Recomandarea a fost făcută podcastul „The Travel Expert with Simon Calder”, în care Simon Calder și jurnalistul de travel Greg Dickinson au răspuns întrebărilor venite de la ascultători.

Carpații Meridionali, răspunsul la întrebarea despre o alternativă europeană la Everest Base Camp

Întrebarea a venit de la un ascultător a cărui prietenă își dorea o vacanță la Everest Base Camp. Pentru că destinația din Nepal i se părea însă prea îndepărtată, acesta le-a cerut celor doi experți o alternativă din Europa, potrivită pentru aproximativ o săptămână de hiking.

Greg Dickinson s-a gândit imediat la România. Jurnalistul a spus că unul dintre locurile la care se gândește cu plăcere, privind în urmă la călătoriile sale, este reprezentat de Carpații Meridionali. El a explicat și cât de ușor se poate ajunge aici din Marea Britanie: zbor până la București, apoi tren către Brașov, într-o călătorie de aproximativ două ore și jumătate.

De aici, turistul ajunge în Transilvania și într-un peisaj pe care Dickinson îl descrie drept „sălbatic”.

Recomandarea sa nu vine însă doar din documentarea unei destinații. Jurnalistul britanic a călătorit el însuși în zonă și a mers în pădurile din apropierea Zărneștiului alături de Dan Marin, ghid specializat în fauna sălbatică.

„Este o experiență autentică și fascinantă, la doar câteva ore de casă”, spune Dickinson în podcast, vorbind despre posibilitatea de a intra în pădurile carpatine în căutarea urșilor și a urmelor lăsate de aceștia.

Simon Calder rezumă recomandarea într-o notă mai glumeață: „în loc să pleci în Nepal în căutarea lui Yeti, poți merge în România în căutarea urșilor — sau a lui Dracula”.

Experiența din România despre care vorbește jurnalistul The Telegraph

Călătoria evocată de Greg Dickinson în podcast poate fi regăsită într-un reportaj publicat anterior de Rough Guides.

Dickinson povestește acolo întâlnirea sa cu Dan Marin în Zărnești, localitate aflată la poalele munților, și plecarea lor în pădure pentru a căuta urme de urs. Jurnalistul descrie încă de la început munții care domină orizontul de lângă Zărnești drept „Southern Carpathian mountains” – Carpații Meridionali.

În timpul traseului, cei doi descoperă urme proaspete de labe, fire de blană rămase pe trunchiurile copacilor și alte indicii ale prezenței animalelor. Spre finalul zilei, Dickinson povestește că a văzut pentru câteva momente un pui de urs care a traversat o poiană, înainte ca ghidul să îi spună că trebuie să se îndepărteze, deoarece ursoaica putea fi în apropiere.