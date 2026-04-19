Locul din Italia vizitat de turiști pentru „drumul iubirii”. Ghid complet pentru cea mai colorată coastă a Mediteranei

Cunoscută pentru peisajele spectaculoase și satele sale viu colorate, Cinque Terre atrage turiști din întreaga lume datorită celebrului „Drum al iubirii”, o potecă panoramică ce leagă localitățile de pe coastă.

Pentru călătorii care ajung în Cinque Terre, această zonă de coastă cu sate ligurice va părea o gură de aer proaspăt. Cinque Terre se traduce prin „Cinci Ținuturi” și merită să le vizitezi pe toate cinci: fiecare sat este o lume mică în sine și fiecare are ceva aparte. Ce trebuie să știi când vizitezi cea mai colorată coastă a Mediteranei. Ce este Cinque Terre și de ce este celebră Cinque Terre cuprinde cinci sate: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza și Monterosso al Mare, unde trăiesc aproximativ 4.000 de locuitori într-un teritoriu frumos, dar fragil, considerat unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume pentru drumeții și pentru a experimenta viața satelor italiene. Întinzându-se pe 15 km de-a lungul coastei Rivierei italiene, între Levanto și La Spezia, în nord-vestul Italiei, Cinque Terre este un peisaj maritim abrupt, modelat de oameni prin terase susținute de ziduri de piatră, folosite pentru cultivarea viței-de-vie și a măslinilor. Agricultura și turismul susțin economia zonei. În 1997, UNESCO a recunoscut Cinque Terre ca sit al Patrimoniului Mondial: „un peisaj cultural remarcabil creat prin efortul uman de-a lungul unui mileniu într-un mediu natural accidentat și dramatic. Reprezintă interacțiunea armonioasă dintre oameni și natură, care a produs un peisaj de o calitate scenică excepțională”. Citește și Număr record de turiști străini pe Via Transilvanica. Traseul spectaculos s-ar putea extinde în alte ținuturi de poveste În 1999, teritoriul și localitățile Cinque Terre au devenit Cinque Terre National Park și zonă marină protejată. Zona marină protejată face parte din Pelagos Sanctuary for Mediterranean Marine Mammals, o arie vastă ce se întinde de la French Riviera până la Corsica, Sardinia și de-a lungul coastelor Toscanei și Liguriei, creată pentru protejarea delfinilor, balenelor și a altor specii marine. Dacă ești pe mare cu barca, poți vedea uneori delfini jucându-se în valuri, conform cinqueterrevacation.com. Fiecare sat din Cinque Terre este diferit și merită vizitat. Poți descoperi colțuri ascunse și face drumeții pe rețeaua extinsă de poteci de-a lungul coastei (este necesar un „Cinque Terre Card” de la Parcul Național) sau pe traseele gratuite care duc către sanctuarele de deasupra fiecărui sat. Se poate înota în apa turcoaz a mării. Viața în sate este relaxată și socială: copiii se joacă în piețe, iar părinții stau la un aperitivo.

Cele 5 sate ale Cinque Terre Riomaggiore Primul sat când vii din La Spezia, unde se află sediul Parcului Național Cinque Terre și celebrul Via dell'Amore. Poți descoperi „verticalitatea” satului coborând de la castel prin aleile înguste până la mare. Portul este cunoscut pentru restaurante precum Rio Bistrot și Dau Cila.

Manarola Sat construit pe versanți înconjurați de vii terasate. Aici se află cel mai mare număr de crame din Cinque Terre și numeroase trasee de drumeție. Există un punct de belvedere lângă locul de joacă pentru copii, cu vedere spre port și coastă. Un loc popular pentru aperitivo sau cursuri de pesto este Nessun Dorma.

Corniglia Sat construit pe un deal la aproximativ 100 m deasupra mării. Este cel mai mic sat și cel mai greu de ajuns: de la gara de pe coastă se urcă cele 382 de trepte ale scării Lardarina sau se ia microbuzul. Locuitorii își expun plantele în fața caselor, iar atmosfera amintește de un sat de munte.

Vernazza Unul dintre cele mai frumoase sate de coastă din Mediterana. Strada principală este Via Roma, care duce de la gară la Piazza Marconi, iar aleile medievale înguste se numesc caruggi. Portul natural este plin de bărci tradiționale ligurice. Biserica Santa Margherita d'Antiochia este un exemplu de arhitectură romanică și gotică ligurică. Deasupra satului se află sanctuarul Sanctuary of Nostra Signora di Reggio, cu vedere asupra mării și un chiparos vechi de aproximativ 800 de ani.

Monterosso Cel mai mare sat, aproape plat, cu plaje, hoteluri și cluburi de plajă. Este împărțit în două zone: centrul vechi și zona Fegina, unde se află gara și plajele. Un magazin cunoscut de artizanat este Fabbrica d'Arte Monterosso. Printre restaurante se numără Enoteca Internazionale, Miky și CausaPersa. Fiecare anotimp are particularitățile lui: primăvara aduce vegetația verde pe versanți, vara zile lungi la plajă și înot, sfârșitul verii perioada recoltei strugurilor, iar toamna temperaturi mai răcoroase potrivite pentru drumeții. Iarna este liniștită și uneori ploioasă, dar oferă unele dintre cele mai frumoase apusuri.

Drumul Iubirii (Via dell’Amore) Via dell'Amore este cea mai cunoscută și romantică porțiune de coastă din Cinque Terre. Este o alee pietruită și plată de un kilometru, perfectă pentru plimbare, care oferă priveliști asupra stâncilor și asupra mării. De-a lungul traseului există balustrade și bănci, ceea ce îl face potrivit și pentru persoane fără experiență în drumeții. Accesul pe Via dell'Amore este inclus în Cinque Terre Card. Vizitatorii trebuie totuși să rezerve în avans un interval orar. Traseul este accesibil cu Cinque Terre Trekking Card (10 euro pe zi) sau cu Cinque Terre Treno Card, care costă între 22 și 35 euro pe zi, în funcție de sezon. Vizitatorii trebuie să rezerve online un interval orar. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu dizabilități și pentru copiii între 0 și 3 ani. Cinque Terre Card poate fi cumpărată în ziua călătoriei de la punctele de informare din cele cinci sate, precum și din Levanto și La Spezia. Cardurile pot fi cumpărate și online, iar intervalul pentru Via dell’Amore poate fi rezervat în avans pe site-ul Parcului Național Cinque Terre. Cardurile nu se epuizează. Programul de vizitare pentru Via dell’Amore • 26 octombrie 2025 – 28 martie 2026: deschis între 9:00 și 18:00 (ultima intrare la 17:30). • 29 martie 2026 – 24 octombrie 2026: deschis între 9:00 și 21:00 (ultima intrare la 20:30). • 25 octombrie 2026 – 28 martie 2027: deschis între 9:00 și 18:00 (ultima intrare la 17:30).

Cum ajungi în Cinque Terre Planificarea călătoriei către Cinque Terre înseamnă alegerea aeroportului cel mai apropiat. Cele mai convenabile opțiuni sunt: Pisa International Airport (PSA) Este una dintre cele mai convenabile opțiuni pentru a ajunge în Cinque Terre. Trenurile regionale fac legătura frecvent între Pisa Centrale și La Spezia Centrale. Genoa Cristoforo Colombo Airport (GOA) Situat la nord, oferă conexiuni feroviare bune de-a lungul coastei ligurice. Florence Airport (FLR) Deși se află în interiorul Italiei, este ușor de accesat datorită trenurilor de mare viteză, iar ruta dintre Florența și Cinque Terre este frecvent folosită de turiști. Din oricare dintre aceste aeroporturi se poate ajunge ușor la rețeaua feroviară sau se poate rezerva un transfer privat pentru o deplasare mai comodă.

Mijloace de transport Cu trenul este cea mai bună metodă de transport în Cinque Terre Fără îndoială, trenul este principalul mijloc de transport în zonă, iar deplasarea cu trenul în Cinque Terre este cea mai recomandată opțiune. Este cea mai rapidă, mai ecologică și mai simplă metodă de a ajunge între sate. Cinque Terre Express leagă cele cinci localități: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore cu La Spezia la sud și Levanto la nord. Trenurile circulă frecvent, de multe ori de câteva ori pe oră în sezonul turistic. Călătoria între două sate durează doar câteva minute. Pentru turiștii care sosesc din orașe mari, principalele puncte de acces sunt La Spezia Centrale și Levanto. Trenurile intercity leagă aceste stații de orașe precum Rome, Florence, Milan și Turin. Se recomandă achiziționarea Cinque Terre Treno Card, care oferă călătorii nelimitate pe această linie și simplifică deplasarea între sate. Mulți turiști întreabă dacă pot vizita Cinque Terre cu mașina, însă nu este o variantă recomandată. Cele cinci sate sunt în mare parte zone pietonale. Drumurile de acces sunt înguste, sinuoase și pot fi dificile pentru șoferii care nu cunosc zona. Nu se poate intra cu mașina direct în centrele istorice ale satelor. Locurile de parcare sunt puține, adesea scumpe și situate la distanță mare de localități, de obicei pe dealuri, ceea ce presupune mers pe jos sau folosirea unui autobuz pentru a ajunge la cazare, conform cinqueterreriviera. Când este cel mai bun moment să vizitezi Cinque Terre Iunie este o lună foarte bună pentru a vizita Cinque Terre, una dintre cele mai potrivite perioade ale anului. În iunie, vremea în Cinque Terre este însorită, dar nu foarte caldă, astfel încât explorarea zonei se face ușor. Pot apărea ploi, însă de obicei sunt scurte și ușoare. În aceste condiții există șanse mari să poți face excursii cu barca, drumeții și chiar să înoți. În mod normal, vremea în iunie în Cinque Terre este însorită, cu ploi ocazionale. Temperatura medie pe timpul zilei este în jur de 22°C (72°F), ceea ce înseamnă că de obicei este suficient să porți haine cu mânecă scurtă, fără căldură excesivă. La începutul lunii temperaturile sunt de obicei mai scăzute și poate fi nevoie să îți iei o geacă subțire spre seară. Spre finalul lunii temperaturile devin tipice verii. Marea poate fi încă destul de rece la începutul lunii. Este potrivită pentru înot dacă ești obișnuit cu apa rece, însă poate părea prea rece pentru unii turiști. Fotografii și locuri instagramabile în Cinque Terre Dacă plănuiești să mergi în Cinque Terre și vrei să ajungi direct la locurile bune pentru fotografii, iată cele mai populare locuri pentru Instagram.

Riomaggiore Imediat după ce cobori din tren vei trece pe o stradă aglomerată, plină de restaurante, care duce spre port. Portul este punctul principal al satului.

Vernazza Cel mai bun moment pentru fotografii este la apus. În timpul zilei lumina este foarte puternică. Un punct de belvedere se află lângă scările care duc spre primul punct de belvedere. Este ușor de găsit deoarece de aici continuă traseul de drumeție dintre Vernazza și Corniglia. De aici se vede întreg satul Vernazza și chiar plaja. Mulți descoperă abia aici că Vernazza are încă o plajă.

Nessun Dorma Este un restaurant situat în Manarola și unul dintre locurile cunoscute pentru priveliștea asupra satului. Locul se aglomerează mai ales la apus. O variantă este să ajungi mai devreme pentru cină și să rămâi până la apus.

Portul din Vernazza Este unul dintre cele mai fotografiate locuri din zonă. De aici se poate cumpăra gelato de la Il Porticciolo.

Sfaturi utile Dacă intenționezi să parcurgi traseele de drumeție, este bine să porți încălțăminte comodă pentru mers, pălărie sau eșarfă și să ai o sticlă cu apă. Este util să ai costum de baie, pentru a putea înota după o zi de mers pe jos. Perioada dintre mai și septembrie este considerată potrivită pentru vizită: zilele sunt calde și sunt mai puțini turiști decât în vârful sezonului. Cazarea într-unul dintre sate este o variantă bună pentru a te bucura de liniște după ce pleacă excursioniștii de o zi. Rezervările ar trebui făcute din timp deoarece prețurile pot fi ridicate. Merită încercate specialitățile locale din pește și fructe de mare. În multe locuri se vând porții de calamari, creveți și anșoa prăjite. Cinque Terre este considerată de mulți un loc care merită inclus pe lista destinațiilor importante de vizitat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , Dată publicare: