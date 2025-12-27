Vacanţă de coșmar în Indonezia. O familie a dispărut pe mare după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat. FOTO & VIDEO

Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, scrie Antara, citată de AFP.

Ambarcaţiunea transporta 11 persoane şi s-a scufundat vineri seara.

Soţia bărbatului dispărut şi una dintre fiicele lor se numără printre cele şapte persoane salvate, alături de cei patru membri ai echipajului şi un ghid turistic, potrivit echipelor de căutare.

Căutările pentru cei dispăruți continuă

Căutările au continuat sâmbătă pentru cei patru pasageri dispăruţi: tatăl, doi băieţi şi o fată.

Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia https://t.co/qm8A9jRI2A — EL MUNDO (@elmundoes) December 27, 2025

Coordonatorul misiunii de căutare, Fathur Rahman, a declarat pentru AFP că echipa sa a găsit resturi şi bucăţi din coca navei în apropierea locului unde s-a scufundat.

Autoritatea portuară Labuan Bajo a atribuit naufragiul valurilor înalte care au ajuns până la trei metri, a mai relatat agenţia de ştiri indoneziană.

???????? | Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia. Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj este sábado 27 de diciembre de 2025 para localizar a cuatro ciudadanos españoles (una pareja y sus dos hijos menores) que han… pic.twitter.com/dTEFE6eBOn — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025



"Acest lucru ne-a complicat sarcina în efectuarea căutărilor iniţiale", a declarat pentru agenţie şeful autorităţii portuare, Stephanus Risdiyanto.

Imagini dramatice de la salvare

Un videoclip publicat de Agenţia Naţională de Căutare şi Salvare arată salvatori în uniforme albastre ajutând oameni, unii desculţi, să coboare dintr-o barcă gonflabilă portocalie şi să ajungă pe ţărm.

???? Una familia española desaparece en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico con 11 personas. ???? Lee la noticia al completo aquí: https://t.co/Msr3xMXEBO pic.twitter.com/NS6a6y3e3i — okdiario.com (@okdiario) December 27, 2025



Insula Padar a fost închisă turiştilor sâmbătă din cauza condiţiilor meteorologice extreme.

Accidentele pe mare sunt frecvente în Indonezia, o ţară formată dintr-un arhipelag de aproximativ 17.000 de insule, adesea din cauza echipamentelor de siguranţă insuficiente sau a vremii nefavorabile, mai notează AFP.

