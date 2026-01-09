Averea lui Brigitte Bardot, miza unui proces exploziv. Fiul și soțul contestă testamentul de aproape 70 de milioane de euro

Stiri externe
09-01-2026 | 22:24
Brigitte Bardot
Getty

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot contestă testamentul actriței. Averea de aproape 70 de milioane de euro a actriței, lăsată fundației pentru animale.

autor
Adrian Popovici

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot au decis să conteste în instanță testamentul celebrei actrițe, potrivit presei franceze. În ultimul său act legal, Brigitte Bardot a lăsat aproape întreaga avere, estimată la aproximativ 69 de milioane de euro, fundației sale pentru protecția animalelor, excluzând aproape complet familia, notează Quifinanza.

Nicolas-Jacques Charrier, fiul actriței, și Bernard d’Ormale, soțul acesteia, au depus acțiuni în justiție prin care susțin că testamentul ar fi ilegal. Ei contestă în special faptul că Bardot ar fi transferat, înainte de moarte, o parte semnificativă a bunurilor către fundație, diminuând astfel masa succesorală.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Franța, Brigitte Bardot a murit la sfârșitul anului 2025, iar în testamentul său a prevăzut ca aproximativ 85% din avere să revină fundației pentru protecția animalelor pe care a înființat-o. Fiului său i-ar fi revenit circa 15% din avere, iar soțului – o cotă și mai redusă.

Evaluările făcute după moartea actriței indică o avere netă de aproximativ 69,5 milioane de euro. Nu este vorba de lichidități, ci în principal de investiții, împărțite în aproximativ 20% în titluri de stat și fonduri de investiții din Franța, Germania, Italia și Spania. La acestea se mai adaugă proprietăți imobiliare, inclusiv celebra reședință „La Madrague”, situată pe Coasta de Azur, care ar fi estimate la aproximativ 40# din averea totală.

Unul dintre punctele-cheie ale procesului îl reprezintă chiar această proprietate emblematică. Din anii ’90, dreptul de proprietate asupra vilei și terenului ar fi aparținut fundației, în timp ce Brigitte Bardot a beneficiat de uzufruct până la moarte. Avocații fiului susțin că acest tip de transfer ar fi fost folosit pentru a ocoli prevederile legii succesorale franceze.

Fiul, principalul „favorit” să preia averea actriței

Din punct de vedere legal, poziția cea mai solidă pare a fi cea a fiului actriței. Conform legislației franceze, un copil unic are dreptul la cel puțin jumătate din moștenire, indiferent de conținutul testamentului. Apărarea lui Nicolas-Jacques Charrier argumentează că donațiile făcute către fundație ar trebui anulate.

În schimb, cazul soțului, Bernard d’Ormale, este considerat mai slab din punct de vedere juridic, întrucât legea franceză nu îi garantează automat o parte din moștenire, în lipsa unor prevederi explicite.

Implicarea lui Brigitte Bardot în apărarea drepturilor animalelor datează din anii ’60. În 1986, actrița a înființat fundația care îi poartă numele, pentru a combate abuzurile asupra animalelor domestice, sălbatice și de fermă.

În prezent, organizația sprijină mii de animale – câini, pisici, capre, oi, porci sau cai – și finanțează campanii de conștientizare, proiecte de conservare și acțiuni directe. Totuși, în 2019, Curtea de Conturi din Franța a criticat fundația pentru lipsa de transparență în gestionarea fondurilor provenite din donații.

Procesele deschise de familie ar putea dura ani și riscă să pună sub semnul întrebării nu doar testamentul lui Brigitte Bardot, ci și modul în care una dintre cele mai cunoscute fundații pentru protecția animalelor din Europa a fost finanțată.

Sursa:

