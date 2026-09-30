Călătorii cu trenul prin Italia pe care trebuie să le bifezi o dată în viață. Trasee de poveste care îți vor tăia respirația

Stiri Turism
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tren italia
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Să explorezi Italia de la fereastra unui tren are o magie aparte. În loc să te confrunți cu aglomerația din trafic sau căutarea unui loc de parcare, poți explora Italia cu bani puțini și comfort sporit. 

autor
Mădălina Cristea

De la rute panoramice care șerpuiesc deasupra mării până la trasee montane prin inima Alpilor sau printre dealurile de smarald ale Toscanei, există călătorii cu trenul prin Italia pe care trebuie să le bifezi o dată în viață.

Călătoria cu trenul nu este doar una dintre cele mai ușoare și eficiente modalități de a călători prin Italia, ci și una dintre cele mai spectaculoase. Fie că este vorba despre un simplu tren regional sau despre un tren de lux, peisajele superbe de dincolo de fereastră reușesc de fiecare dată să îi impresioneze pe turiști.

Trenurile din Italia variază de la garnituri de navetiști care te duc către destinații spectaculoase, precum Cinque Terre, până la trenuri de dormit luxoase, precum La Dolce Vita Orient Express.

Venice Simplon-Orient Express

Cel mai cunoscut tren de dormit de lux din Europa, Venice Simplon-Orient Express este operat de Belmond, companie care administrează hoteluri de cinci stele, trenuri de lux și croaziere fluviale în Europa și nu numai. Inspirat de legendarul Orient Express, trenul recreează atmosfera extravagantă a Epocii Jazzului, printr-un design opulent, cu lemn lăcuit lucios, țesături luxoase și lămpi create de Lalique și Baccarat.

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Călătoriile durează între una și cinci nopți, iar traseele leagă Parisul de Portofino, Veneția, Florența sau Coasta Amalfitană.

La Dolce Vita Orient Express

„Dolce Vita Orient Express este mult mai mult decât o călătorie cu trenul — este o experiență cinematografică italiană adusă la viață”, spune Fulvio De Bonis, consilier A-List Travel + Leisure și fondator al Imago Artis Travel.

Din momentul în care sosesc, oaspeții sunt întâmpinați în mod privat de gazda lor, cu șampanie. Odată urcați la bord, se pot bucura de cine intime și, pe parcursul călătoriei, pot descoperi o parte a Italiei care, de obicei, este inaccesibilă, prin vizite private la ateliere, artizani, studiouri de design, reședințe private și muzee.

Acesta mai spune că oaspeții beneficiază pe tot parcursul călătoriei de o echipă dedicată relațiilor cu pasagerii, care îi poate ajuta cu rezervări de ultim moment la restaurante, cumpărături, ghizi privați, transferuri, programări la spa și alte solicitări speciale.

Cinque Terre Express

Cinque Terre Express este o călătorie cu trenul care leagă cele cinci localități pitorești din Cinque Terre, una dintre cele mai spectaculoase zone de coastă din Italia. Traseul oferă o modalitate simplă și comodă de a ajunge dintr-un sat în altul, fără să fie nevoie să conduci pe drumurile înguste și aglomerate ale regiunii.

Trenul are un caracter similar celui de navetă și oprește în localitățile care formează celebra zonă Cinque Terre. Pentru turiști, unul dintre principalele avantaje este accesul rapid la coastă. După ce cobori din tren, portul și zona centrală a localităților se află la doar câteva minute de mers.

Se recomandă călătoria cu Cinque Terre Express în extrasezon și evitarea orelor de vârf. În aceste perioade, experiența poate fi mai plăcută, iar călătoria oferă ocazia de a admira peisajele de coastă de la fereastra trenului.

Pentru cei care vor să viziteze Cinque Terre, trenul reprezintă astfel nu doar o soluție practică pentru deplasarea între cele cinci localități, ci și o modalitate de a descoperi peisajele spectaculoase ale regiunii pe parcursul călătoriei.

Trenul-feribot către Sicilia

Există un tren care este urcat pe un feribot pentru a traversa Strâmtoarea Messina, care separă Sicilia de Italia continentală.

Poți călători cu el până în Sicilia din Roma, așa cum a făcut și autoarea articolului, într-o călătorie de aproximativ opt ore, sau poți urca în tren din Napoli, Salerno, Lamezia Terme ori din alte stații de pe traseu.

Trenul în sine nu este unul de lux, însă călătoria oferă un loc privilegiat pentru a vedea impresionanta operațiune prin care trenul este urcat pe feribot și așezat pe șine speciale. Apoi, pasagerii pot urca pe puntea superioară pentru a admira peisajul în timpul traversării.

După sosirea în Sicilia, trenul este împărțit în două: jumătate dintre vagoane continuă spre vest, către Palermo, iar celelalte se îndreaptă spre sud, către Siracuza.

Milano – Alba cu vagoanele Gran Confort

O călătorie cu un tren de epocă le oferă turiștilor ocazia de a descoperi peisajele din Piemont într-un mod diferit. Garniturile operate de FS Treni Turistici Italiani au fost restaurate și păstrează atmosfera călătoriilor feroviare europene din anii '70 și '80, cu scaune confortabile, ferestre panoramice și elemente inspirate de eleganța clasică a primei clase.

Traseul pornește din Milano și traversează podgoriile pitorești din Piemont, înainte de a ajunge la Alba. Călătoria poate fi rezervată dus-întors, iar pasagerii au timp liber pentru a explora orașul și împrejurimile.

Alba este o destinație cunoscută pentru gastronomia și vinurile sale. În timpul opririi, turiștii pot vizita festivalul anual al trufelor, pot lua masa la restaurante locale, pot merge la baruri de vin sau pot descoperi atelierele artizanilor din zonă.

La finalul zilei, călătorii se întorc la Milano cu același tren, încheind astfel o excursie care combină experiența unei călătorii feroviare de epocă cu descoperirea peisajelor și tradițiilor gastronomice din Piemont.

Langhe, Monferrato și Roero cu vagoanele Centoporte

Trenul de epocă „Centoporte” oferă o călătorie prin peisajele pitorești ale regiunii Piemont. Numele garniturii vine de la numeroasele uși ale vagoanelor, iar interiorul păstrează elemente specifice trenurilor de altădată, precum scaunele din lemn și ferestrele mari.

Trenul circulă sezonier, primăvara și toamna, pe ruta dintre Torino și Canelli. Pe parcursul călătoriei, pasagerii pot admira peisajele din Piemont, o regiune cunoscută pentru podgoriile sale și pentru vinuri precum Barolo și Barbaresco.

Espresso Cadore

Espresso Cadore este un tren de dormit restaurat, construit în anii '90 și relansat în 2023. Garnitura pleacă din Roma marți și vineri seara și ajunge în Calalzo în dimineața următoare.

Din Calalzo, călătorii pot continua cu autobuzul până la Cortina d’Ampezzo, una dintre cele mai cunoscute destinații din Dolomiți.

Pasagerii pot alege între un loc într-un compartiment comun cu patru sau șase persoane și rezervarea unui compartiment întreg pentru patru persoane. Trenul dispune de un vagon-restaurant și unul cu bar, iar bagajele pot fi depozitate în spații special amenajate. Există inclusiv locuri pentru schiuri și alte echipamente sportive.

Bernina Express

Ruta cu Bernina Express leagă St. Moritz, în Elveția, de Tirano, în Alpii italieni și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajelor alpine.

Trenul traversează munți și văi, trecând pe lângă vârfuri acoperite de zăpadă, versanți verzi, sate și biserici. Unul dintre punctele spectaculoase ale traseului este viaductul Brusio din Elveția. Aici, trenul parcurge o buclă, iar pasagerii pot vedea cum vagoanele se curbează în jurul șinelor.

Arlecchino

Arlecchino este un tren de epocă ce poate fi închiriat pentru călătorii private și reprezintă o combinație între designul de la mijlocul secolului XX și tehnologia feroviară a acelei perioade.

Conceput de arhitectul Gio Ponti, trenul a fost inaugurat în 1960, în perioada Jocurilor Olimpice. Designul său includea spații de observare în partea din față și în cea din spate, astfel încât pasagerii să poată admira peisajele în timpul călătoriei.

Arlecchino a fost restaurat de Fondazione FS Italiane și funcționează în prezent în principal pe bază de închiriere privată. Ocazional, trenul este folosit și pentru excursii publice pentru care pot fi cumpărate bilete.

Etichete: tren, italia, calatorie,

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