ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

17-01-2026 | 20:08
În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Gina Obrejan

Bărbatul, căruia i-a sărit casa în aer, are 35 de ani și arsuri cumplite pe corp. Autoritățile vor solicita transferul lui în străinătate.

Explozia s-a produs puțin înainte de ora 7, într-un apartament de la etajul trei al unui bloc din cartierul Cetate. În momentul în care cel care locuia acolo a aprins lumina, s-a auzit bubuitura. Acum omul are arsuri pe 50% din suprafața corpului.

Oamenii au ieșit îngroziți din bloc

Vecinii au resimțit suflul și s-au temut că a avut loc un cutremur. Ulterior au realizat ce s-a întâmplat și au ieșit cu zecile speriați din case. Apoi, au sunat la 112.

Locatar: S-a auzit o bubuitură, ceva în genul zgomotului produs de cutremur. Și a durat 3-4 secunde, când am ieșit afară, coborau pe scări am sunat la 112, explozie, probabil acumulare de gaz.

Mai multe apartamente au fost afectate. Geamurile s-au spart, iar cioburile au sărit ca niște schije în toate direcțiile.

Locatar: Puternică, de au sărit geamurile, tot a ieșit un băiat, stă în chirie la etajul trei, ars pe la șapte fără vreo șapte minute.

Zona a fost împânzită de zeci de pompieri, polițiști, echipaje medicale și specialiști de la gaz și curent. Locatarii evacuați au fost preluați de pompieri.

Ovidiu Costea, inspector șef ISU Alba: Sunt ventilate toate spațiile din blocul respectiv, iar alimentarea cu energie electrică, cât și cu gaz a fost sistată imediat. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgențe din Alba Iulia.

Cel mai grav este bărbatul în locuința căruia a avut loc deflagrația.

Constantin Cânțu, medic UPU Spitalul de Urgență Alba: Arsuri de 50% pe suprafața corpului și arsuri la nivelul căilor aeriene. Pacientul este intubat și ventilat mecanic.

Și o tânără de 24 de ani s-a rănit la picior, în timp ce fugea pe scări de la etajul patru, dar este în afara oricărui pericol. Locatarii evacuați au mers la rude, iar două persoane au fost cazate la un hotel din oraș. Nimeni nu s-a mai putut întoarce pe scara unde a avut loc explozia.

Nicolae Albu, prefect de Alba: Cele 20 de persoane au fost evacuate și preluate de la colegii noștri de la ISU. În autoutilitarele lor se vor găsi soluții pentru cazare hotelieră pentru persoanele care nu vor decide să meargă la rude.

Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia: Așteptăm să vedem dacă au nevoie de cazare la noapte, mâine-noapte, depinde cât timp nu vor putea să se întoarcă în locuință.

Din apartamentul distrus a fost scos și un câine, speriat și cu arsuri, care a fost dus la medic.

Sursa: Pro TV

