Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu este mulțumit de ultima ofertă a Iranului pentru încheierea războiului cu SUA și Israelul, care durează de două luni, transmit dpa și Reuters.

Claudia Alionescu

'Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta', le-a răspuns el reporterilor de la Casa Albă care întrebau despre propunerea transmisă cu câteva ore înainte de Teheran, prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Președintele a elogiat eforturile de mediere ale Pakistanului, afirmând că negocierile prin telefon continuă.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a afirmat că țara sa este dispusă să continue diplomația dacă SUA își modifică pretențiile pe care le-a apreciat ca 'exagerate', precum și 'retorica amenințătoare și acțiunile provocatoare'.

El a adăugat însă în același mesaj pe Telegram că 'forțele armate ale Iranului rămân gata să apere țara de orice amenințare'.

Conform declarațiilor făcute agenției Reuters de două surse iraniene de rang înalt care au dorit să își păstreze anonimatul, Iranul și-a activat apărarea antiaeriană și intenționează să reacționeze amplu în caz de atac, după ce a evaluat că va fi vorba de un val scurt și intens de lovituri americane, eventual urmate de un atac israelian. 

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, iran, SUA, negocieri, razboi,

Preşedintele unei țări din UE a respins legea „divorţului rapid". Decizia stârnește reacții dure din partea guvernului

Președintele conservator polonez Karol Nawrocki a folosit joi dreptul de veto pentru a respinge o reformă adoptată de parlament, care propunea simplificarea divorțului pentru cuplurile fără copii minori, printr-o procedură la Oficiul de Stare Civilă.
SUA adoptă noi sancţiuni împotriva Iranului şi avertizează navele să nu plătească taxe la traversarea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite au introdus vineri noi sancţiuni împotriva intereselor iraniene şi au avertizat navele din terţe ţări să nu le achite iranienilor niciun fel de taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, informează AFP.
Administrația Trump declară încheierea războiului din Iran. Armistițiul ridică întrebări privind Congresul

Teheranul a trimis o nouă propunere pentru negocieri cu Statele Unite prin intermediul mediatorilor pakistanezi, potrivit agenției de presă oficiale a Iranului.

Ruptură în Opoziție înainte de votul moțiunii. „N-aș vrea să fim instrumentul prin care partidele își ating obiectivele"

În timp ce majoritatea românilor erau atenți să nu li se ardă carnea pe grătar, pe scena politică a continuat lupta pentru moțiune, prin care PSD și AUR vor să dea jos Guvernul Bolojan. 

Scumpiri la carburanți în minivacanța de 1 Mai. Cât a ajuns să coste un litru de benzină astăzi

Zilele libere au început cu scumpiri în benzinării. După ieftinirile din ultima perioadă, prețurile carburanților au început din nou să urce.

Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace

Iranul a prezentat Statelor Unite o nouă propunere menită să relanseze negocierile pentru a pune capăt războiului în mod durabil, a anunţat vineri presa iraniană de stat, pe fondul impasului privind deblocarea strategicei strâmtori Ormuz, relatează AFP.

