Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

'Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta', le-a răspuns el reporterilor de la Casa Albă care întrebau despre propunerea transmisă cu câteva ore înainte de Teheran, prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Președintele a elogiat eforturile de mediere ale Pakistanului, afirmând că negocierile prin telefon continuă.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a afirmat că țara sa este dispusă să continue diplomația dacă SUA își modifică pretențiile pe care le-a apreciat ca 'exagerate', precum și 'retorica amenințătoare și acțiunile provocatoare'.

El a adăugat însă în același mesaj pe Telegram că 'forțele armate ale Iranului rămân gata să apere țara de orice amenințare'.

Conform declarațiilor făcute agenției Reuters de două surse iraniene de rang înalt care au dorit să își păstreze anonimatul, Iranul și-a activat apărarea antiaeriană și intenționează să reacționeze amplu în caz de atac, după ce a evaluat că va fi vorba de un val scurt și intens de lovituri americane, eventual urmate de un atac israelian.