11 lideri din lume s-au filmat pentru a-i face publicitate electorală lui Viktor Orban. Lipsește, însă, cel mai important

Lideri de extremă dreapta și populiști din întreaga lume apar într-o înregistrare video în care transmit că îl susțin pe premierul ungar Viktor Orbán, înaintea alegerilor care, potrivit sondajelor, ar putea pune capăt lungii sale cariere de premier.

Potrivit CNN, în videoclipul electoral, publicat de Orbán săptămâna aceasta, apar 11 lideri naționali și figuri de ”dreapta radicală” – printre care Marine Le Pen din Franța, Giorgia Meloni din Italia și Javier Milei din Argentina – pentru a susține candidatura liderului maghiar la al cincilea mandat consecutiv.

Actorul american Rob Schneider și-a exprimat, de asemenea, sprijinul.

Orbán, care a revenit la putere în 2010 și este cel mai longeviv prim-ministru din Europa, a devenit un model pentru populiștii europeni și mișcarea MAGA din Statele Unite. Susținând suveranitatea națională, valorile tradiționale și frontierele rigide, Orbán a criticat îndelung Uniunea Europeană, fără a încerca însă să o părăsească.

Dar, deși Orbán se bucură în continuare de relații diplomatice în străinătate, el se confruntă cu o reacție negativă din ce în ce mai puternică în țara sa. În cei peste 16 ani de mandat, partidul său, Fidesz, a fost criticat pentru că a condus Ungaria spre un regres democratic, stagnare economică și restricționarea libertății presei.

În fruntea mișcării împotriva lui Orbán se află Péter Magyar, un fost loialist al Fidesz, care a devenit rivalul său principal. Partidul Tisza al lui Magyar a devansat Fidesz în sondaje de peste un an, făcând campanie în principal împotriva a ceea ce consideră a fi corupția guvernamentală și promițând să stimuleze economia Ungariei.

Confruntându-se cu primul său adversar credibil din ultimii ani, Orbán a încercat să-l prezinte pe Magyar ca pe un novice în politică și pare să fi făcut apel la aliații săi ideologici să i se alăture în apărarea sa înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

„Securitatea nu poate fi considerată un lucru de la sine înțeles. Ea trebuie câștigată”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu în videoclipul electoral. „Cred că Victor Orbán are toate aceste calități. Are tenacitatea, curajul și înțelepciunea necesare pentru a-și proteja țara.”

Lidera de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, a declarat că Orbán este responsabil pentru „tabăra patrioților și a apărătorilor națiunilor și popoarelor suverane” pentru obținerea „unui succes din ce în ce mai mare în Europa”.

Le Pen a fost condamnată în 2025 pentru deturnare de fonduri UE și a primit o interdicție de cinci ani de a candida pentru o funcție politică, ceea ce ar descalifica-o din alegerile prezidențiale franceze de anul viitor. Ea a contestat decizia.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că ea și Orbán sunt parteneri într-un proiect politic: „Împreună, susținem o Europă care respectă suveranitatea națională și este mândră de rădăcinile sale culturale și religioase”.

Aliații lui Orbán din Europa Centrală – printre care președintele ceh Andrej Babiš și fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki – și-au exprimat, de asemenea, sprijinul.

Videoclipul include, de asemenea, mai multe referiri la războiul Rusiei în Ucraina, cu care Ungaria are o frontieră comună.

Orbán, care s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova în noiembrie, a obstrucționat în repetate rânduri eforturile UE de a finanța apărarea Ucrainei.

Joi, el a declarat că va lansa o „petiție națională” pentru a obține sprijin pentru politica sa de respingere a celui mai recent pachet de sprijin financiar al UE pentru Ucraina.

„El luptă pentru pace în Ucraina și pentru pace în Europa”, a declarat Alice Weidel, co-liderul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în videoclip. „Europa are nevoie de Viktor Orbán.”

Niciun oficial american nu apare în videoclip

Niciun oficial american nu apare în videoclip, deși actorul Schneider a declarat că dorește să „încurajeze toți maghiarii să continue să avanseze pentru a-și proteja cultura măreață și țara uimitoare” votând pentru Orbán.

Deși nu apare în videoclip, președintele american Donald Trump i-a scris lui Orbán o scrisoare în decembrie, urându-i „mult noroc” în campania electorală.

În timpul unei vizite la Washington în noiembrie, Orbán a obținut o scutire de un an de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc. În ciuda faptului că a avut mai mult de trei ani la dispoziție pentru a face acest lucru, Trump – care l-a lăudat pe Orbán ca fiind un „mare lider” al unei „țări mărețe” – a spus că a fost „dificil” pentru Ungaria să renunțe la combustibilii fosili ruși, deoarece este o țară fără ieșire la mare.

Analiștii au declarat pentru CNN că această explicație este simplistă. Republica Cehă, o altă țară fără ieșire la mare, a încetat să mai cumpere petrol rusesc după invazia Ucrainei, în timp ce Ungaria a ales să-și adâncească dependența de Rusia.

În 2025, Rusia a reprezentat peste 90% din importurile de țiței ale Ungariei – în creștere față de 61% înainte de invazie, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

