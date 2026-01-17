Horoscop 18 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia pentru care sună clopote de nuntă

Horoscop 18 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Luna nouă, cu vești de tot felul. O să ne gândim serios la ce e important pentru noi și pentru ai noștri, ca să nu greșim direcția.

Vibrația zilei este 9 și avem nevoie de statornicie și de stabilitate ca să rămânem centrați înăuntrul nostru.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Noutăți, vești bune, confirmări că niște lucruri sunt posibile după anumite intervenții și or să apară progrese pe mai multe planuri. O să fiți înconjurați cu atenție, veți primi și cadouri, iar viața voastră poate lua o întorsătură fericită.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să aibă loc o petrecere în familie și să-i chemați și pe prieteni, să împărtășiți cu ei bucuria, că o să fie un câștig în plan emoțional. Poate mai lăsați de la voi și vă hotărâți să aveți un tête-à-tête cu cineva de care ați fost foarte atașați, dar relația se răcise.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – PEȘTI

Poate vă dați întâlnire cu un grup de prieteni, că aveți ceva de sărbătorit, și o să puneți la cale și niște evenimente care vor avea loc în curând. Se poate să primiți o invitație să vă alăturați unei echipe, că aveți interese comune, ca să le fiți de ajutor unor oameni.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – BERBEC

O să luați parte la o ceremonie, poate se căsătoresc niște prieteni, ori e un botez sau alt eveniment care să vă aducă în preajma unor oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme. Prietenii vă așteaptă să vă adunați, fie la munte, fie mai pe lângă casă, că aveți planuri mari de pus în discuție.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – TAUR

Sunt șanse să plecați pe undeva, într-o plimbare de o zi, și să revedeți niște buni prieteni, să petreceți câteva ore bune împreună, că aveți multe de povestit. Se poate să fiți într-un teambuilding și să vă simțiți destul de bine cu colegii și cu șefii, că o să fie destindere.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – GEMENI

Poate vă caută cineva care are o datorie la voi și se hotărăște să vă returneze banii, că anul trecut n-a putut. O să-i scoateți pe ai voștri la plimbare, luați și masa în oraș, poate vă duceți și la un spectacol, iar contul se subțiază. Dar merită.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să primiți o invitație specială, să vă duceți la o gală, poate e un meci sau o premieră teatrală ori cinematografică și momentul o să fie emoționant. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care va fi alături de voi și, dacă lucrurile merg bine, o să vă puteți căsători, dacă nu sunteți deja.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – LEU

E ziua cuiva de naștere sau un alt eveniment care îi adună la un loc pe prieteni și pe rude și o să vă bucurați de vești bune care pot avea legătură și cu voi, că poate fi un business la mijloc. Poate vă duceți cu familia la munte, pe o pârtie, la săniuș, ca să faceți mișcare și să vă revigorați.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Poate abia acum le puteți împlini copiilor o dorință, să vă duceți cu toții într-un loc special amenajat, ca să se joace și să experimenteze lucruri noi. E posibil să vă simțiți atrași de cineva care vă seamănă întrucâtva și, dacă vă regăsiți în felul lui sau al ei de a fi, o să fie un semn bun.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

O reușită: o să vă întâlniți după multă vreme cu niște oameni care înseamnă mult pentru voi și, poate de aici înainte, o să consolidați relația. Se anunță cineva în vizită, dar se poate să preferați o ieșire în oraș ca să mai schimbați peisajul, că o fi devenit casa prea apăsătoare.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – SCORPION

E o reuniune, poate fi și dansantă, e un moment de bucurie, poate vi se înmânează un premiu, dar se poate să fie și o petrecere a copiilor. O plecare în excursie ar fi un prilej tocmai bun să vă rupeți de stresul cotidian și să vă recuperați.

Horoscop 18 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să treceți în revistă evenimentele festive din oraș și o să fie un plus de culoare după monotonia din timpul săptămânii. Poate îi confirmați unui angajator că sunteți de acord cu oferta de anul trecut și că vă apucați de treabă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













