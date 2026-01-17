Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

17-01-2026 | 20:11
A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

autor
Ana Tudoran,  Daniel Moldovan,  Doina Plăcintă,  Mariana Apostoaie,  Marius Grama,  Yvette Mîrza

Este însă rău și pe șosele. Mai mulți șoferi au rămas înzăpeziți, iar o femeie a trecut pe lângă moarte, după ce o bucată de gheață i-a intrat prin parbriz.

Tânăra de 23 de ani mergea cu mașina pe digul dintre Brăila și Galați, când o bucată mare de gheață s-a desprins de pe cabina unei autoutilitare care venea din sens opus. I-a străpuns parbrizul și a ieșit prin lunetă. Doar printr-o minune femeia a scăpat nevătămată.

Din cauza poleiului, azi-noapte, pe A1, între Pitești și Curtea de Argeș, s-a produs un carambol. 7 mașini s-au tamponat pentru că șoferii nu ar fi respectat distanța regulamentară. Două femei de 30 și 45 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Frig teribil în toată țara

Iar în județul Buzău, trei tineri au cerut ajutor după ce au ajuns cu mașina într-o zonă montană izolată și au derapat într-un șanț. Jandarmii au muncit două ore ca să scoată vehiculul din zăpadă.

În zori, toată țara părea prinsă într-un cub de gheață. Cel mai frig a fost la Joseni, în Harghita, unde s-au înregistrat minus 21,7 grade. Pe zăpadă s-au format cristale de gheață, iar crengile copacilor erau ca de sticlă.

În Iași, termometrele au indicat minus 15 grade. În satele din județ, lemnele dispar repede în foc, spre groaza oamenilor cu venituri mici.

Și în Cluj-Napoca a fost o noapte rece, cu temperaturi de până la -11 grade. O pojghiță de gheață a acoperit drumurile și mașinile. Lacul din parcul central s-a transformat într-un imens patinoar. Chiar dacă sunt plăcuțe care avertizează că există pericol de înec, pe întreaga suprafață sunt urme de pași lăsate de cei care au vrut să testeze gheața.

În Bacău, gospodarii au încălzit grajdurile ca să nu le moară animalele. A fost a patra zi la rând când, în zori, s-au înregistrat minus 10 grade.

La un parc comunitar de lângă Iași, câinii nimănui resimt din plin temperaturile extreme.

Și pe litoral, gerul a mușcat cu putere. Lacul Tăbăcăriei a înghețat pe o suprafață mare, iar păsările stau zgribulite pe întinderea albă. La peste 2.500 de metri, la Vârful Omu, cabana este acoperită complet de zăpadă. În tot acest timp, în munții Rodnei s-a produs o avalanșă. Pericolul pândește și în alte masive.

Dată publicare: 17-01-2026 19:07

