Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

18-08-2025 | 15:59
acc grecia
xanthinea.gr

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com.

Anca Ungureanu

Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.

Accidentul a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între oraşele Komotini şi Xanthi, când un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc imediat, incendiul extinzându-se la vegetaţia din zonă.

Potrivit primelor informaţii, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini au ars de vii, în timp ce şoferul camionului şi al patrulea pasager au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Xanthi.

Şi cei patru pasageri din a doua maşină, care au suferit doar răni minore, au fost transportaţi la spital.

steaguri rusia sua
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia.

Furtuni violente în nordul țării: grindină cât mingea de ping-pong și gospodării acoperite de gheață

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-08-2025 15:50

La câteva zile după întâlnirea din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, pe frontul din Ucraina steagurile Rusiei și cel al Statelor Unite au fost arborate unul lângă altul.

