Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București

Stiri Turism
26-12-2025 | 16:57
valletta
Shutterstock

În mijlocul vremii mohorâte din România, gândul unei escapade la soare, în plină iarnă, devine extrem de tentant. Iar există o destinație europeană aflată la doar două ore de zbor din București, oferă temperaturi plăcute în luna ianuarie.

autor
Aura Trif

Valletta, capitala Maltei, situată pe insula Malta, între Sicilia și coasta Africii de Nord, a fost desemnată cea mai caldă capitală europeană de vizitat în ianuarie. Platforma globală de rezervări Omio a analizat datele de temperatură din toate capitalele Europei pentru a identifica destinațiile care promit o vacanță de iarnă cu temperaturi ridicate, iar Valletta s-a clasat pe primul loc, potrivit Daily Express.

Ce pot vizita turiștii

Cu temperaturi de până la 16 grade în ianuarie, Valletta oferă o escapadă ideală pentru începutul de an, perfectă pentru cei care au nevoie de un plus de vitamina D, cer senin și priveliști pitorești asupra Mării Mediterane. Orașul fortificat Valletta, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, are puțin peste 5.000 de locuitori și un farmec aparte, greu de regăsit în alte locuri.

Deși mic, atrage anual numeroși turiști datorită arhitecturii sale baroce, în nuanțe calde de miere, care împodobește străduțele sale fermecătoare. La doar 2 ore cu avionul din București, și bilete pornind de la 35 de euro dus-întors pentru luna ianuarie, capitala oferă o mulține de locuri memorabil de vizitat pentru turiști.

Vizitatorii pot explora liniștitele Grădini Upper Barrakka, înainte de a admira priveliștile spectaculoase asupra mării, oferite de vechile structuri militare ale orașului.

Citește și
zapada
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Valletta Waterfront, Palatul Marelui Maestru și liftul Barrakka sunt atracții populare, fiecare cu farmecul său, și obiective de neratat pentru turiști. În timp ce Republic Street este o zonă animată pentru cumpărături, gastronomie și cultură, Strait Street este celebră pentru aleile sale înguste și viața de noapte vibrantă.

În Valletta sunt multe de văzut și de făcut, iar Co-Catedrala Sfântul Ioan, o construcție impresionantă datând din anii 1500, este una dintre cele mai importante atracții turistice. Trecutul militar și maritim al orașului joacă un rol esențial în identitatea Valletta și a Maltei în ansamblu, cu povești fascinante la fiecare colț de stradă.

Deoarece capitala nu are plaje proprii, turiștii pot ajunge ușor la unele dintre cele mai populare plaje din apropiere, precum faimoasa Blue Lagoon, Mellieha Beach, St Peter’s Pool, Ramla Bay, Golden Bay, Golden Sands Beach și Armier Bay Beach.

Un vizitator au lăudat capitala Maltei, unul dintre ei scriind pe o plaformă de specialitate: „Un oraș minunat. Monumente superbe, vreme frumoasă. Este nevoie de încălțăminte bună pentru plimbări fără un scop anume. Muzeul de război este extraordinar și merită vizitat, foarte bine realizat.”

Un al doilea a spus „Este și mai frumoasă în realitate decât în fotografii, videoclipuri sau recenzii. O concentrație incredibilă de obiective istorice, artistice și culturale o face să semene cu o mică Italie. Frumoasă și plină de viață, Valletta! Merită cu siguranță o vizită!”

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: Express

Etichete: vacanta, turisti, malta, destinatie,

Dată publicare: 26-12-2025 16:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor
Stiri actuale
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor

Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Salvamont.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28