Cele mai bune 10 orașe din Italia pentru iubitorii de mâncare, conform localnicilor. Ce rețete merită încercate

Stiri Turism
turist italia
Shutterstock

Italia este o destinație în care cultura culinară variază spectaculos de la o regiune la alta, iar fiecare oraș are propriile specialități de neratat.

autor
Anca Lupescu

De la paste autentice și pizza tradițională până la preparate locale mai puțin cunoscute, cele mai bune 10 orașe din Italia pentru iubitorii de mâncare oferă experiențe gastronomice modelate de tradiții, ingrediente locale și rețete transmise din generație în generație.

Bucătăria italiană este puternic regională, astfel că nu vei găsi aceleași preparate în meniurile din toată țara. Alege preparatele locale, de la carbonara în Roma până la cele mai bune preparate de street food din Palermo, fiecare regiune italiană are propriile rețete. Iată cele mai bune 10 orașe din Italia pentru iubitorii de mâncare.

Cele mai bune 10 orașe din Italia pentru pasionații de mâncare

Alegerea celor mai bune orașe din punct de vedere culinar din Italia depinde foarte mult de preferințele culinare. Acest lucru se datorează faptului că ingredientele, rețetele și preparatele din Italia sunt puternic influențate de geografie, istorie și cultură. Fiecare oraș și fiecare regiune se mândresc cu propria bucătărie unică și cu vinurile locale.

Ciocolată la Torino

Torino (capitala regiunii Piemont) este adesea numit capitala italiană a ciocolatei, deoarece aici se produce de aproape cinci secole. De fapt, orașul găzduiește anual un Festival al Ciocolatei.

Multe ciocolaterii italiene celebre își au sediul aici, inclusiv Baratti & Milano, Venchi, Guido Gobino, Peyrano și Caffarel, conform moretimetotravel.

Tot aici a fost creată, în 1678, prima ciocolată caldă numită Bicerin. Servită în multe dintre cafenelele istorice ale orașului, băutura este un amestec de cafea fierbinte, cacao și smântână, servit într-un pahar mic rotund.

Pizza la Napoli

Napoli (în regiunea Campania) este considerat locul de naștere al pizzei, un preparat devenit popular în întreaga lume.

Potrivit legendei, în 1889 un pizzaiolo din Napoli a creat Pizza Margherita în onoarea reginei Margherita de Savoia. Culorile brânzei, roșiilor și busuiocului au fost alese pentru a reprezenta drapelul Italiei.

Ingredientele esențiale ale pizzei napolitane includ roșii San Marzano, mozzarella, făină, sare de mare și apă. Pizza napolitană este preparată de generații în aceeași zonă geografică, iar în Napoli există aproximativ 3.000 de pizzaioli oficiali. În 2017, pizza napolitană a fost inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

Tortelloni la Bologna

Bologna (capitala regiunii Emilia-Romagna) este cunoscută pentru pastele umplute. Aluatul pentru paste (sfoglia) se prepară doar din făină foarte fină și ouă mari, fără apă, ulei sau sare. Pătratele de aluat sunt pliate manual în forma tradițională, la fel ca de generații.

Tortelloni este probabil cea mai reprezentativă pastă din Bologna, consumată aici încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Este considerată fel principal și este de obicei fără carne, umplută cu ricotta și Parmigiano. Se spune că forma pastelor a fost inspirată de buricul zeiței Venus. Varianta mai mică, tortellini, este servită frecvent în supă.

Risotto alla Milanese la Milano

Regiunea Lombardia este considerată locul de origine al risotto-ului, o mare parte din orez fiind cultivată în valea Po. Din cauza ingredientelor scumpe, precum orezul Arborio sau Carnaroli și șofranul, precum și a timpului de preparare, risotto este mai costisitor decât alte preparate din orez.

Cel mai cunoscut preparat este risotto alla Milanese, preparat cu supă de vită, măduvă osoasă, untură, brânză, ceapă și șofran. Este servit adesea ca prim fel sau ca fel principal alături de osso buco.

Trufe albe la Alba 

Orașul Alba, din regiunea Piemont, este cunoscut la nivel mondial pentru trufele albe, o delicatesă rară și costisitoare.

Căutătorii de trufe, împreună cu câini special antrenați, descoperă aceste tubercule prețioase ascunse la câțiva centimetri sub pământ. Trufele parfumate sunt rase peste polenta, paste sau ouă și uneori sunt folosite chiar și în deserturi. În fiecare weekend din octombrie, orașul găzduiește Târgul Internațional al Trufei Albe.

Cannoli la Palermo 

Palermo (în vestul Siciliei) este considerat locul de origine al cannoli-ului, introdus în regiune în perioada dominației arabe. Sicilia este renumită pentru deserturile sale, iar cannoli este probabil cel mai cunoscut.

Cannoli constă într-un rulou de aluat prăjit umplut cu cremă din ricotta, zahăr pudră și frișcă. Se servește rece sau la temperatura camerei.

Pinsa la Roma 

Înainte de pizza a existat pinsa, o lipie romană cu crustă ușoară și aerată, originară din Roma.

Diferența principală față de pizza constă în aluat: pinsa este preparată dintr-un amestec de făină de grâu, soia și orez, ceea ce o face mai ușor de digerat. Forma este ovală, nu rotundă sau rectangulară. Deși poate fi găsită și în alte orașe, este cel mai bine savurată în Roma.

Stracciatella la Bari 

Regiunea Puglia, în special orașul Bari, este cunoscută pentru brânza cremoasă stracciatella, o brânză moale din lapte de bivoliță sau vacă, obținută prin tehnica de întindere și rupere în fâșii. Stracciatella este folosită pentru prepararea burratei.

Florența

La fel ca Roma, Florența oferă opțiuni pentru toate gusturile și bugetele. Poți lua masa în jurul pieței Mercato Centrale, degustând crostini sau paste cu trufe culese din zonele rurale din apropiere, poți savura o suculentă bistecca alla fiorentina (friptura T-bone de mari dimensiuni preparată din carne premium de vită Chianina) într-o trattorie aglomerată sau poți alege un meniu de degustare într-un restaurant elegant cu stele Michelin.

Fii curios și caută numeroasele rulote cu sandvișuri care pun fâșii de burtă de porc într-o chiflă proaspătă. Această tradiție veche se numește lampredotto, iar aici este servită de obicei cu un sos verde bogat”, conform travelandleisure.

Gustă „bucătăria săracă” în Puglia

„Tocul cizmei”, Puglia, are o tradiție culinară delicioasă, bazată pe cucina povera (bucătăria săracă). După ce vei gusta cea mai proaspătă burrata chiar în Puglia, locul de origine, vei observa că nimic nu se compară cu ea.

Poate fi servită ca antipasto, iar apoi poți încerca orecchiette con cime di rapa (paste proaspete orecchiette cu broccoli rabe), un alt preparat clasic regional.

Nu uita însă să lași loc pentru un pasticciotto, un produs de patiserie oval umplut cu cremă de vanilie și uneori cu cireșe.

În Lecce, acestea pot fi consumate cu cappuccino la micul dejun, ca desert sau ca gustare. Le poți încerca la Caffè Alvino sau la Pasticceria Natale, care prepară și gelato foarte apreciat.

Italia este o adevărată aventură culinară, indiferent de locul în care te afli. Gustă mâncare stradală, vorbește cu localnicii și mănâncă acolo unde o fac și ei. Nu te teme să ceri sfaturi de la oameni simpli și să îi întrebi care e felul lor favorit de mâncare. Experimentează cu diverse gusturi și nu te limita niciodată la un singur oraș italian.

