cantonament şi a fost transportat la Spitalul Universitar.

În absenţa sa, echipa va fi condusă de secundul Ionel Gane.

România a ratat orice şansă de calificare la Cupa Mondială, după ce pierdut a pierdut semifinala de baraj cu Turcia, scor 0-1.

Cine îi ia locul lui Mircea Lucescu pe bancă, la meciul cu Slovacia. Noul selecționer se anunță în această săptămână
Lotul României: 

PORTARI

Ionuţ Radu (Celta Vigo / Spania 7/0); Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum în acest format adaptat marele meci cu Turcia. Totuşi, Ionuţ Radu s-a alăturat lotului tricolor.