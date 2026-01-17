11 lideri din lume s-au filmat pentru a-i face publicitate electorală lui Viktor Orban. Lipsește, însă, cel mai important

Stiri externe
17-01-2026 | 21:22
viktor orban
AFP

Lideri de extremă dreapta și populiști din întreaga lume apar într-o înregistrare video în care transmit că îl susțin pe premierul ungar Viktor Orbán, înaintea alegerilor care, potrivit sondajelor, ar putea pune capăt lungii sale cariere de premier.

autor
Cristian Matei

Potrivit CNN, în videoclipul electoral, publicat de Orbán săptămâna aceasta, apar 11 lideri naționali și figuri de ”dreapta radicală” – printre care Marine Le Pen din Franța, Giorgia Meloni din Italia și Javier Milei din Argentina – pentru a susține candidatura liderului maghiar la al cincilea mandat consecutiv.

Actorul american Rob Schneider și-a exprimat, de asemenea, sprijinul.

Orbán, care a revenit la putere în 2010 și este cel mai longeviv prim-ministru din Europa, a devenit un model pentru populiștii europeni și mișcarea MAGA din Statele Unite. Susținând suveranitatea națională, valorile tradiționale și frontierele rigide, Orbán a criticat îndelung Uniunea Europeană, fără a încerca însă să o părăsească.

Citește și
viktor orban
Ziua în care Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, după 16 ani. Pe cine ar prefera în schimb maghiarii

Dar, deși Orbán se bucură în continuare de relații diplomatice în străinătate, el se confruntă cu o reacție negativă din ce în ce mai puternică în țara sa. În cei peste 16 ani de mandat, partidul său, Fidesz, a fost criticat pentru că a condus Ungaria spre un regres democratic, stagnare economică și restricționarea libertății presei.

În fruntea mișcării împotriva lui Orbán se află Péter Magyar, un fost loialist al Fidesz, care a devenit rivalul său principal. Partidul Tisza al lui Magyar a devansat Fidesz în sondaje de peste un an, făcând campanie în principal împotriva a ceea ce consideră a fi corupția guvernamentală și promițând să stimuleze economia Ungariei.

Confruntându-se cu primul său adversar credibil din ultimii ani, Orbán a încercat să-l prezinte pe Magyar ca pe un novice în politică și pare să fi făcut apel la aliații săi ideologici să i se alăture în apărarea sa înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

„Securitatea nu poate fi considerată un lucru de la sine înțeles. Ea trebuie câștigată”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu în videoclipul electoral. „Cred că Victor Orbán are toate aceste calități. Are tenacitatea, curajul și înțelepciunea necesare pentru a-și proteja țara.”

Lidera de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, a declarat că Orbán este responsabil pentru „tabăra patrioților și a apărătorilor națiunilor și popoarelor suverane” pentru obținerea „unui succes din ce în ce mai mare în Europa”.

Le Pen a fost condamnată în 2025 pentru deturnare de fonduri UE și a primit o interdicție de cinci ani de a candida pentru o funcție politică, ceea ce ar descalifica-o din alegerile prezidențiale franceze de anul viitor. Ea a contestat decizia.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că ea și Orbán sunt parteneri într-un proiect politic: „Împreună, susținem o Europă care respectă suveranitatea națională și este mândră de rădăcinile sale culturale și religioase”.

Aliații lui Orbán din Europa Centrală – printre care președintele ceh Andrej Babiš și fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki – și-au exprimat, de asemenea, sprijinul.

Videoclipul include, de asemenea, mai multe referiri la războiul Rusiei în Ucraina, cu care Ungaria are o frontieră comună.

Orbán, care s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova în noiembrie, a obstrucționat în repetate rânduri eforturile UE de a finanța apărarea Ucrainei.

Joi, el a declarat că va lansa o „petiție națională” pentru a obține sprijin pentru politica sa de respingere a celui mai recent pachet de sprijin financiar al UE pentru Ucraina.

El luptă pentru pace în Ucraina și pentru pace în Europa”, a declarat Alice Weidel, co-liderul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în videoclip. „Europa are nevoie de Viktor Orbán.”

Niciun oficial american nu apare în videoclip

Niciun oficial american nu apare în videoclip, deși actorul Schneider a declarat că dorește să „încurajeze toți maghiarii să continue să avanseze pentru a-și proteja cultura măreață și țara uimitoare” votând pentru Orbán.

Deși nu apare în videoclip, președintele american Donald Trump i-a scris lui Orbán o scrisoare în decembrie, urându-i „mult noroc” în campania electorală.

În timpul unei vizite la Washington în noiembrie, Orbán a obținut o scutire de un an de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc. În ciuda faptului că a avut mai mult de trei ani la dispoziție pentru a face acest lucru, Trump – care l-a lăudat pe Orbán ca fiind un „mare lider” al unei „țări mărețe” – a spus că a fost „dificil” pentru Ungaria să renunțe la combustibilii fosili ruși, deoarece este o țară fără ieșire la mare.

Analiștii au declarat pentru CNN că această explicație este simplistă. Republica Cehă, o altă țară fără ieșire la mare, a încetat să mai cumpere petrol rusesc după invazia Ucrainei, în timp ce Ungaria a ales să-și adâncească dependența de Rusia.

În 2025, Rusia a reprezentat peste 90% din importurile de țiței ale Ungariei – în creștere față de 61% înainte de invazie, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: CNN

Etichete: Ungaria, alegeri, Viktor Orban,

Dată publicare: 17-01-2026 21:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
Citește și...
Viktor Orban: 2026 va fi un an al pericolelor şi oportunităţilor pentru Ungaria. Votul din aprilie va decide direcția țării
Stiri externe
Viktor Orban: 2026 va fi un an al pericolelor şi oportunităţilor pentru Ungaria. Votul din aprilie va decide direcția țării

Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio, potrivit MTI.

Ziua în care Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, după 16 ani. Pe cine ar prefera în schimb maghiarii
Stiri externe
Ziua în care Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, după 16 ani. Pe cine ar prefera în schimb maghiarii

Maghiarii sunt chemaţi la urne, pe 12 aprilie, pentru a alege un nou Parlament, o posibilitate a unei înfrângeri a premierului naţionalist Viktor Orban, aflat la putere din 2010, relatează AFP.

Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani
Stiri externe
Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani

Ucraina vrea banii de pensii ale maghiarilor pentru 40 de ani, a declarat Viktor Orban, într-un nou discurs agresiv și manipulator la adresa Uniunii Europene. Premierul Ungariei consideră că Europa este responsabilă de războiul din Ucraina.

 

V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral
Stiri externe
V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral

Viktor Orban consideră că dreptul internațional nu mai constituie de acum un reper pentru marile puteri, iar de aceea Ungaria se va poziționa în funcție de interesul său, chiar dacă acesta este imoral.

Marine Le Pen, după ce a fost condamnată: „Nu mă voi lăsa eliminată”. Cine ar putea să o înlocuiască în cursa prezidenţială
Stiri externe
Marine Le Pen, după ce a fost condamnată: „Nu mă voi lăsa eliminată”. Cine ar putea să o înlocuiască în cursa prezidenţială

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat luni, într-un interviu la TF1, că decizia justiţiei de a-i interzice accesul la funcţii alese timp de cinci ani, este o „decizie politică”.

Recomandări
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană
Stiri externe
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană

Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59