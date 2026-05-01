Corespondent Știrile PRO TV: „Ieri și astăzi, mai multe lanțuri de benzinării au scumpit carburanții, cu până la 20 de bani de pe o zi pe alta.

De exemplu, la această stație, benzina a ajuns la 8 lei și 92 de bani, iar litrul de motorină standard costă 9 lei și 58 de bani.

Vedem că, după vârful scumpirilor de la începutul lunii aprilie, când motorina trecea de 10 lei, a urmat o perioadă cu ieftiniri; litrul de motorină a fost chiar și cu un leu și 50 de bani mai ieftin în urmă cu o săptămână.

Dar în ultimele zile prețurile au început din nou să crească.

Motivul principal este scumpirea țițeiului pe piețele internaționale. Joi depășea 126 de dolari pe baril, vineri a mai scăzut cu 10 dolari.

Economiștii spun că, atât timp cât conflictul din Orientul Mijlociu nu se încheie, ar trebui să ne obișnuim cu astfel de scumpiri și ieftiniri în benzinării.

De altfel, aproape zilnic sunt modificări de prețuri. Dacă vreți să verificați tarifele în timp real, puteți folosi aplicația gratuită Monitorul Prețurilor, dezvoltată de Consiliul Concurenței.”