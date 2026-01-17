Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană

UE va discuta despre modul în care să răspundă noului val de tarife la export care vor fi impuse membrilor UE de către președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care Casa Albă își intensifică campania de preluare a controlului asupra Groenlandei.

Impunerea de către Trump a unei taxe vamale de 10 % asupra aliaților NATO care se opun demersului său privind Groenlanda – printre care Franța, Germania, Danemarca, Țările de Jos, Regatul Unit, Norvegia, Suedia și Finlanda – redeschide o ruptură comercială transatlantică pe care țările UE o considerau evitată prin acordul semnat în 2025.

După semnarea acordului comercial istoric, MERCOSUR, între UE și țările sud-americane în Paraguay, în 17 ianuarie, președintele Consiliului European, António Costa, a criticat tactica lui Trump ca fiind o amenințare la adresa „prosperității”, afirmând că „trebuie să deschidem piețele, nu să le închidem. Trebuie să creăm zone de integrare economică, nu să majorăm tarifele”.

„Uniunea Europeană va fi întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internațional, oriunde ar fi acesta, și, bineînțeles, începând cu teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Costa, potrivit POLITICO. „Coordonez un răspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la această chestiune.”, a mai avertizat el.

Trump a anunțat noile tarife într-o postare pe site-ul său, Truth Social, sâmbătă, susținând că țările vizate au trimis personal militar în Groenlanda în ultimele zile „în scopuri necunoscute”. O mică unitate de trupe NATO a aterizat în capitala Groenlandei, Nuuk, ca parte a unei misiuni de recunoaștere și sprijin.

„Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca și/sau oricare dintre aceste țări care au pus atât de multe în pericol”, a declarat Trump, insistând că Washingtonul va finaliza achiziția Groenlandei.

Tariful de 10% va fi majorat la 25% la 1 iunie 2026 și va fi aplicat „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a anunțat Donald Trump.

Trei diplomați europeni, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre răspuns, au declarat pentru POLITICO faptul că nu a fost încă convocată o reuniune extraordinară a ambasadorilor pentru a evalua situația și a planifica un răspuns.

Costa, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și consilierii lor de vârf, se află împreună în Paraguay pentru semnarea acordului cu țările Mercosur, de unde conducerea UE contactează acum în mod activ capitalele, au confirmat doi oficiali. Acordul Mercosur a necesitat mai mult de un sfert de secol pentru a fi încheiat și este prezentat ca un efort major de diversificare a legăturilor comerciale în contextul presiunii exercitate de Trump împotriva comerțului liber.

Reacționând la noile tarife, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat într-o declarație că țările europene „nu se vor lăsa șantajate. ... Aceasta este o problemă a UE care afectează mult mai multe țări decât cele vizate în prezent. Suedia poartă în prezent discuții intense cu alte țări ale UE, Norvegia și Regatul Unit pentru un răspuns coordonat”.

