Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București

În mijlocul vremii mohorâte din România, gândul unei escapade la soare, în plină iarnă, devine extrem de tentant. Iar există o destinație europeană aflată la doar două ore de zbor din București, oferă temperaturi plăcute în luna ianuarie.

Valletta, capitala Maltei, situată pe insula Malta, între Sicilia și coasta Africii de Nord, a fost desemnată cea mai caldă capitală europeană de vizitat în ianuarie. Platforma globală de rezervări Omio a analizat datele de temperatură din toate capitalele Europei pentru a identifica destinațiile care promit o vacanță de iarnă cu temperaturi ridicate, iar Valletta s-a clasat pe primul loc, potrivit Daily Express.

Ce pot vizita turiștii

Cu temperaturi de până la 16 grade în ianuarie, Valletta oferă o escapadă ideală pentru începutul de an, perfectă pentru cei care au nevoie de un plus de vitamina D, cer senin și priveliști pitorești asupra Mării Mediterane. Orașul fortificat Valletta, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, are puțin peste 5.000 de locuitori și un farmec aparte, greu de regăsit în alte locuri.

Deși mic, atrage anual numeroși turiști datorită arhitecturii sale baroce, în nuanțe calde de miere, care împodobește străduțele sale fermecătoare. La doar 2 ore cu avionul din București, și bilete pornind de la 35 de euro dus-întors pentru luna ianuarie, capitala oferă o mulține de locuri memorabil de vizitat pentru turiști.

Vizitatorii pot explora liniștitele Grădini Upper Barrakka, înainte de a admira priveliștile spectaculoase asupra mării, oferite de vechile structuri militare ale orașului.

Valletta Waterfront, Palatul Marelui Maestru și liftul Barrakka sunt atracții populare, fiecare cu farmecul său, și obiective de neratat pentru turiști. În timp ce Republic Street este o zonă animată pentru cumpărături, gastronomie și cultură, Strait Street este celebră pentru aleile sale înguste și viața de noapte vibrantă.

În Valletta sunt multe de văzut și de făcut, iar Co-Catedrala Sfântul Ioan, o construcție impresionantă datând din anii 1500, este una dintre cele mai importante atracții turistice. Trecutul militar și maritim al orașului joacă un rol esențial în identitatea Valletta și a Maltei în ansamblu, cu povești fascinante la fiecare colț de stradă.

Deoarece capitala nu are plaje proprii, turiștii pot ajunge ușor la unele dintre cele mai populare plaje din apropiere, precum faimoasa Blue Lagoon, Mellieha Beach, St Peter’s Pool, Ramla Bay, Golden Bay, Golden Sands Beach și Armier Bay Beach.

Un vizitator au lăudat capitala Maltei, unul dintre ei scriind pe o plaformă de specialitate: „Un oraș minunat. Monumente superbe, vreme frumoasă. Este nevoie de încălțăminte bună pentru plimbări fără un scop anume. Muzeul de război este extraordinar și merită vizitat, foarte bine realizat.”

Un al doilea a spus „Este și mai frumoasă în realitate decât în fotografii, videoclipuri sau recenzii. O concentrație incredibilă de obiective istorice, artistice și culturale o face să semene cu o mică Italie. Frumoasă și plină de viață, Valletta! Merită cu siguranță o vizită!”

