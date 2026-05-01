Cele două tabere încearcă să îi convingă pe parlamentarii indeciși pentru votul de marți. Negocierile s-au purtat de la om la om sau pe rețelele de socializare.

O deputată neafiliată care a semnat moțiunea, dar încă nu e sigură că o va și vota, acuză presiuni din partea ambelor tabere.

Dumitrița Albu, prim-vicepreședinte Partidul Unit: „Foarte multă presiune. Să fim atenți cum votăm, este posibil să apară anumite mesaje în presă despre mine, despre colegii noștri... Stilul clasic de intimidare. În momentul în care se folosesc aceleași tactici bolșevice, îmi pun întrebarea ce schimbare va alea loc?”

Corespondent PRO TV: „Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE vine într-un moment în care 10 membri ai grupului POT de la Camera Deputaților cer redenumirea grupului, pentru că nu mai vor să fie asociați cu Anamaria Gavrilă. Demersul de schimbare a numelui a fost suspendat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților marți, după depunerea moțiunii de cenzură”.

Răzvan Chiriță, liderul deputaților POT: „Votul pentru suspendarea demersului a venit din partea inițiatorilor moțiunii de cenzură. N-aș vrea să fim instrumentul prin care fie unul sau fie alt partid își atinge obiectivele”.

Contactată de Știrile PRO TV, Anamaria Gavrilă nu a dorit să comenteze situația.

Munca de convingere se duce și în mediul digital.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis fiecărui parlamentar un email cu raportul privind listarea pe bursă a companiilor de stat. Îi îndeamnă pe aleși să se informeze înainte de a vota marți.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români”.

Pe Facebook, Silviu Dehelean, președintele USR Bihor, face apel la principiile deputatei PSD din județ, Corina Ene, despre care spune că în 2017 ar fi fost în tabăra celor care acuzau Guvernul Sorin Grindeanu pentru Ordonanța 13. Acum, Sorin Grindeanu este șeful de partid. Fostă membră a partidului PLUS, deputata a vrut chiar să candideze pentru o primărie de comună din partea PNL.

Silviu Dehelean, președintele USR Bihor: „Ați fost corporatistă în Big Four, unde ați învățat că numai prin corectitudine și performanță reală puteți progresa”.

Încercările nu funcționează, spun inițiatorii moțiunii - PSD, AUR și PACE.

Corina Ene, deputat PSD: „Domnul Dehelean sau alții mai bine în viața lor să aibă principii. Eu fac parte dintr-un grup politic de care nu mă dezic. Nu există această posibilitate să nu votez moțiunea. Am semnat moțiunea. Aleg să fiu un om asumat”.

Și nici nu au emoții că nu va trece moțiunea.

Radu Oprea, senator PSD: „Sunt 253 de semnături pe moțiune, dacă nu mă înșel, suficiente ca aceasta să treacă. Sunt convins că toți colegii mei vor fi la vot. Vom vota. Simt emoții în altă parte”.

Dar și unii liberali sunt încrezători.

Valeriu Iftime, președinte interimar PNL Botoșani: „Am văzut oameni, deputați de la PSD și de la AUR care mi-au spus mie personal că nu votează. Eu cred că moțiunea pică”.

Toate partidele susțin însă în cor că nu au făcut niciun fel de presiune asupra vreunui parlamentar.