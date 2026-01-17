Cluj: Bărbat arestat după ce a șantajat o femeie pentru codul telefonului și a sechestrat-o în locuință

17-01-2026 | 21:24
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după i-a luat telefonul unei femei de 27 de ani, cu care se afla în locuinţă, iar prin ameninţări a obţinut codul de acces al dispozitivului.

Bărbatul a împiedicat-o apoi să iasă din locuinţă închizând uşa, după care a agresat-o.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat, sâmbătă, că un bărbat de 46 de ani, din Turda, este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, şantaj şi lovirea sau alte violenţe.

”În fapt, în noaptea de 14/15 ianuarie, în timp ce se afla în locuinţa sa, împreună cu o femeie de 27 de ani, bărbatul i-ar fi luat acesteia telefonul mobil, iar ulterior, prin întrebuinţarea de ameninţări cu acte de violenţă, ar fi obţinut codul de acces al dispozitivului. Totodată, deşi femeia a încercat să părăsească imobilul, bărbatul ar fi împiedicat-o prin închiderea uşii şi ar fi exercitat acte de violenţă asupra acesteia”, au afirmat reprezentanţii IPJ Cluj.

Poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent şi au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind obligat să păstreze o distanţă minimă de 100 de metri faţă de femeie şi locuinţele acesteia.

ger gheata
Întreruperi de energie electrică în opt localități din Harghita, posibil din cauza vremii. 1.500 de consumatori, afectați

De asemenea, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat Judecătoriei Turda, care a decis arestarea sa preventivă, pentru 30 de zile.

Sursa: Agerpres

