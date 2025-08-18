Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com.

Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.

Accidentul a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între oraşele Komotini şi Xanthi, când un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc imediat, incendiul extinzându-se la vegetaţia din zonă.

Potrivit primelor informaţii, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini au ars de vii, în timp ce şoferul camionului şi al patrulea pasager au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Xanthi.

Şi cei patru pasageri din a doua maşină, care au suferit doar răni minore, au fost transportaţi la spital.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia.

