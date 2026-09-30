DIICOT a dat de urma unui strung vertical de mare precizie, fabricată în România, care era supus unor rigori în ceea ce privește exportul. Asta mai ales după ce agenția pentru Controlul exporturilor din Ministerul Afacerilor Externe a interzis categoric exportul acestui utilaj. Și asta pentru că exista bănuiala că destinatarul final nu este cel trecut în acte. Ori bănuielile autorităților par să se confirme. Stă dovada această investigație, în care procurorii DIICOT vorbesc despre o infracțiune clară privind ignorarea acestui embargou impus Belarusului în 2022, o țară care este considerat un aliat important al Federației Ruse după invadarea Ucrainei.

Utilajul, a cărui valoare este estimată la 1.750.000 euro, ar fi fost localizat în Germania, în drumul său spre Belarus. Asta după ce, susțin anchetatorii în documente, s-ar fi încercat plimbarea lui prin diferite țări. Și asta tocmai pentru a se ascunde în final, această destinație.

Mai ales că, inițial, acest strung de mare precizie, fabricat pentru utilitate civilă, a fost transformat într-o capacitate militară, odată ce utilajului ei au fost atașate diferite componente software și hardware, dar i s-ar fi modificat, de asemenea, și parametrii tehnici, așa încât, spun specialiștii, strunguri cu pricina ar fi avut capacitatea de a fabrica, de pildă, obuze sau chiar componente pentru rachete, inclusiv rachete balistice și chiar diferite sisteme de protecție balistică sau diferite utilaje și mașini militare, cum ar fi, de pildă, turelele tancurilor. Iată, o investigație care a ajuns astăzi În fața perchezițiilor, dar mai ales în faza mandatelor de aducere la DIICOT, nu mai puțin de opt suspecți sunt audiați la această oră, inclusiv directorul companiei care a fabricat acest utilaj.

Este vorba despre o persoană cu dublă cetățenie, română și moldovenească și mai ales vicepreședinte al USR Dâmbovița.

O postură politică despre care șefii săi au anunțat în mod clar în că, în ipoteza în care se vor confirma aceste bănuieli, el va fi exclus din partid. Însă pe lista suspecților se află alți doi moldoveni, dar și un cetățean din Federația Rusă, cel care despre care anchetatorii spun că la un moment dat ar fi deținut funcția de director come comercial al aceleiași companii.