Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”

09-01-2026 | 22:13
nava
Un atac cu dronă al Rusiei a vizat nave civile aflate în apropierea porturilor ucrainene, soldându-se cu avarierea a două vase comerciale și moartea unui membru al echipajului, cetățean sirian.

Mihai Niculescu

Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba.

Potrivit oficialului ucrainean, o dronă de atac rusă a lovit o navă civilă care arbora pavilionul Saint Kitts și Nevis și care se îndrepta către portul Chornomorsk pentru a încărca cereale, utilizând coridorul maritim ucrainean. Incidentul s-a soldat cu victime, însă funcționarea navei nu a fost afectată. „Navigația navei nu a fost compromisă; aceasta rămâne operațională și se îndreaptă către cel mai apropiat port”, a precizat Kuleba, citat de Ukrainska Pravda.

Al doilea atac a avut loc în apropierea portului Odesa, unde o navă sub pavilionul Comorelor, care transporta soia, a fost lovită de o dronă. „Din păcate, un membru al echipajului – un cetățean sirian – a fost ucis în atac. Este un crimă de război îngrozitoare!”, a declarat ministrul ucrainean.

La fața locului au fost trimise unități de intervenție de urgență pentru gestionarea situației.

Oleksii Kuleba a subliniat că aceste atacuri reprezintă un nou exemplu de vizare deliberată a infrastructurii civile. „Aceasta este încă o dovadă că Rusia atacă în mod deliberat ținte civile, transportul maritim internațional și logistica alimentară”, a afirmat el.

În pofida acestor atacuri, autoritățile de la Kiev susțin că încearcă să mențină funcțional exportul de produse agricole. „Ucraina face tot posibilul pentru a asigura siguranța și pentru a-și îndeplini obligațiile de export, în ciuda atacurilor constante”, a adăugat ministrul.

Contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene

La 30 decembrie, drone rusești au atacat navele Emmakris III și Captain Karam, care intrau în port pentru a încărca grâu. De asemenea, pe 23 decembrie, o navă civilă sub pavilion libanez, care transporta soia ucraineană, a fost avariată în portul Odesa în urma unui atac nocturn al Rusiei.

Anterior, un atac asupra navei de marfă uscată CENK M, sub pavilion turcesc, a influențat deciziile unor armatori de a acosta în porturile ucrainene. Dacă inițial navele intrau fără a încheia polițe separate de asigurare împotriva riscurilor de război, situația s-a schimbat ulterior.

Autoritățile ucrainene arată că intensitatea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare a crescut semnificativ în 2025. Dacă în 2024 au fost înregistrate 36 de atacuri asupra porturilor, în 2025 numărul acestora a ajuns la 96. Anul trecut, 325 de instalații portuare au fost avariate în urma bombardamentelor.

Sursa: Ukrainska Pravda

Dată publicare: 09-01-2026 22:13

