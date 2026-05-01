Aflându-se confortabil în fruntea clasamentului din Serie A (cu zece puncte avans şi patru etape înainte de final), Nerazzurri pot fi încoronaţi oficial campioni în cazul unei victorii împotriva echipei Parma pe stadionul Giuseppe-Meazza (ora 21:45).

Napoli şi AC Milan singurele două echipe care mai pot lupta pentru titlu, ar fi atunci matematic eliminate din cursă.

Titlul ar putea fi câştigat de Inter Milano chiar şi fără o victorie împotriva lui Parma. În cazul unui egal, va fi nevoie ca Napoli să piardă sâmbătă (ora 19:00) împotriva lui Como. În cazul unei înfrângeri, va trebui să se spere la o înfrângere a napolitanilor şi ca AC Milan să nu câştige împotriva lui Sassuolo duminică (ora 16:00). Dacă Napoli pierde şi Milan nu câştigă, Inter Milano ar deveni campioană fără să joace, deoarece cele două rivale îşi dispută meciurile înaintea ei.

În caz de egalutate la finalul celor 38 de etape ale campionatului, cele două echipe aflate în fruntea clasamentului din Serie A se vor decide printr-un spareggio, un meci de baraj în care câştigătoarea va obţine Scudetto.

Inter Milano va fi încoronată campioană dacă...

- Câştigă împotriva echipei Parma

- Face egal cu Parma şi Napoli nu câştigă împotriva celor de la Como

- Pierde împotriva lui Parma, Napoli pierde împotriva lui Como şi AC Milan nu se impune cu Sassuolo.