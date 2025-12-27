Vacanţă de coșmar în Indonezia. O familie a dispărut pe mare după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat. FOTO & VIDEO

Stiri externe
27-12-2025 | 14:54
naufragiu Indonezia
Captură video YouTube / INQUIRER.net

Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, scrie Antara, citată de AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Ambarcaţiunea transporta 11 persoane şi s-a scufundat vineri seara.

Soţia bărbatului dispărut şi una dintre fiicele lor se numără printre cele şapte persoane salvate, alături de cei patru membri ai echipajului şi un ghid turistic, potrivit echipelor de căutare.

Căutările pentru cei dispăruți continuă

Căutările au continuat sâmbătă pentru cei patru pasageri dispăruţi: tatăl, doi băieţi şi o fată.

Citește și
naufragiu
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit

Coordonatorul misiunii de căutare, Fathur Rahman, a declarat pentru AFP că echipa sa a găsit resturi şi bucăţi din coca navei în apropierea locului unde s-a scufundat.

Autoritatea portuară Labuan Bajo a atribuit naufragiul valurilor înalte care au ajuns până la trei metri, a mai relatat agenţia de ştiri indoneziană.


"Acest lucru ne-a complicat sarcina în efectuarea căutărilor iniţiale", a declarat pentru agenţie şeful autorităţii portuare, Stephanus Risdiyanto.

Imagini dramatice de la salvare

Un videoclip publicat de Agenţia Naţională de Căutare şi Salvare arată salvatori în uniforme albastre ajutând oameni, unii desculţi, să coboare dintr-o barcă gonflabilă portocalie şi să ajungă pe ţărm.


Insula Padar a fost închisă turiştilor sâmbătă din cauza condiţiilor meteorologice extreme.

Accidentele pe mare sunt frecvente în Indonezia, o ţară formată dintr-un arhipelag de aproximativ 17.000 de insule, adesea din cauza echipamentelor de siguranţă insuficiente sau a vremii nefavorabile, mai notează AFP.

Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

Sursa: Agerpres

Etichete: turisti, familie, indonezia, naufragiu,

Dată publicare: 27-12-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu
Stiri externe
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu

Cel puţin 54 de imigranţi au murit după ce o ambarcaţiune care transporta aproximativ 150 de persoane s-a scufundat în largul coastelor Yemenului, duminică, în condiţii meteorologice nefavorabile.

Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit
Stiri externe
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit

Naufragiul unei ambarcaţiuni, vineri, pe fluviul Niger în centrul Nigeriei, a făcut cel puţin 27 de morţi şi numeroşi dispăruţi, potrivit autorităţilor, citate de AFP.

Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val
Stiri externe
Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val

16 persoane sunt căutate de aproape o zi, după ce vaporul pe care se aflau s-a scufundat în Marea Roșie, în sud-estul Egiptului.

Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute
Stiri externe
Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute

Trei migranţi au murit luni, iar alţi cinci au fost salvaţi teferi în urma naufragiului unei ambarcaţiuni gonflabile în largul Insulei greceşti Samos, la Marea Egee, anunţă poliţia portuară.

Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate
Stiri externe
Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate

Cel puţin 12 migranţi, potrivit unui bilanţ încă provizoriu, au murit marţi după ce ambarcaţiunea în care se aflau a naufragiat în timp ce traversau Canalul Mânecii, relatează AFP.  

Recomandări
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată
Stiri actuale
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA
Stiri externe
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28