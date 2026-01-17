Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană

17-01-2026 | 21:05
donald trump ue
Getty

Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.

Cristian Matei

UE va discuta despre modul în care să răspundă noului val de tarife la export care vor fi impuse membrilor UE de către președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care Casa Albă își intensifică campania de preluare a controlului asupra Groenlandei.

Impunerea de către Trump a unei taxe vamale de 10 % asupra aliaților NATO care se opun demersului său privind Groenlanda – printre care Franța, Germania, Danemarca, Țările de Jos, Regatul Unit, Norvegia, Suedia și Finlanda – redeschide o ruptură comercială transatlantică pe care țările UE o considerau evitată prin acordul semnat în 2025.

După semnarea acordului comercial istoric, MERCOSUR, între UE și țările sud-americane în Paraguay, în 17 ianuarie, președintele Consiliului European, António Costa, a criticat tactica lui Trump ca fiind o amenințare la adresa „prosperității”, afirmând că „trebuie să deschidem piețele, nu să le închidem. Trebuie să creăm zone de integrare economică, nu să majorăm tarifele”.

„Uniunea Europeană va fi întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internațional, oriunde ar fi acesta, și, bineînțeles, începând cu teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Costa, potrivit POLITICO. „Coordonez un răspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la această chestiune.”, a mai avertizat el.

Ursula von der Leyen, Donald Trump
Politico: Acordul comercial „mai puțin rău” cu SUA este, pur și simplu, tot ce a putut obține UE

Trump a anunțat noile tarife într-o postare pe site-ul său, Truth Social, sâmbătă, susținând că țările vizate au trimis personal militar în Groenlanda în ultimele zile „în scopuri necunoscute”. O mică unitate de trupe NATO a aterizat în capitala Groenlandei, Nuuk, ca parte a unei misiuni de recunoaștere și sprijin.

„Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca și/sau oricare dintre aceste țări care au pus atât de multe în pericol”, a declarat Trump, insistând că Washingtonul va finaliza achiziția Groenlandei.

Tariful de 10% va fi majorat la 25% la 1 iunie 2026 și va fi aplicat „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a anunțat Donald Trump.

Trei diplomați europeni, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre răspuns, au declarat pentru POLITICO faptul că nu a fost încă convocată o reuniune extraordinară a ambasadorilor pentru a evalua situația și a planifica un răspuns.

Costa, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și consilierii lor de vârf, se află împreună în Paraguay pentru semnarea acordului cu țările Mercosur, de unde conducerea UE contactează acum în mod activ capitalele, au confirmat doi oficiali. Acordul Mercosur a necesitat mai mult de un sfert de secol pentru a fi încheiat și este prezentat ca un efort major de diversificare a legăturilor comerciale în contextul presiunii exercitate de Trump împotriva comerțului liber.

Reacționând la noile tarife, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat într-o declarație că țările europene „nu se vor lăsa șantajate. ... Aceasta este o problemă a UE care afectează mult mai multe țări decât cele vizate în prezent. Suedia poartă în prezent discuții intense cu alte țări ale UE, Norvegia și Regatul Unit pentru un răspuns coordonat”.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: Politico

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Politico: Acordul comercial „mai puțin rău” cu SUA este, pur și simplu, tot ce a putut obține UE
Stiri externe
Politico: Acordul comercial „mai puțin rău” cu SUA este, pur și simplu, tot ce a putut obține UE

Acordul comercial convenit printr-o simplă strângere de mână între Ursula von der Leyen și Donald Trump a fost intens criticat, însă oficialii europeni susțin că este cea mai bună variantă posibilă pentru a evita un război tarifar devastator cu Trump.

Acordul UE-SUA privind comerţul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Negocierile continuă, anunță CE
Stiri externe
Acordul UE-SUA privind comerţul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Negocierile continuă, anunță CE

Acordul privind tarifele şi comerţul, convenit în 27 iulie de şeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele SUA, Donald J. Trump, nu este obligatoriu din punct de vedere juridic.

Primele nemulțumiri apărute în UE după acordul semnat de Ursula von der Leyen și Donald Trump. Cine tremură în fața deciziei
Stiri Economice
Primele nemulțumiri apărute în UE după acordul semnat de Ursula von der Leyen și Donald Trump. Cine tremură în fața deciziei

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat, duminică, acordul comercial dintre Statele Unite şi UE care prevede taxe vamale de 15% asupra exporturilor europene, dar industria primei economii a continentului se aşteaptă la pierderi importante.

Ursula von der Leyen, după ce s-a înțeles cu Trump: „15% este cel mai bun acord pe care l-am putut obţine”
Stiri Economice
Ursula von der Leyen, după ce s-a înțeles cu Trump: „15% este cel mai bun acord pe care l-am putut obţine”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat despre acordul comercial cu Statele Unite că este „cel mai bun acord posibil” şi nu trebuie subestimat, având în vedere ameninţarea iminentă a taxelor vamale de 30% care plana asupra UE.

