Toată lumea a căutat terasele încălzite, barurile și cluburile. Îmbrăcați gros, cu căciuli și geci de iarnă, tinerii spun că, oricât ar coborî mercurul din termometre, nu ar da pe nimic atmosfera din Vamă.

Frigul pătrunzător i-a gonit pe tineri de pe plajă. Toți au căutat locuri ferite și încălzite.

Reporter: „Cum e atmosfera aici?”

Macanache, artist: „Incendiară, la cât de frig e afară. Îți iei o geacă mai groasă. Îți iei izmene, îți iei izmene, blugi, geacă.”

Puțini au fost cei care au ales cluburile în aer liber.

Corespondent Știrile ProTV: „În Vama Veche vântul suflă cu putere, plouă mărunt. Sunt 7 grade Celsius, însă temperatura resimțită este mult mai scăzută, de 0 grade. Plaja este goală.”

În Vama Veche sunt așteptați aproximativ patru mii de turiști. Cei mai mulți vor ajunge în stațiune astăzi sau mâine – fie cu mașina, fie cu trenurile speciale, care circulă până pe 4 mai.