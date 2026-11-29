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Centrul Iașiului s-a colorat de sărbătoare pe acordurile Filarmonicii, iar Moș Crăciun a fost maestru de ceremonii. Mulți copii au venit să-i spună simpaticului bătrânel ce își doresc să găsească sub brad.

Timișorenii au deschis sezonul sărbătorilor

Oamenii au umplut centrul orașului de pe Bega pentru a asista la aprinderea iluminatului festiv și deschiderea târgului de Crăciun.

Bărbat: „Sunt foarte încântat pentru acest moment. Am venit special la Timișoara.”

Ghidați de arome, vizitatorii s-au încălzit cu un vin fiert și s-au răsfățat cu bunătățile de sărbătoare.

Caruselul și patinoarul au fost de departe atracțiile principale.

Bărbat: „Stăm la coadă de vreo 15 minute, dar na, bucuria e pentru ei mai mult.”

Târgul de Crăciun din Timișoara va rămâne deschis până pe 7 ianuarie.

Iașiul a intrat în atmosfera Crăciunului

Magia sărbătorilor a ajuns, sâmbătă seara, și în inima Iașiului. Oamenii au luat la pas primul târg de Crăciun deschis în oraș.

Fata: „Mi-au atras atenția luminițele, îmi place foarte mult.”

La căsuțe, oferta este pe măsura poftei.

Comerciant: „Găsiți la noi suc de mere cald, vin roșu de cea mai bună calitate, ceai avem, ciocolată caldă, puteți să vă încălziți și cu un porumb fiert.”

Comerciant: „Am încercat să aducem la târg produse de casă, am adus turtă dulce.”

Comerciant: „Crumble are o bază crocantă, are un sos de vanilie fierbinte și avem, bineînțeles, mere coapte cu scorțișoară.”

Ovidiu Biber, organizator: „Avem mult mai multe zone amenajate pentru fotografii, pentru relaxare.”

Moș Crăciun i-a bucurat pe cei mici

Adevărata vedetă a serii a fost, însă, Moș Crăciun.

Emoționați, mulți copii au venit să-l întâlnească pe simpaticul bătrânel.

Băiețel: „I-am cerut Moșului un Lego Luigi.”

Fetiță: „I-am spus că am fost cuminte anul ăsta și a zis că vine.”

Moș Crăciun: „Pentru fetițe, păpușile sunt pe primul plan, pentru băieți, de obicei, Lego și toate jocurile de astăzi.”

Seara s-a încheiat cu muzică. Filarmonica Iași a avut un program special, în spiritul Crăciunului.

Femeie: „E foarte frumos, ne-a plăcut foarte mult.”

Șerban Mereuță, director adjunct artistic al Filarmonicii de Stat „Moldova”: „Sunt 11 lucrări muzicale care se interpretează și sunt în jur de 120 de colegi de-ai mei, care participă la acest concert.”

Și la Suceava, oamenii au luat la pas târgul de Crăciun deschis în oraș. Printre aleile acoperite de zăpadă, vizitatorii nu au ratat momentul să facă și câteva fotografii.