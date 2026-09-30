Magistrații au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și au cerut arestarea preventivă a unui plutonier adjunct șef. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Corespondent PROTV: „Procurorii militari spun că jandarmul ar fi comis infracțiunea de purtare abuzivă din motive de orientare sexuală. Mai exact, plutonierul a agresat o turistă din Franța, care a avut nevoie de până la 3 zile de îngrijiri medicale, și i-a adresat expresii jignitoare.”

S-a întâmplat în noaptea de 5 spre 6 iunie, după ce jandarmii au fost solicitați să intervină într-un scandal în care erau implicați o tânără transgender din Franța și un bărbat de 74 de ani din București.

Jandarmii au condus-o pe tânără la secția 27 de poliție. Aceasta a acuzat ulterior că, în liftul instituției, a fost agresată de forțele de ordine.

BelleHaze, victimă, iunie 2026: „M-au luat de par, m-au trântit de podeaua liftului și îmi amintesc că mă loveau cu picioarele și cu pumnii și că îi rugam să se oprească, pentru că am crezut că mă vor omorî.”

Sprijinită de Asociația Accept, care luptă pentru drepturile comunității LGBT din România, tânăra a depus plângere. În urma cercetărilor, procurorii militari spun că autorul ar fi un plutonier adjunct șef, pe care l-au reținut 24 de ore, apoi au cerut arestarea lui preventivă.

Avocat: „E un dosar în desfășurare, lăsați ancheta să lămurească.”

Judecătorul Tribunalului Militar a decis ca jandarmul să fie cercetat în libertate.

Alexandru Iacob - purtător de cuvânt al Jandarmeriei București: „Persoanei în cauză nu i se aplică nicio măsură procesuală. Unitatea noastră va efectua toate demersurile pentru sprijinirea organelor de anchetă și punerea la dispoziție a tuturor informațiilor pentru stabilirea împrejurărilor de fapt.”

Tânăra agresată s-a plâns, în aceeași noapte, la poliție, și că ar fi fost violată de bărbatul de 74 de ani cu care se certa atunci când a fost ridicată de jandarmi. Plângerea este cercetată de procurorii Sectorului 3.