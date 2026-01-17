”Oscarurile europene”. Renate Reinsve a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în 2025 la gala Academiei Europene

Stiri Mondene
17-01-2026 | 21:48
Renate Reinsve
Getty

Renate Reinsve, protagonista filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA) la Berlin.

autor
Cristian Matei

La această categorie au fost nominalizate actriţele Leonie Benesch ("Late Shift"), Valeria Bruni Tedeschi ("Duse"), Lea Drucker ("Case 137"), Vicky Krieps ("Love Me Tender"), Renate Reinsve ("Sentimental Value").

Acesta este primul trofeu EFA câştigat de Renate Reinsve după nominalizările primite în 2021 pentru rolul din "The Worst Person in the World" şi în 2024 pentru interpretarea sa din filmul "Armand".

În 2025, premiul atribuit în cadrul categoriei "cea mai bună actriţă europeană" a fost câştigat de Karla Sofia Gascon, protagonista filmului "Emilia Perez".

Citește și
Kiefer Sutherland
Actorul Kiefer Sutherland a fost arestat după ce ar fi agresat și amenințat un șofer de ride-sharing

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică.

Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: Agerpres

Etichete: actrita, film, premiu,

Dată publicare: 17-01-2026 21:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
Citește și...
Doliu în teatrul românesc. Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani
Stiri actuale
Doliu în teatrul românesc. Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani

Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.

Actorul Kiefer Sutherland a fost arestat după ce ar fi agresat și amenințat un șofer de ride-sharing
Stiri Mondene
Actorul Kiefer Sutherland a fost arestat după ce ar fi agresat și amenințat un șofer de ride-sharing

Actorul canadian Kiefer Sutherland a fost arestat, după ce ar fi agresat şi ameninţat un şofer de ride-sharing în Hollywood, a anunţat Poliţia, transmite BBC.

Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil”
Stiri externe
Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil”

Mark Ruffalo l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, într-un interviu pe covorul roșu la Globurile de Aur.

Recomandări
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană
Stiri externe
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană

Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59