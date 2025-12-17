Vești bune pentru turiști: Cinci pasaje vor fluidiza traficul pe drumul dintre stațiuni, în zona Eforie Nord

17-12-2025 | 19:30
Vin vești bune de la mare. Când vom merge în vacanță cu mașina, în sudul litoralului, am putea ajunge mai repede la destinație fără să pierdem timp în coloană pe șoseaua dintre stațiuni.  

Yvette Mîrza

În zona Eforie Nord, unul dintre punctele critice sunt în plan mai multe pasaje pentru autoturisme și pietoni, care ar urma să ajute la fluidizarea traficului. Pentru primul a fost semnat deja contractul de proiectare și execuție.

Cinci pasaje ar urma să fie construite pe drumul național 39, două destinate traficului rutier, trei pietonilor.

Corespondent ȘtirileProTV: "La intrarea în Eforie Nord se va construi un pasaj suprateran. Acesta va avea 700 de metri lungime și 4 benzi de circulație. Pasajul va trece peste sensul giratoriu."

În timpul sezonului estival, zona este printre cele mai aglomerate de pe litoral.

Aurelian Marin, agent de turism: "Cererile sunt mari pentru sudul litoralului pentru că sunt hoteluri renovate, cu verdeață multă pentru familii sunt foarte potrivite. În perioadă de sezon cel puțin o oră în plus faci pe drum.”

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt CNAIR: "Se ajunge și la valori de aproape de 30 de mii de autovehicule că medie zilnică. O autostradă este calibrată pentru 18 mii. Acest pasaj mizăm noi că va ajuta la decongestionarea traficului. El trebuie finalizat în 3 ani."

Al doilea pasaj destinat traficului auto, unul subteran, ar urma să fie construit la ieșirea din Eforie Nord.

Va avea o lungime de 600 de metri și va avea 3 benzi de circulație. Acest pasaj îi va ajuta foarte mult pe șoferii care vin din sud. Vara, în zilele aglomerate aici cozile depășesc 10 km și de cele mai multe ori ajung până în Tuzla.

Tot subterane ar uma să fie și cele trei treceri pentru pietoni. Acestea vor înlocui zebrele de la suprafață, care ar urma să fie desființate.

În total este vorba despre trei proiecte pentru care autoritățile locale spun că vor fi accesate fonduri nerambursabile prin programul Transport 2021-2027.

Cecilia Crețu, purtătortul de cuvânt al Primăriei Eforie: "Vom implementa aceste trei proiecte în valoare de 70 de milioane de euro, o investiție extrem de mare. Pentru primul pasaj de la intrare din Eforie Nord s-a semnat deja contractul de proiectare și execuție lucrări”.

Lucrările la primul pasaj, cel suprateran, ar urma să înceapă în septembrie anul viitor.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-12-2025 19:30

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după „zecile” de mesaje de încurajare şi de susţinere, dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei.

