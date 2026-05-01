Inițiatorii susțineau că măsura ar fi redus durata și costurile proceselor în instanță, evitând procedurile judiciare lungi și complicate, potrivit agenției EFE.

Legea respinsă de preşedinte le-ar fi permis astfel cuplurilor fără copii minori şi fără sarcină în curs să divorţeze direct în faţa responsabilului Oficiului de Stare Civilă.

Într-un videoclip publicat pe website-ul său oficial şi pe reţeaua de socializare X, preşedintele Karol Nawrocki şi-a motivat decizia de respingere a acestei legi, pe care a descris-o drept una "dăunătoare din punct de vedere social".

Astfel, şeful statului a menţionat că a decis în baza "protecţiei constituţionale a căsătoriei" şi a subliniat că, în faţa crizei demografice grave prin care trece Polonia, statul trebuie să sprijine stabilitatea familiei, nu să creeze reglementări care transformă căsătoria într-o "uniune de probă".

În replică, premierul liberal Donald Tusk l-a acuzat pe preşedinte că ar fi recurs la "un veto nechibzuit", şeful guvernului invocând drept argument că noua lege "i-ar fi putut ajuta pe cei care au luat această decizie (de a divorţa) în mod paşnic, rezonabil şi calm".

În anul 2024 s-au înregistrat în Polonia circa 57.400 de divorţuri, dintre care aproximativ 40% au fost ale unor cupluri fără copii.