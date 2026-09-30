Selecția a fost realizată de comunitatea globală de experți în călătorii a Lonely Planet și include atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute, dar și experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă, potrivit CNN.

Printre recomandări se numără pădurile de sequoia de pe coasta Californiei, considerate de Chambers una dintre cele mai impresionante experiențe din lista realizată de platforma de călătorii.

„Sunt cei mai înalți copaci de pe Pământ. Au sute de ani. Cred că există ceva în a sta printre ei care te face să te simți foarte mic, în cel mai bun sens posibil, și pur și simplu te afli în mijlocul a ceva magnific”, a spus Chambers.

O experiență diferită este propusă în Newport, Rhode Island, unde vizitatorii se pot oferi voluntari ca îngrijitori temporari ai unui far, pentru o noapte sau chiar pentru o săptămână, ocupându-se de diferite activități de întreținere.

În Europa, printre orașele recomandate de Lonely Planet se numără Dessau, din Germania, oraș asociat cu mișcarea revoluționară Bauhaus, dar și Verona și Padova, din regiunea Veneto, Italia.

„Lista este gândită să includă o gamă de experiențe care să fie accesibile și ușor de pus în practică, lucruri pe care le poți face într-un weekend, dar și experiențe impresionante, aproape ireale”, a explicat Chambers.

O baie în apele înghețate din Antarctica este una dintre experiențele spectaculoase incluse de platforma de ghiduri de călătorie pe lista pentru 2027.

Pădurea de nori Monteverde, din Costa Rica, este o altă experiență despre care Chambers spune că poate schimba perspectiva unui călător.

Recomandările legate de natură

Printre recomandările legate de natură și animale se numără și un safari în Parcul Național Gombe din Tanzania, devenit celebru datorită lui Jane Goodall, care și-a început aici cercetările asupra cimpanzeilor în 1960. Parcurile Naționale Tsavo East și Tsavo West din Kenya se regăsesc, de asemenea, în selecția Lonely Planet pentru 2027.

Aventuri pe insule din Pacific sunt recomandate în Noua Caledonie, cunoscută pentru lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO, dar și în Samoa, unde cultura tradițională Faʻa Sāmoa este una dintre experiențele propuse pentru 2027.

Orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda gigant, este și un important centru gastronomic. În Kazahstan, arhitectura spectaculoasă a capitalei Astana este, la rândul ei, recomandată de Lonely Planet.

„Vrei să te întorci acasă puțin schimbat. Vrei să te provoci să faci ceva la care poate nu te-ai fi gândit și apoi să revii o persoană nouă”, a spus Chambers.

Cele mai bune călătorii din 2027

America de Nord

Destinații

Québec, Canada Pădurile de sequoia de pe coasta Californiei, SUA Maryland, SUA Insula Prince Edward, Canada New Mexico, SUA

Experiențe

Să devii temporar îngrijitor la Rose Island Lighthouse, Rhode Island, SUA Să admiri din avion „ultima frontieră”, Alaska, SUA Să te bucuri de vinuri și gastronomie rafinată în Valle de Guadalupe, Mexic Să descoperi hotelurile din South Beach, Miami, SUA Să parcurgi „Slow Road”, Minnesota, SUA

Europa

Destinații

Veneto, Italia Dessau, Germania Riviera suedeză (Skanör-Falsterbo), Suedia Šibenik, Croația León, Spania

Experiențe

O călătorie rutieră prin istorie pe Route Napoléon, Franța O excursie cu velierul în Insulele Eoliene, Sicilia Parcurgerea traseului St Cuthbert’s Way până la Lindisfarne, Regatul Unit Scufundări într-o lume subacvatică neașteptată, Grecia Descoperirea spectaculosului fiord Killary, comitatul Galway, Irlanda

Caraibe, America Centrală și America de Sud

Destinații

Montserrat Bariloche și regiunea lacurilor, Argentina Granada, Nicaragua Bocas del Toro, Panama

Experiențe

O croazieră de expediție în Galápagos, Ecuador Tango în Buenos Aires, Argentina O baie în apele polare, Antarctica Descoperirea pădurii de nori Monteverde, Costa Rica

Africa și Orientul Mijlociu

Destinații

Oman Rabat, Maroc Parcurile Naționale Tsavo East și Tsavo West, Kenya

Experiențe

Vizitarea muzeelor din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Safari în Parcul Național Gombe, Tanzania Descoperirea paradisului insular mai puțin cunoscut São Tomé și Príncipe

Oceania

Destinații

Dunedin și Waitaki, Noua Zeelandă/Aotearoa The Tweed, Australia Noua Caledonie

Experiențe

Descoperirea artei în Red Centre, Australia Experiența culturii Faʻa Sāmoa, Samoa Aventuri pe ocean în Polinezia Franceză

Asia

Destinații

Okinawa, Japonia Chengdu, China Gujarat, India Danang, Vietnam Fulidhoo, Maldive

Experiențe