Portofino, bijuteria Italiei care îți taie răsuflarea. Ghid complet pentru o vacanță pitorească în Italia

Portofino este o carte poștală vie, sau cel puțin asta vrea să pară. Vase de croazieră de lux acostează în port pentru o zi, iar pasagerii lor se revarsă pe străzi cu miile, rămânând doar cât să facă o fotografie și apoi pleacă. 

Anca Lupescu

Una dintre cele mai populare, vizitate și aglomerate stațiuni din Italia este, de fapt, și una dintre cele mai puțin locuite, dincolo de fațada caselor mici și colorate de pe malul portului. Ce poți vedea aici, când să vizitezi și cum ajungi în Portofino? Continuă să citești.

Portofino - istoric

Există 147 de locuitori reali ai fostului sat pescăresc. La acest număr în scădere se adaugă milanezii care vin doar în weekend, proprietari tradiționali de case de vacanță și iahturi, precum și câțiva miliardari care dețin vile, printre cele mai exclusiviste din Italia.

Până la începutul secolului al XIX-lea, Portofino era doar un sat necunoscut de pescari, marinari și țărani de-a lungul Golfului Tigullio. La mijlocul secolului al XIX-lea însă, a fost „descoperit” de aristocrați englezi și nobili germani, fascinați de frumusețea sa naturală. Mai întâi, castelul orașului a fost cumpărat și restaurat de diplomatul englez Montague Yeats Brown, care l-a transformat într-o reședință de vară și într-un loc de întâlnire pentru înalta societate britanică; apoi a fost construit primul hotel, luxosul Splendido.

Au urmat baruri și restaurante, iar vilele au început să apară de-a lungul coastei.

Sufletul Portofino s-a împărțit în două: pe de o parte cel al ligurienilor, iar pe de altă parte cel al familiilor bogate care aveau să intre în țesutul social al orașului, redefinindu-i pentru totdeauna identitatea.

Pe la mijlocul secolului al XX-lea, turiștii au început să descopere această destinație de vacanță ca din povești, iar, cu bune și cu rele, aperitivul în Piazzetta a devenit unul dintre clișeele internaționale ale verii italiene.

În 1954, jurnalistul Guido Piovene, în celebrul său mare tur postbelic Viaggio in Italia, descria Liguria drept „închisă, laconică, comercială, rezervată față de străin, lipsită de imaginație”.

Chiar și astăzi, parțial din cauza succesului său, mulți ar folosi aceleași cuvinte. Supraturismul și depopularea sunt două fețe ale aceleiași monede; există o încercare colectivă de a menține zona vie, nu doar câteva luni pe an și de a inversa tendința turismului de tip „vizită rapidă”.

Dar lucrurile încep să se schimbe, iar gentrificarea a luat o turnură interesantă în ultimii ani. Generațiile mai tinere de localnici aleg să rămână și să redezvolte orașul, în loc să caute oportunități în altă parte. Un aer de noutate suflă acum din Portofino, din Levante până în Ponente.

Privit astăzi, orașul în sine pare să nu se fi schimbat în ultimele două secole. Și, cel puțin la nivel de aparență, așa este.

Din 1935, întregul promontoriu de la Rapallo la Camogli a devenit parc natural, iar vilele, casele și palatele vopsite în culori pastelate au rămas (din fericire) intacte.

Construcțiile noi sunt interzise. Fiecare centimetru este, prin urmare, extrem de prețios, iar în depozitele unde odinioară erau păstrate plasele de pescuit s-au deschis boutique-uri și restaurante. Punctele de vânzare ale unor branduri mari precum Rolex, Pucci și Dior alternează cu restaurante istorice, relicve vizibile ale Portofino-ului de altădată, conform italysegreta.

Cum ajungi

Cu avionul, Portofino se află la 45 km est, pe A12/E80 (aproximativ o oră de condus, în funcție de trafic), de Aeroportul Genoa Cristoforo Colombo (IATA: GOA), cea mai apropiată opțiune.

Cea mai accesibilă variantă pentru români este de la Aeroportul Milano Malpensa. Portofino se află la 220 km spre sud (aproximativ 2 ore și 40 de minute – 3 ore de condus) pe A7/E62 și la 206 km vest de Aeroportul Florența Peretola, pe A11 și A12/E80 (aproximativ 2 ore și 30 de minute de condus).

De la Aeroportul Torino, distanța este de 230 km spre sud-est (aproximativ 2 ore și 30 de minute – 3 ore de condus) pe A21/E70 și E25.

Dacă vii din Franța, Aeroportul Nice Côte d’Azur este cel mai apropiat, la o distanță de 237 km, cu acces pe A10/E80, iar drumul durează aproximativ 3 ore, în funcție de trafic.

Dacă folosiți transportul public, cea mai convenabilă variantă pentru a ajunge la Portofino este trenul de la Genova până la stația Santa Margherita Ligure – Portofino, aflată la 5 km de Portofino.

Biletul de la Genova costă aproximativ 3 euro, iar călătoria durează 45 de minute. De aici există autobuze regulate și bărci care merg spre Portofino.

Portofino este și un port turistic, astfel că una dintre cele mai interesante modalități de a ajunge aici este cu feribotul sau cu un iaht închiriat.

În timpul verii există o cursă directă de feribot pe zi între Genova și Portofino, dar și alte conexiuni cu oprire în Santa Margherita Ligure.

Atracții turistice de neratat

Călătorii nu vor putea vedea totul aici, atât de numeroase sunt atracțiile istorice, culturale și naturale. Totuși, merită să îți faci loc în program pentru a vizita biserica patronului orașului Portofino, San Giorgio, o construcție din secolul al XII-lea.

În interior se află relicve aduse de marinari după cruciade, precum și o panoramă amplă care se vede din curtea bisericii.

În apropiere se află Castello Brown, o fortăreață situată în mijlocul unei grădini suspendate, caracterizată prin încăperi decorate cu basoreliefuri și elemente arhitecturale din marmură și ardezie.

De aici se poate ajunge și la farul situat pe Punta del Capo (numită și Punta Portofino).

De asemenea, merită vizitat Oratoriul gotic al Confraternității Adormirii Maicii Domnului (Oratorio della Confraternita dell’Assunta), unde sunt păstrate diverse opere de artă, inclusiv o statuie din lemn din secolul al XII-lea reprezentând Adormirea Fecioarei.

Cei interesați de tradițiile locale pot să se plimbe pe străzile din Portofino și să viziteze atelierele meșteșugărești unde femeile din oraș realizează modele elegante de dantelă cu fuse.

Pentru activități în aer liber, se pot face excursii pe Monte di Portofino sau plimbări cu barca pe Golful Tigullio, pentru contact direct cu Marea Mediterană.

În timpul verii au loc frecvent evenimente speciale în Portofino, de la regate internaționale până la evenimente mondene și sărbători religioase.

Un exemplu este sărbătoarea dedicată Sfântului Giorgio (23 aprilie), care include o procesiune și un foc de tabără aprins în Piazzetta.

Ce să mănânci în Portofino

Pentru gastronomie, restaurantele din Portofino servesc numeroase preparate pe bază de pește și fructe de mare. O rețetă locală este „Lasagna di Portofino”, un prim fel bazat pe sos pesto, conform italia.it.

Înainte de cină, localnicii obișnuiesc să meargă în Piazzetta pentru aperitivul de la ora 19:00, unde se servesc focaccia genoveză și vinul local Giancu de Purtufin, produs din mai multe soiuri de struguri din zonă.

Ce altceva poți vedea în zonă

Se pot face și excursii la Genova, aflată la aproximativ 30 km, sau la Cinque Terre, la circa 50 km. Portofino poate fi folosit ca punct de plecare pentru alte destinații de pe rivieră.

O altă excursie este la abația medievală San Fruttuoso, situată la câțiva kilometri de coastă și înconjurată de vegetație. Potrivit legendei, cinci călugări spanioli care fugeau din Tarragona invadată de arabi au construit abația, aducând cu ei relicvele episcopului Fruttuoso. Se poate vizita și micul teatru din Portofino, Teatro Perla del Tigullio, frecventat de artiști și intelectuali, unde se organizează periodic conferințe și evenimente naționale și internaționale.

Sfaturi utile pentru vizitatori

Când să mergi în Portofino 

Vara este perioada cea mai aglomerată, cu soare și turiști la nivel maxim în întreaga regiune; din iunie până în august vei vedea plajele pline. Pentru a evita aglomerația, perioadele recomandate sunt începutul primăverii (aprilie și mai) sau toamna (septembrie și octombrie). Iernile, din decembrie până în martie, sunt relativ blânde și permit plimbări și vizite în zonă.

Cât timp să petreci în Portofino 

Într-un weekend de trei zile se pot explora satele din jurul Portofino și se pot petrece după-amieze relaxate la un aperitiv. Dacă stai cinci zile, poți vizita și Genova și zona Cinque Terre.

Este ușor să ajungi și să te deplasezi în Portofino 

Localitățile Camogli, Santa Margherita Ligure și Rapallo sunt situate pe linia principală de tren est–vest. Există curse regulate care leagă Genova, La Spezia și localitățile dintre ele.

Se poate lua autobuzul 782, care face legătura între gara Santa Margherita și Portofino, sau se poate parcurge pe jos traseul de aproximativ 4 km în jurul golfului. De asemenea, există bărci care circulă regulat între Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino și San Fruttuoso.

