Unele curse sunt deja anulate, iar în perioada următoare pot avea și altele aceeași soartă ori, în cel mai bun caz, vor fi reprogramate. Reprezentanții AnimaWings spun că trebuie să își restructureze datoriile pentru a-și continua activitatea.

AnimaWings are în prezent opt aeronave în flotă. Două sunt Airbus A320, iar șase sunt din familia A220-300. Aproape toate sunt relativ noi, pentru că unele au mai puțin de doi ani, în timp ce altele au fost livrate în urmă cu mai puțin de trei luni.

AnimaWings își ține avioanele A220 la sol

Compania nu mai operează în prezent cu aeronavele A220. Probleme tehnice, au anunțat.

„Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings”, spune Marius Pandel, directorul executiv al companiei.

Probleme nu ar fi doar la AnimaWings, ci și la alți operatori din lume care au acest tip de avioane.

Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești: „Pentru Airbus 220 este un singur motor, un singur tip de motor Pratt & Whitney, pe când la A 320 ai 2 tipuri de motor. De aici intervine și o flexibilitate atunci când vine vorba de a schimba, în primul rând motorul și în al 2-lea rând de a găsi piese de schimb pentru motor dacă se întâmplă ceva. Este un motor mai mofturos. Cere mai multă bibileală, dacă dacă pot spune așa într-un termen popular. Nu este un motor care se strică, în schimb este un motor pentru care trebuie să faci servisarea mult mai devreme decât trebuie să-l faci pentru un motor de Airbus 320 sau 737”.

În această vară, au fost operate peste 50 de rute regulate și charter, în principal către destinații europene precum Atena, Istanbul, Londra, Paris, München, Viena sau Praga. Programul pentru luna octombrie este însă reevaluat permanent, iar compania nu spune deocamdată câte curse vor fi afectate.

Zboruri anulate

Deocamdată au fost anulate zborurile de la Cluj spre Frankfurt și Viena, dar și curse din București spre Paris și Geneva.

Pasagerii vor fi informați direct când vor fi anulări, potrivit reprezentanților.

Pentru cursele afectate, AnimaWings spune că oferă, în funcție de situație și de disponibilitate, replanificarea lor ori rambursarea integrală a sumelor achitate, conform legislației.

„Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact asociate rezervărilor. Pentru zborurile care nu vor mai putea fi operate, compania va pune la dispoziție soluțiile aplicabile fiecărei situații, inclusiv posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, soluții alternative de călătorie.

Având în vedere volumul ridicat de solicitări anticipat în această perioadă, timpul de răspuns al serviciului Customer Support poate fi mai mare decât în mod obișnuit. Solicitările vor fi prioritizate în funcție de proximitatea datei de călătorie, cu prioritate pentru pasagerii care urmează să călătorească în perioada imediat următoare.”, se arată într-un comunicat transmis de AnimaWings.