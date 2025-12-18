Inteligența artificială, noul agent în turism. Cum ne schimbă modul în care călătorim și ne planificăm bugetul

De la destinație, la bilete și obiective de vizitat, tot mai multe decizii de vacanță sunt luate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Inteligența artificială a ajuns ca un soi de agent de turism care ne recomandă pe unde să zburăm și pe unde să călătorim

Cum ne influențează călătoriile și bugetul, aflăm din clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













